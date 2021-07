Tomo la palabra

Recital poético musical a cargo de Alberto Negro Chiriff

1ra parte

MOJOS de Alberto Chiriff

2da parte

POESIA DE SALTO.

Elder Silva, Marosa di Giorgio, Juancho Martinez, Marta Peralta, Victor Silveira, Rolando Faget, Fabio Guerra, Altamides Jardim, Fabio Guerra, Ramon Lanzieri.

Los recitales de Alberto Chiriff habitan las fronteras, el “entre”: entre lo culto y lo popular, entre lo académico y el autodidactismo, entre la palabra hablada y la palabra cantada, entre lo acústico y lo electrónico, entre la murga y el rock, entre la verdad y la incertidumbre, entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre lo individual y lo colectivo. Viene desarrollando un concepto sonoro que mezcla lo que podríamos considerar (estrechamente) como “musical”: bases electrónicas, atmósferas con teclados, canto, con otras no consideradas (estrechamente) “musicales”: la palabra declamada, los susurros, los microtonos, los aullidos, los sonidos inarticulados.

En la primera parte aparecerán sus MOJOS que son una continuidad de las creaciones de Horacio Buscaglia; textos breves, irónicos, irreverentes, ya dichos a boca suelta, o envueltos en

ropaje electrónico y nubes de loops.

En la segunda parte pondrá en su voz a los poetas salteños que sedujeron su adolescencia y pusieron voz a la noche salteña de los años 90.

La chapa en el frente de su casa dice “Murguero”, pero además está siendo músico, dramaturgo, activista, profe de losofías, decidor, mentiroso, fabulador y cocinero de milanesas de berenjena.

Arreglador musical y director escénico de murga La Nueva. Fundador y coordinador del taller de canciones EL VIOLIN ROJO. Participó como músico y dramaturgo de Kalkañal Teatro de Salto.

Integró los grupos musicales Mojos, Deti, Alhambra, Matices y la Sonora Mondonguera. Realiza encuentros de ûlosofía en la calle denominados FILOSOFIA A CARA DE PERRO, así como recitales de poesía performatica con textos propios (Mojos) y de autores salteños. Es coordinador del Espacio Cultural Eduardo Piñeyro.

Hasta el 15 de agosto se recibirán inscripciones para el concurso

nacional “Contando Derechos”

Hasta el próximo 15 de agosto se recepcionarán inscripciones para participar en el concurso a nivel nacional “Contando Derechos”.

Por segundo año consecutivo el mencionado concurso nacional de cuentos organizado por la INDDHH ha sido declarado de interés por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La resolución de la ANEP destaca la amplia participación de alumnos de todo el país y se propone en este año lectivo continuar con el apoyo a esta iniciativa como un canal de aproximación en materia de educación y promoción de los derechos humanos, buscando la participación y expresión ciudadana.

Dicho concurso fue valorado como una herramienta de expresión para cientos de niños, niñas y adolescentes que abordaron la temática desde diferentes miradas e invitaban a reflexionar sobre derechos, libertades y responsabilidades.



El concurso propone la elaboración de un cuento cuya temática sean los derechos humanos, tomando como base los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales y nacionales de reconocimiento, y protección de los derechos humanos.

DERECHOS EN TODA SU EXTENSIÓN

Dentro del elenco de derechos, se reconoce, entre otros, el derecho a una vida digna; el derecho a la libertad, libertad de opinión, de expresión, de reunión y asociación pacíficas; derecho a la igualdad y no discriminación entre géneros y hacia minorías no hegemónicas; derecho a la diversidad cultural; derecho al acceso a la justicia, derecho a tener una nacionalidad y elegir donde residir , derecho a migrar, a recibir refugio en caso de persecución; derecho a formar una familia; derecho a la intimidad; derecho a un trabajo digno; derecho al descanso; derecho a la salud; alimentación; vivienda; educación; a participar y gozar de las artes y la cultura; derecho a la vida libre de violencia; derecho a la paz.

Esta edición se divide en tres categorías: Primera categoría: niñas y niños de hasta 8 años de edad.

Segunda categoría: niñas y niños de 9 a 12 años de edad.

Tercer categoría: adolescentes de 13 a 17 años de edad. El tiempo límite es el 15 de agosto.

Se toma como base los consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en otros instrumentos jurídicos internacionales o nacionales de reconocimiento de DDHH.

Los cuentos deberán ser de su propia autoría, es decir una idea original, inéditos y no haberse presentado en ningún otro concurso o instancia similar a la presente convocatoria. Deben presentarse en idioma español.Los cuentos pueden basarse en hechos reales, pero los nombres de los protagonistas no pueden ser verídicos, ni tampoco figurar detalles específicos que puedan identificarlos con los nombres reales, sean estos mayores o menores de eda