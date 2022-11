Daiana Mir obtuvo premio L’oreal – Unesco 2022 «Por las mujeres de la Ciencia»

La doctora Daiana Mir, integrante de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, sede Salto, Departamento de Ciencias Biológicas, es la ganadora 2022 del Premio Nacional L’OREAL – UNESCO «Por las mujeres en la Ciencia».

El premio se entrega anualmente con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICYT), a un proyecto de investigación, liderado por una científica uruguaya y que esté enmarcado dentro de una línea de investigación en desarrollo en el país, clara y demostrable, en las áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Agrícolas.



El proyecto premiado liderado por la Dra. Mir aborda la “Vigilancia genómica del Virus del VIH-1 en Uruguay” y se lleva adelante desde la plataforma de investigación de la Universidad de la República en la sede Salto, en colaboración con el DLSP-MSP. La vigilancia epidemiológica es clave para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Esto ha sido evidente en el caso de COVID-19, donde el enfoque de prueba, rastreo y aislamiento ha demostrado ser exitoso para restringir la diseminación viral. En el caso del VIH, debido a que en general existe un mayor intervalo de tiempo entre el evento de infección y el diagnóstico clínico, la vigilancia epidemiológica tradicional no siempre puede identificar y responder a los brotes en tiempo real. La vigilancia genómica, se define como el uso de la secuencia del genoma de patógenos para comprender su transmisión y epidemiología. Este abordaje, se ha incorporado en muchos países como un componente de rutina de las estrategias de prevención del VIH debido a que puede auxiliar a identificar las cadenas de transmisión más activas hacia las cuales deben direccionarse las campañas de prevención. Asimismo, la vigilancia genómica también es clave para el monitoreo de la dinámica y prevalencia de las mutaciones de resistencia a antirretrovirales. La ejecución de esta propuesta aportará a la actualización de la metodología de vigilancia molecular del VIH-1 en Uruguay a través de la implementación de herramientas genómicas y de análisis bioinformático.

Este premio subsidiará con U$S 20.000 el proyecto de investigación liderado por la Dra. Mir y contribuirá no solo al desarrollo de su línea de investigación, sino también al desarrollo científico de la región.