Dagoberto «Pato» Rodríguez y la jornada de captación que se viene. «Es como unir a River de Salto, de Montevideo y Buenos Aires»

«Nosotros estamos convencidos que es una oportunidad inmejorable y que puede ser aprovechada de la mejor manera, teniendo en cuenta que en ese día de la captación en el Parque Carlos Ambrosoni, vendrán representantes de River Plate de Montevideo y muy posiblemente de Buenos Aires. Por eso en este caso a través de EL PUEBLO, iniciamos la difusión de un acontecimiento, que significa una posibilidad para quienes teniendo en cuenta la edad, es lógico que ilusiones no les falte»







El fútbol siempre en él, porque además lo jugó primero, para ser después parte de Direcciones Técnicas. DAGOBERTO «Pato» RODRÍGUEZ es quien se convierte en eje de esa jornada de captación, naturalmente avalada por la Comisión Directiva de River Plate de Salto. Será el miércoles 22 de setiembre a partir de la hora 10, quedando habilitado el registro para quienes para las generaciones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Quienes llegarán desde River Plate de Montevideo, no serán otros que ANÍBAL SARALEGUI y ALVARO PINTOS. El primero de ellos, nacido en Artigas y radicado desde hace años en Montevideo, mientras Álvaro Pintos es un exjugador de fútbol que pasó por varios equipos, teniendo su punto de partida en Cerro.

En las próximas horas se sabrá el nombre de quienes se sumarían desde River Plate de Buenos Aires. No por nada, el propio «Pato» señala que «es como unir a los tres River». Cabe señalar que unos cuantos años atrás, alcanzó a tenderse un puente entre River de Salto y River de Montevideo, a la luz de convenios que fueron puntuales.



«PARA QUE LA OCASIÓN LLEGUE»

No es del caso caer de hecho, en la tantas veces admitida distancia entre Salto y Montevideo, no posibilitando la muestra de juveniles «naranjeros» en áreas de la metrópoli capitalina. Es por esa razón que la captación en el Interior, genera este tipo de chance. El propio Dagoberto Rodríguez señalará que «no es fácil para que la ocasión lleguen. Si ellos vienen para captar jugadores con aptitudes, fundamental es que la presencia en número significativo se sume al fin que se busca. Dejamos en claro que se trata de una convocatoria abierta.

No solo para jugadores de River Plate. Quién crea que tiene condiciones, se inscribe y aguarda ese momento en que nos veremos en la cancha de River. Los dos captadores de River de Montevideo, tienen una trayectoria singular cada uno en su función y saben de qué se trata campamentos como estos y lo que significa para quienes pueden responder»

El teléfono disponible para los registros de jugadores, es el 091056280, debiendo atenderse los años establecidos líneas arriba, por el propio Dagoberto Rodríguez. Ese día no faltará continuidad, pasándose de una categoría a otra.

Desde River Plate, la idea puntual canalizada a través del exfutbolista y actual director técnico. No quedan dudas que al «Pato» el fútbol, le corre por las venas.