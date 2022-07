D. Artigas, Santa Rosa y el temblor compartido

Entre hoy sábado y mañana domingo, para jugarse la última fecha de la primera rueda en la B. El miércoles que viene, disputándose el partido pendiente de Chaná y River Plate, correspondiente a la décima fecha. Al día siguiente la sesión para resolver la composición de las dos series y el programa de partidos de la primera fecha de segunda rueda, con cinco fechas. 16 en total para el Acumulado y el ganador se convertirá en el primer equipo ascendido. Tras la liguilla posterior, el segundo con rumbo a la A.

Pero otra tabla paralela, no es cosa menor: la del descenso. En ese rubro, la complicación mayor a cuenta de Santa Rosa y Deportivo Artigas. En el caso de Santa Rosa con 0.769 y Deportivo Artigas 0.800. Rodó con 0.962, Albion y Palomar 1.000. No está demás pasar revista a la situación general, con el temblor y las dudas que no dejan de abarcar a más de uno.