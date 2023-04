Cuarto descenso consecutivo de lácteos en FONTERRA

El descenso sigue siendo “en picada”, en el precio de los lácteos, incluido el queso.

En la primera licitación internacional de lácteos del mes de abril a través de Global Dairy Trade, los precios siguieron en picada con una caída del 4,7% en el promedio general de los diferentes productos comercializados. Esto marca la cuarta caída consecutiva en las cotizaciones y ubica el valor en U$S 3.227 por tonelada.

La oferta en esta ocasión cayó un 11% entre licitaciones, con un total de 23.828 toneladas propuestas. El queso Cheddar fue el único producto en cotizar al alza, mientras que el resto de los productos lácteos experimentaron descensos en sus cotizaciones. La leche en polvo entera registró la mayor caída del 5,2%.

La leche en polvo entera cerró a U$S 3.053 por tonelada, registrando una caída del 32,6% en comparación con la primera venta de abril de 2022. En los contratos a futuro más cercanos, las bajas son del 5% al 5,4%, mientras que los contratos a agosto caen un 3,8% y los negocios a setiembre caen un 6,6%.

La leche en polvo descremada registró una baja del 2,5% y cotizó a U$S 2.579 por tonelada. Respecto a un año atrás, el valor marcó una baja del 43,9%. Para este tipo de leche en polvo, los contratos a futuro registraron bajas en todas las operaciones, siendo las pérdidas mayores en los más cercanos.

El queso Cheddar cerró a U$S 4.167 por tonelada, siendo el único con subas en esta venta de abril. En los contratos a futuro, las subas se registraron entre mayo y julio, siendo del 7,8% en los negocios más cercanos en el tiempo y 4,5% en los más lejanos.

La manteca registró una baja del 3,3% y cerró a U$S 4.595 por tonelada. Respecto a la primera subasta de abril del año pasado, la baja fue del 33,3%. Los contratos a futuro más cercanos registraron pérdidas entre el 3% y el 4,3%.