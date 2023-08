¿Cuántos cronistas deportivos    pueden surgir desde aquí?

-La idea nació en el ámbito de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Salto, que lidera Eduardo Varela Minutti, mientras Pablo Martín Barreto se fue convirtiendo en un fermental canalizador de todas las instancias previas.

Se trata de un TALLER SOBRE PERIODISMO DEPORTIVO, cuyo puntapié inicial fue el martes a la noche. Al período de inscripción, esta posterior y primera secuencia de presentación, con Martín Barreto para trazar las pautas generales que regirá el Taller, apuntando a futuros relatores de fútbol, comentaristas, locutores comerciales u otros roles no menos significativos que se relacionan al periodismo deportivo.

Pasional relator de fútbol en Radio Arapey y en las emisiones de Tenfield, Martín defendió la idea de este taller, en la medida que en los últimos años, «ha sido limitado el número de nuevos cronistas deportivos y de repente en el medio tenemos a quienes disponen de condiciones y no han tenido posibilidad de sumarse a los medios. Hablamos de Taller y no de cursos. Es del caso que a esto lo especifiquemos. Un Taller es siempre un ámbito a favor del intercambio de ideas y eso no deja de fortalecer la misión».

-Cabría preguntarse: desde este ámbito de la Intendencia, cuántos cronistas deportivos son capaces de surgir. ¿Qué cantidad y qué calidad?

La interrogante está abierta. Y de par en par.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-