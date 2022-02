Cuevas y Behar escalaron posiciones en el ranking ATP

El ranking ATP se actualizó este lunes tras el Australian Open sin grandes novedades en cuanto a las posiciones del top-10. De hecho, el único cambio fue entre Matteo Berrettini y Andrey Rublev, quienes intercambiaron puestos. El italiano subió un peldaño al sexto en desmedro del ruso, que quedó séptimo. Daniil Medvedev, subcampeón en Melbourne, se acercó muchísimo a Novak Djokovic, quien no pudo defender su título. De hecho, el ruso será número uno desde la semana que viene, cuando se le resten al serbio los puntos del Australian Open 2021. También se acercó Rafael Nadal, quien agregó 2.000 unidades a su cuenta. Roger Federer bajó 13 peldaños al 30, dado que no compite desde julio de 2021, cuando llegó a los cuartos de final de Wimbledon. El suizo no tenía un ranking tan bajo desde el 8 de enero de 2001, cuando empezó aquel año 29.º y perdió un escalón en una semana. Pablo Cuevas, quien no pudo jugar el Australian Open por covid-19, subió dos puestos y está 92.º. Otro uruguayo que subió fue Ariel Behar. El mejor doblista charrúa del momento trepó ocho peldaños entre los jugadores de esa especialidad y está 39.º, siendo éste el mejor posicionamiento de su carrera a los 32 años gracias a la tercera ronda alcanzada en el primer Grand Slam de la temporada.

EL TOP 10

01 Novak Djokovic (Serbia) 11.015

02 Daniil Medvedev (Rusia) 10.125

03 Alexander Zverev (Alemania) 7.780

04 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.170

05 Rafael Nadal (España) 6.875

06 Matteo Berrettini (Italia) 5.278

07 Andrey Rublev (Rusia) 4.830

08 Casper Ruud (Noruega) 4.065

09 Felix Auger-Aliassime (Canadá)

10 Jannik Sinner (Italia) 3.923