“El río imaginario” será presentado este lunes en Montevideo

Desde que entró en imprenta, hace algunos meses, EL PUEBLO dio la primicia de este libro: una antología de Leonardo Garet, titulada “El río imaginario” (publicado por la nueva Editorial Delfos), que reúne lo mejor de su poesía, es decir, una cuidada selección de los dieciséis libros de poemas (únicamente de este género) que ha dado a conocer desde fines de 1972 con “Pentalogía”.

Más tarde anunciamos su presentación en Buenos Aires, concretamente en el emblemático café Tortoni, el mes pasado.

Ahora es el turno de la presentación en Uruguay. “El río imaginario”, esta antología personal del salteño Leonardo Garet, que abarca 50 años de cultivo de la poesía, será presentado este lunes 9 de octubre, en la Biblioteca Nacional, a las 18.30 horas. La misma estará a cargo de la Magister y Profesora de Literatura Alicia Cagnasso. Entrada Libre.

Marcos Llemes, un salteño ternado al Premio Bartolomé Hidalgo

La Cámara del Libro anunció días pasados las ternas nominadas a recibir los premios Bartolomé Hidalgo durante la inauguración de la 45 Feria Internacional del Libro de Montevideo. En Literatura infantil y juvenil los finalistas son “Tonio y el benteveo”, de Marcos Llemes (salteño), “Buscadores de reliquias: tras la pista de la medalla”, de Helen Velando (montevideana), y “Olas”, de Camilo Baráibar (montevideano). En Libro álbum infantil y juvenil, Angosta la langosta, de Fito Lacava y Mauricio Marra, “Margaret y la flor de la luna”, de Cameron y Nat Cardozo, y “Tres estrellas”, de Fernando González y Matías Acosta.

8 de Octubre: «No hay vencidos ni vencedores»

A lo largo y ancho del país existen calles, avenidas y otros espacios públicos que llevan el nombre «8 de Octubre». En Salto, desde 1899 (antes se llamó Tangarupá) se llama así la calle que nace en costanera norte, zona del Club Remeros y se extiende hacia el este hasta la avenida Blandengues. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué? ¿A qué responde su nombre?

¿Qué se recuerda un día como el de hoy?

La respuesta es:

El 8 de octubre de 1815 se celebra un tratado de pacificación por el que las fuerzas de Oribe se someten al gobierno legal representado por Joaquín Suárez y las tropas argentinas se incorporan a Urquiza. La fórmula de aquel tratado fue «No hay vencidos ni vencedores» y se dio término al sitio de Montevideo y con él a la Guerra Grande.

Jon Fosse, el nuevo Premio Nobel de Literatura

Se llama Jon Fosse, es noruego y ha sido galardonado por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura 2023. Hasta la fecha, se han entregado 116 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han correspondido a escritores en lengua española.

De 64 años de edad, Fosse nació el 29 de septiembre de 1959 en Haugesund, Noruega.

“No escribo sobre personajes en el sentido tradicional de la palabra. Escribo sobre la humanidad”, ha dicho en una reciente entrevista concedida al diario francés Le Monde.

Es autor, desde 1992, de alrededor de 50 libros, entre narrativa, dramaturgia, poesía y ensayos.

Ha publicado La Jornada, de México: “Jon Fosse ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro. En 2007 fue nombrado caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia y es autor de unos 60 poemarios, novelas y textos dramatúrgicos. En noviembre pasado, el también ensayista dijo al semanario estadunidense The New Yorker: “Siento que hay una especie de –no sé si es una palabra correcta– reconciliación en mis escritos. O, para usar la palabra católica o cristiana, paz”. Ahí mencionó: siempre puedes explicar el cerebro de forma científica, pero no puedes captar su luz o su espíritu. Es otra cosa. La literatura en sí misma sabe más de lo que sabe la teoría de la literatura. En librerías mexicanas se hallan Trilogía y los cuatro tomos de la serie Septología, dividida en El otro nombre I, El otro nombre II, Yo es otro y Un nuevo nombre; este último fue finalista en el Premio Booker Internacional del año pasado. Todos, de Editorial De Conatus La novela temprana Mañana y tarde (2000), coedición de los sellos Nórdica Libros y De Conatus, estará en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en diciembre se pondrá a la venta en México. Anders Olsson, presidente del Comité Nobel de Literatura, sostuvo en un comunicado que Mañana y tarde puede ser la obra más esperanzadora del reciente ganador, por su tono de reconciliación, aunque las cuestiones que surgen en el intermedio entre la vida y la muerte siguen sin resolverse. Junto con sus pausas, interrupciones y negaciones, tales preguntas son profundamente características del lenguaje de Fosse”.