Día Mundial de la Bicicleta

Se celebra: 3 de junio de 2021

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 2018

El Día Mundial de la Bicicleta, se celebra el 3 de junio de cada año, gracias a un decreto de la ONU, proclamado en el año 2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta.

Origen de la bicicleta

La bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador y que dio como resultado, este maravilloso medio de transporte. Apareció a mediados del siglo XIX.

En Alemania el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito ya que, para ponerla en marcha, había que empujarla con los pies.

Después se inventaron otras, que seguían siendo rudimentarias, hasta el año 1861 cuando Ernest Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros y aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual.

El uso de la bicicleta para vivir en un planeta más sostenible

En el pasado, la bicicleta representó un importante medio de transporte, sin embargo, en el mundo moderno, se ha transformado en una necesidad. No cabe duda, que, en estos tiempos, gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores, súper equipados, pero que se han convertido en una verdadera amenaza para la vida en el planeta, ya que expulsan agentes altamente contaminantes.

Todo lo contrario a las tradicionales bicicletas, un sencillo, práctico y ecológico económico medio de transporte que puede traer beneficios para la salud y ayudar a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan a La Tierra.

Así mismo, la bicicleta, se puede transformar en un excelente medio para la práctica del deporte ya que su impacto sobre el medio ambiente es 100% natural, a diferencia del que producen otros vehículos como los coches, las motocicletas o los microbuses o autobuses. En pocas palabras, un medio totalmente sostenible para los seres humanos.

Las competiciones ciclistas más importantes del mundo

Sin duda, hablar de bicicletas nos hace pensar en las competiciones de ciclismo a nivel internacional. Aunque la celebración de este día trata de universalizar la bici como medio de transporte en las ciudades para la mayor cantidad de gente posible, lo cierto es que muchos de nosotros hemos disfrutado de ver el Giro de Italia, o el Tour Francia, y ello nos ha animado a coger la bici. Los ciclistas profesionales nos han inspirado y nos han hecho ver que la bici es un medio de transporte con el que de pueden acortar muchas distancias.

Si hablamos de competiciones de ciclismo a nivel internacional, hay tres que cada año gozan de la aceptación de miles de personas en todo el mundo. La primera de ellas, es el Tour de Francia, un torneo que dura tres semanas, llenas de total adrenalina tanto para los competidores como para la afición. En ella participan ciclistas de todo el mundo.

Las otras dos competiciones de mayor relevancia son el Giro de Italia y la Vuelta a España. A estas le siguen otros torneos que también tienen bastante prestigio como es el campeonato del mundo, que sólo duran un día y que cada año es celebrado en una ciudad distinta del globo. Finalmente están las competiciones clásicas de primavera, como la llamada Milán- San Remo o la Paris-Roubaix.

El mejor ciclista de la historia

En toda la historia del ciclismo han existido grandes competidores del ciclismo, pero sin lugar a dudas, el que ha marcado un antes y un después en este apasionante deporte, ha sido el mundialmente conocido ciclista belga llamado Eddy Merckx.

Este deportista rompió todos los récords, ya que obtuvo la victoria en las tres competiciones más importantes del ciclismo mundial como la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Hazaña que consiguió en distintas temporadas.

Así mismo, logró ganar varios campeonatos mundiales de ciclismo en ruta como el Heerlen en Holanda, Mendrisio en Suiza y el Montreal en Canadá.

Invención de la primera bicicleta

La primera bicicleta

1800-1830

Si bien hay cierta evidencia discutible sobre la existencia de bicicletas antes de 1800, es un hecho ampliamente aceptado que la primera bicicleta la inventó en 1817 un tipo llamado Barón Karl von Drais en Alemania. Denominada Laufmaschine, que en alemán significa «máquina andante», fue patentada en 1818 como el primer transporte dirigible de dos ruedas propulsado por un humano. Otros inventores pronto recogieron el concepto, especialmente Denis Johnson, de Londres, que creó una versión más nueva y mejorada de la máquina andante original de Drais. Tallada en madera casi en su totalidad y con una rueda delantera orientable, fue diseñada para reducir el tiempo de viaje a la mitad.

