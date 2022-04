Vuelve a dictar clases en Salto el profesor Raúl Rodríguez Da Silva

Actuación y dirección según el método Stanislavski

Buenas noticias para Salto en cuanto a talleres artísticos que se sumarán para este año. Una gran noticia es el retorno del profesor Raúl Rodríguez Da Silva, un hombre con una muy só-lida formación teatral e importante trayectoria tanto en el Uruguay como en el extranjero. Vale recodar que Rodríguez Da Silva (nacido en Durazno y radicado en Paysandú), en el año 2013 obtuvo por concurso un cargo como orientador de teatro en la In-tendencia de Salto. Allí se desempeño durante 2013 y 2014, pero al asumir la nueva administración departamental a cargo de Andrés Lima, en 2015, fue retirado del cargo. De hecho, fue una

situación que llamó la atención incluso al propio docente, que hasta ahora no comprende los motivos, ya que no le fueron debidamente explicados, según sostiene. Pero ahora, a partir de mayo y esta vez de la mano del Ministerio de Educación y Cultura, volverá a dictar talleres en Salto y en Paysandú.

Veamos la información que brinda el propio Ministerio al respecto:

Se trata de fundamentos de la labor creadora del actor que le permiten desarrollarse en la plenitud de sus posibilidades.

Instituciones convocantes: Instituto Nacional de Artes Escénicas.

El docente propone un taller de profundización en la actuación y dirección, ambos vincula-dos por las enseñanzas de Konstantin Stanislavski y sus continuadores. Independientes de su edad y conocimientos previos, el taller introducirá a los participantes en los conceptos básicos de este método, incursionando luego en una serie de ejercicios (algunos de ellos muy lúdicos) hasta culminar con el más importante, que es el del conflicto, en el caso de la actuación, y el de una puesta en escena de pequeño formato en el caso de la dirección.

Horario y lugar del taller

En Paysandú: Lunes de 18 a 21 hs. en Casa de la Cultura

En Salto: Domingos de 16 a 19 hs. en el Teatro Larrañaga

Tallerista Raúl Rodríguez

Nacido en Durazno, en 1943, es Socio Honorario de la Sociedad Uruguaya de Actores, director del Taller de Teatro de Paysandú y de la Muestra Internacional de Teatro del Mercosur “Atahualpa Del Cioppo”.

Cursó estudios en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo y en la Escuela Integral de Actuación de la Asociación de Actores Argentinos. Desarrolló su actividad como actor en televisión, cine e innumerables piezas teatrales clásicas y contemporáneas en Montevideo y Buenos Aires. Como director ha puesto en escena numerosas obras, tanto con su grupo, el Taller de Teatro de Paysandú, como en el exterior (España, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Rusia). Ha impartido seminarios y talleres en universidades de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, Cuba, Bulgaria, Polonia, Rusia e Irán.

El maestro Molina y su taller de teatro

Por otra parte, y como lo adelantábamos en la edición del pasado domingo, el maestro Jorge Pablo Molina comenzará el próximo sábado a dictar un taller de teatro dirigido a adolescentes y adultos.

El taller surge dentro del espacio Serendipia, el cual depende de COOTESA, la cooperativa de trabajo que maneja el Liceo Santa Cruz. Dicho espacio tiene varios talleres orienta-dos al arte y la cultura ( danza, coro, locución, corte y confección, dibujo).



“Este año querían incorporar teatro y me llamaron. Me encantó la propuesta que con-lleva posibles viajes sobre el tema. Muchos años me plantearon la idea de dar talleres de teatro y me costaba dar el paso. Creo que, el hecho de haber estado en la dirección de una obra como Crimen Perfecto el año pasa-do, me animó a encarar este desafío, el cual encaro con muchas expectativas y gran entusiasmo. El taller es abierto a todo público, con el rango etario que abarca adolescentes y adultos. Tal vez, a partir de 16 años en adelante”, comentó el docente en diálogo con EL PUEBLO. Y agregó: “La idea es comenzar con

las bases del teatro, desde la imagen y cono-cimiento del cuerpo, pasando al personaje y culminar con una obra. Pero haciéndolo activo, práctico y sobre todo divertido. El taller irá los días sábados de 9 a 11 hrs. en un salón que queda enfrente al shopping por calle Diego Lamas”.

Informó finalmente: “Por informes e inscripciones pueden comunicarse a www.espacio-serendipia.edu.uy . O al número 097531746 que corresponde a dicho espacio. Si les gusta el teatro, tienen ganas de hacer teatro y no se animaban este es tu espacio. Los espero”.

Taller Estudio Arte en Vidrio

Uno de los talleres artísticos más reclamados por los salteños en los últimos años es el de arte en vidrio. Sucede que los antecedentes han sido muy buenos: el salteño Wilson Nessi (que ya no reside aquí) ha llegado en más de una oportunidad para dictar estas clases, las que siempre han dado excelentes resultados.



Atendiendo a esto, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto y la Comisión de Amigos Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas María I. Olarreaga Gallino, han decidido implantar el curso en este 2022.

Este martes 19 de abril, a la hora 18:00, se realizará la primera reunión infomativa y de coordinación.

Se impartirá: Vitrales, Termoformado, Vitrofusión, Esculturas, Restauración, Reciclaje, Bijouterie,

Tallado en vidrio,Trofeos, Creaciones.

Informes e inscripciones en el mismo Museo, calle Uruguay 1067.

Consultas: 473 39577 o celular 098 016 884.