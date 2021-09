Cuatro efectivos caninos del K9 de la Guardia Republicana pasaron a retiro

En una ceremonia encabezada por el director Nacional de la Guardia Republicana, César Tourn, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, fueron homenajeados los cuatro canes de la Unidad Táctica K9 que pasaron a retiro.



Se trata de:

• Bonnie, una hembra pastor belga malinoise con seis años de servicio, apta para situaciones de crisis.

• Frida, una hembra pastor belga malinoise con tres años de servicio que fue utilizada como vientre.

• Ragnar, un macho pastor belga malinoise con cuatro años de servicio en tareas de patrullaje.

• Titán, un rottweiler macho con siete años de servicio donde se desempeñó en tareas de disturbios.

Pablo Chiribao, jefe de la Unidad Táctica K9, dijo que “se trata de un compañero más de trabajo al que le debemos todo de nosotros. Ellos lo único que piden es estar al lado nuestro, jugar al lado nuestro, y así es como miran su vida, como un juego, entonces no debemos más que darle todo a ellos”.

Destacó, además, el apoyo moral que los canes han dado a la Policía en todos estos años de servicio. “Solo con la presencia de ellos hemos evitado determinados conflictos y enfrentamientos”.

Los perros fueron entregados en adopción responsable a tres efectivos de la Guardia Republicana y un policía de Narcóticos, con la particularidad que los cuatro fueron operadores de los canes en el trayecto y evolución de ellos.

Las familias fueron evaluadas por un técnico de la Unidad teniendo en cuenta no solo su conocimiento del animal, sino que también valorándose el espacio que tendrá el perro y si compartirá lugar con otros canes. Luego se les brindó una charla sobre el proceso de adopción y adaptación del animal. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, dijo que cuando un efectivo de la Policía que trabajó con ellos se lo lleva para la casa, con el respeto y el cariño que lo hacen, es demostrar que esta Unidad hace lo que hace con inmenso cariño (…) El perro es un policía más y también se rinde homenaje el día que se retira”, señaló. Actualmente la Unidad Táctica K9 de la Guardia Republicana cuenta con catorce canes en fase operativa y preoperativa y once cachorros.