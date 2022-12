«Cuando uno vuelve,sabe la gente que está»

-Ocurrió el martes a la noche, cuando el programa «MAS DEPORTE» que se emite por Cable Visión Salto con la dirección general de Marcelo Galarza, apuntó a reconocimientos puntuales: deportistas del medio y quienes integran medios de comunicación. Obvio que una de las presencias salientes fue la de GUSTAVO ADOLFO FERRAZ, el tacuaremboense que orientó al último Salto Campeón del Litoral un 25 de marzo de 1995.

En esa velada de «GRANDES», tal la denominación de Marcelo Galarza y Patricia Vaz Tourem, líderes de la iniciativa, a Ferraz no le faltaron reflexiones y una de ellas para subrayarla.

«Cuando uno vuelve a Salto, sabe la gente que está. Y esa gente,se asocia a los efectos que conservo, porque aquella década de los 90 uno simplemente que no olvida. Lo experimentó y sintió en un medio que al principio me fue ajeno, pero que después comencé a querer. Y ahora viviendo en Montevideo, el recuerdo no deja de estar y se agiganta. Son imágenes desde uno y para siempre».

-Fue un mes de invierno de 1993 cuando Gustavo Ferraz arribó a Salto por primera vez. En la temporada de estreno a nivel del Litoral fue vicecampeón y al año siguiente, llegaría el tiempo de la corona. Pero además, dos vicecampeonatos del Interior.

Ferraz reavivó aquel tiempo y no le faltó socios para el rescate: Roberto Mezza y el Dr. Fernando Menoni.

En el caso del goleador, integró el plantel durante el primer año. En semifinales ante Durazno, Salto en el Dickinson goleó 6 a 0, incluyendo tres goles de Roberto.

La noche en que Ferraz volvió a Salto, tan solo por algunas horas. Pero suficientes como para admitir que el valor de lo alcanzado, es siempre…un valor en sí mismo. El ayer se pegó una vuelta. Con Ferraz aquí. Y las cuestiones emocionales…humanamente inevitables.