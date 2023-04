-El propio Marcos Texis lo puntualiza. Sus años de alejamiento respecto a Salto. De los que se fueron de esta comarca, pero el vínculo con el fútbol se prolonga puntual, sobre todo, cuando se trata de selecciones «naranjeras» o equipos que se suman a los certámenes de OFI. En su caso, una familia futbolera ciento por ciento. De los pendientes siempre, más allá de la distancia. Fue crítico. Fue directo. Ahora.

*********

«Yo no estoy en Salto hace muchos años , pero escuché por ahí y leo por acá ,que hubieron jugadores que por distintas circunstancias no estuvieron, no lo dejaron o no quisieron estar, yo tuve la dicha de mirar estos dos partidos finales por pura coincidencia , no voy a opinar, porque no soy opinólogo, no voy a criticar por ética y porque con el diario del lunes todos somos crack. Únicamente me limito a AGRADECER a estos hombres que se jugaron la parada, de aceptar defender la camiseta , a ellos mis RESPETOS, al cuerpo técnico, a ayudantes y colaboradores GRACIAS INFINITAS, después detalles técnicos he leído en los comentarios algunos acertados otros no. Solo agregar ,que así como la FIFA tiene reglamentos para que los clubes cedan jugadores a la selección de cada país, así debería la liga legislar para que no suceda más esto de que no dejan a sus jugadores estar en la selección, me cuesta creer que haya un jugador que no quiera estar en esa vidriera, y si ya está legislado eso, hacerlo cumplir y valer»