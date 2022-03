Por: Jorge Pignataro

Salteños: libros y más libros…

Hace pocos días culminábamos, luego de publicar una sucesión de tres notas, un estudio detallado de los libros que fueron publicados por autores salteños durante el año 2021. Fue una manera de hacer un balance. El resultado fue que el año pasado, autores nacidos (no necesariamente residentes) en Salto, llegaron a publicar casi 20 libros, 16 para ser más exactos.

Cuando esas notas de EL PUEBLO fueron leídas por periodistas de otras ciudades, sobre todo los vinculados al periodismo cultural, como es el caso de Alejandro Michelena en Montevideo, de amplia trayectoria en este ambiente, no faltaron las muestras de asombro, pero también de admiración. Es que no es común que una ciudad del interior haya sido y siga siendo cuna de tanta gente que gusta escribir, que llega a la publicación de libros y que además, edita de manera tan abundante cada año.

Claro está que cantidad no es calidad. Es decir, en la amplitud de todo lo publicado, hay muy desiguales niveles. Pero están también quienes sostienen que es precisamente entre lo profuso, que surge lo bueno.

No queremos cerrar estas líneas sin decir que, en menos de tres meses que van transcurriendo de este 2022, ya han aparecido más libros. José Luis Balderrín editó el libro de poemas “Reflejos”; Rodolfo Nario el libro de relatos y poemas titulado “Narraciones y poemas heterogéneos”; en tanto Leonardo Garet una vez más ha dado a conocer en libro un estudio literario, en este caso sobre la Generación del 98 (emblemática generación de escritores españoles) con el título “Apuesta al 98”.

A este ritmo, y considerando que quedan más de nueve meses por delante; es lógico que auguremos que a fin de año, nuestro resumen anual de libros será bastante extenso.

Los 100 años de China

Esta semana que quedó atrás, fueron varios los homenajes a China Zorrilla: el lunes 14 hubiese cumplido 100 años de vida.

Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, ese fue su nombre, nació en Montevideo el 14 de marzo de 1922 y falleció en la misma ciudad el 17 de setiembre de 2014. Actriz, directora y productora teatral, guionista, desarrolló una vasta carrera internacional tanto en teatro como en cine y en televisión. También incursionó con mucho éxito en radio, en ambas márgenes del Plata.

Ha sido calificada como “una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata”. Entre los múltiples reconocimientos recibidos, vale mencionar que en noviembre de 2008 le fue otorgada por el gobierno de Francia la condecoración de la Legión de Honor en el grado de caballero (Chevalier);​ en 2000 por el gobierno chileno la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, y en 2011 el gobierno uruguayo la homenajeó con un sello de correo.

FRASES

Uno de los mejores homenajes para esta mujer sea quizás el de repasar algunas de sus mejores frases:

-«Cuántos males hubo en el mundo donde la culpa la tuvo el dinero. No se acaba la lista. Y es un enemigo difícil de vencer. Desgraciadamente es así. Yo te juro por Dios que no tengo ni la menor idea de la plata que tengo».

-«Admiro hoy en día cuando de golpe una mujer cuenta su vida privada. Para mí es como mirar por el ojo de la cerradura».

-«A mí me pasa una cosa muy rara: me divierte estar viva. Le saco jugo a todo lo que me pasa».

-«Envejecer es cambiar de gustos. Y los nuevos son tan disfrutables como los anteriores».

-«Yo disfruto de todo. Me despierto agradecida y feliz por estar viva, por tomar ese café con leche que disfruto tanto y comer ese dulce de membrillo tan rico».

-«No tienes miedo de morir, tienes miedo de vivir».

-«Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí… A mí me gusta la vida. Seré medio masoquista, pero me gusta».

Belén 1801-2022

(Colaboración del Mtro. Ramón Ariel Rosconi)

El Capitán de Blandengue Jorge Pacheco fue el fundador del pueblo de Belén.

En diciembre del 1800 parte desde el Pueblo de Soriano con una expedición de 50 soldados y 26 familias con 130 integrantes con destino de fundar el segundo pueblo al norte del río Negro en un lugar preestablecido. Hoy Belén

Belén insipiente, en sus inicios mismos pero no dudó, cuando en toda América que como un sueño, como un reguero de pólvora, sangre y coraje comienza la Revolución.

Nuestra Banda Oriental, era solo campos vacíos y un puerto, pero resultó ser la mejor tierra para cultivar la idea de Libertad.

Desde 1808 ya hubo intentos de insurrección contra los españoles que solo quedaron en ideas.

El levantamiento de Belén de 1810, hecho poco o nada conocido y no sabemos por qué, ya que casi un año antes que el Grito de Asencio, este pueblo del norte oriental había levantado su voz contra la dominación española y su voluntad de pelear por la libertad, fue el primer grito de insurrección y revolución, encabezados por el Teniente de Milicia Francisco Reduello, Julián Laguna, futuro Gral. de la Rca. y Manuel Pinto Carneiro, hacendado portugués, Capitán de Blandengue y amigo de Artigas, así lo estampa Bernabé Batllista en su libro Belén y sus años. También hay documentación al respecto en Historias del Salto Oriental del presbítero Rafael Firpo, que basó su información en apuntes de su antecesor, el presbítero Crisanto López dejando este una meticulosa información sobre Salto y sus alrededores.

Belén repite el mismo grito de 1810 de Buenos Aires y donde se crea la Junta revolucionaria del 25 de Mayo.

También considero que el propio Belén como autoridades departamentales y nacionales se ha olvidado de estos hechos importantes de nuestra historia.

Con el paso de los años siguieron acontecimientos importantes y por supuesto algunos no gratos como los incendios, ataques al cuartel Gral. de Artigas y otros.

Fue desbastada y resurgió, se levanta y cae, vuelve a resurgir, esto a Belén lo hace único.

Mis felicitaciones a todos los nacidos en ese querido lugar y también a los que la adoptaron por circunstancias de la vida.

Muy feliz 221 aniversario.