Esta invención de dos ruedas no disponía de pedales, y los usuarios tenían que impulsar de una forma muy precaria su caballo de juguete hacia adelante con los pies y deslizarse cuesta abajo, mientras intentaban guardar el equilibrio. Apodado el caballo de juguete, como el clásico caballito balancín, y oficialmente denominado velocípedo, de alguna manera se parecía en cuanto a forma a las bicicletas de dos ruedas que conocemos hoy.

Más que solo un juguete

Entre 1818 y 1820, tener un velocípedo se convirtió en una moda que se extendió por Europa occidental y América del Norte y se consideraba un nuevo objeto de moda que había que poseer, sobre todo en la sociedad londinense.

Sin embargo, en pocos años su popularidad disminuyó y en algunas ciudades incluso se llegó a prohibir su uso, debido al número de accidentes velocípedo-peatonales que, lamentablemente, se producían.

1840-1870

Tres ruedas para una bicicleta más eficaz

Primera bicicleta segura con pedales

Durante la década de 1860, Pierre Michaux, fundador de la Michaux Company, desarrolló la primera bicicleta de dos ruedas verdaderamente popular y comercialmente exitosa, que contaba con pedales y manivelas giratorias en la rueda delantera para que el ciclista pudiese conducir hacia adelante pedaleando. Fue un éxito repentino y, por un instante, la bicicleta se puso muy de moda. Sin embargo, tenía algunas desventajas.

Estas bicicletas pasaron a conocerse como «cacharros» y, como su nombre indica, eran extremadamente incómodas y difíciles de manejar, a pesar de ponerles asientos con muelles. También eran poco prácticas para montar, ya que el ciclista tenía que correr junto a ella y saltar sobre el sillín a gran velocidad. Se comenzaron a producir una serie de cambios, incluidos neumáticos de caucho para reemplazar las ruedas de neumático metálico y rodamientos esféricos para mejorar el movimiento de los pedales de pie. En aquel momento también empezaron a tener éxito los triciclos y velocípedos de cuatro ruedas, fomentando la aparición de inventores que intentaban desarrollar modos de transporte cada vez más eficaces.

Éxito en el lejano Oriente

Aunque en la actualidad China es conocida como la capital mundial de la bicicleta, esta fue introducida por primera vez en la década de 1860 por un funcionario chino llamado Bin Chun, quien, en una visita a París, había visto cómo los velocípedos circulaban por las calles. Habiéndose recientemente encontrado bajo dominio occidental, China no acogió demasiado bien otra invención extranjera, y en general rechazó la idea. Hacia finales del siglo XIX, la mayoría de bicicletas de Shanghái eran utilizadas por extranjeros, mientras que los nacionales de cualquier estatura seguían usando la silla de manos o el último invento, el rickshaw o cochecito chino (inventado en 1870).

1880-1910

Éxito del estilo victoriano

La bici de las películas

Entre 1869 y 1880, aumentó la demanda de bicicletas que se pudieran utilizar en distancias más largas y a velocidades más rápidas. En la década de 1880, los fabricantes aumentaron el tamaño de la rueda delantera en proporciones espeluznantes. Esta nueva bicicleta con una rueda delantera gigante pasó a conocerse como «penny-farthing», porque de perfil parecía un gran penique británico llevando a un cuarto de penique o «farthing».

El diseño de las ruedas se reforzó con radios y rodamientos esféricos. Pese a que velocípedo fue popular solamente durante un breve período de tiempo, se convirtió en un símbolo del ocio de la época victoriana tardía.

El primer modelo para mujeres

A pesar de las mejoras, como neumáticos de caucho llenos de aire y frenos, el velocípedo cayó en desgracia al poco tiempo. A finales de la década de 1890, la «bicicleta de seguridad» con las dos ruedas del mismo tamaño, supuso uno de los desarrollos más importantes en la evolución de la bicicleta. Se convirtió en la estructura de la bicicleta actual, junto con otras características clave como pedales unidos que propulsaban la rueda trasera a través de la cadena de transmisión y los engranajes, y manillares y horquillas que soportaban la rueda delantera, aún presentes en las bicicletas actuales.

