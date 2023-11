«Cumplir años, tambiénes volver a aquel tiempo»

«Voy a Salto cuando puedo, pero mi vida está aquí también en Montevideo. Es la familia de uno y si llega el fin de semana y podemos estar juntos, mejor que mejor. Sobre todo, en una fecha reciente, cuando uno llegó a otro año de vida. Soy de los que creo que cumplir años, también es volver a aquel tiempo. El de River Plate campeón en la década de los 70, la selección y los títulos del Litoral e Interior, el pasaje al fútbol de Montevideo…¿cómo uno puede olvidarse de todo aquello? Claro que lo que veo ahora no me gusta mucho, porque se ha perdido parte de la fantasía o la técnica individual que ya no decide como antes. Cuesta crear más y a veces el gol, es cada vez menos»

(ELBIO HERNÁNDEZ. «Cubilla» es siempre lo que es: un irrepetible).