Esta época del ciclismo se conoce como la «edad de oro», o «la locura de la bicicleta». También tuvo efectos de largo alcance sobre el papel de la mujer en la sociedad, fabricándose los primeros modelos de bicicletas específicos para mujer, llegando a recibir el apodo de «máquina de libertad». Una mujer que sabía montar en bicicleta podría disfrutar de un aumento de movilidad física que la hacía ponerse al mismo nivel que los hombres. Las mujeres que montaban en bicicleta necesitaban también prendas de vestir más prácticas, ya que la moda en la época victoriana -los corsés, las faldas largas y pesadas, las enaguas o los miriñaques-, restringían sus movimientos a la hora de montar. Este nuevo modo de transporte ayudó a impulsar el desarrollo de una vestimenta más práctica y neutra para las mujeres, como los pantalones anchos o las faldas -pantalón.

1920-1950

El progreso de los coches

Bici para la ciudad

Durante este período, la población cambió de gustos y en el mundo occidental la moda de la bicicleta disminuyó dando paso al automóvil, que en aquel momento se consideraba el transporte del futuro. Tras «los locos años 20» vino la Gran Depresión.

El mundo sufrió un cambio muy drástico, con una guerra mundial durante los años 30 y 40 y luego la guerra fría de los años 50. Durante los años 50 y 60 el automóvil era el rey, y la mayor parte de las bicicletas que se vendían eran para los niños, no para adultos. En las ciudades, los ciclistas solían ser vilipendiados por los conductores, ya que el coche se convirtió en el medio de transporte preferido para la mayoría de la gente. Sin embargo, durante la década de 1920, en China, el entusiasmo por el ciclismo se incrementó, y en la década de 1930 se establecieron las primeras fábricas de línea de montaje para bicicletas fabricadas en el extranjero. Cuando en 1949 China se convirtió en la República Popular de China, el Partido decidió que la bicicleta debía ser el modo de transporte urbano principal de la población. La mayoría de la gente se trasladaba del trabajo al hogar en bicicleta, y en 1958 China producía más de un millón de bicicletas cada año. De hecho, China es actualmente el principal productor del mundo de bicicletas y fabrica alrededor del 60% de todas las bicicletas que se venden en el mundo.

1960-1990

Boom de la bicicleta

Tras las guerras y la Gran Depresión, la década de 1960 allanó el camino para los locos sesenta y los psicodélicos setenta. Fue uno de los momentos decisivos de nuestra historia reciente, un tiempo de esperanza, promesa, y libertad de expresión en moda, arte y música, respaldada por una generación sin miedo a transgredir. La liberación de la mujer había recorrido un largo camino desde la época victoriana. La minifalda de Mary Quant representaba a una nueva generación de mujeres liberadas. Fue una década de cambio que también dejó una impresión duradera en la evolución de la bicicleta, y el período entre mediados de los años 60 y 1975 en EE.UU. vio uno de los mayores picos de popularidad de la bicicleta desde su invención. Empezó a cobrar popularidad como el «boom de la bicicleta». Con una mayor conciencia de mantenerse en forma, las ventas de bicicletas se duplicaron entre 1960 y 1970, y volvieron a duplicarse entre 1971 y 1975. Este fue el momento en que nació la BMX, cuyo diseño se inspiró en los campeones de motocross y cuya popularidad se extendió por toda la cultura popular.

2000-

Ciudades concienciadas con el medioambiente

MTB eléctrica

Hoy en día, muchas ciudades de todo el mundo apoyan activamente el ciclismo y han creado una infraestructura para bicicletas bien definida. Cada vez más personas recurren a las bicicletas como una forma ecológica y barata de moverse por la ciudad, así como una manera divertida de

En las principales ciudades de Europa y EE.UU., como Ámsterdam, Nueva York y Londres, los programas para compartir bicicletas han hecho posible que cualquier persona pueda coger y dejar fácilmente bicicletas en muchos lugares designados por toda la ciudad, lo cual ofrece una manera sencilla y económica de evitar atascos y llegar de un destino a otro fácil y cómodamente.

