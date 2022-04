«Cuando se retiró Federico, se terminaron los ídolos»

EL PUEBLO con Jorge Bravo, el ciclista uruguayo con más años en la ruta. Un caso para la reflexión, desde el ejemplo

«No creo que haya secretos. Nunca analizo mi situación a partir de secretos. Creo que debe ser parte de determinadas imposiciones hacia uno mismo. Saber lo que hay que hacer para poder ser esto: un ciclista con 54 años y corriendo una Vuelta del Uruguay».

Cuando determinadas dudas se plantean. O asaltan suspensos, por ejemplo, de saber si este JORGE BRAVO que participa de la Vuelta, es aquel mismo que fue compañero de Federico Moreira, en los tiempos de Peñarol y Villa Teresa.La comunicación de EL PUEBLO, con Julio César «Cana» Torres (salteño) y Carlos Bentacourt Zabala (sanducero), integrantes de emisoras que potencian cada etapa de la actual vuelta, micrófono en mano, ambienta expulsar la intriga: si, este Jorge Bravo…es aquel.Después, la generosidad de los colegas, para tender el puente con el ciclista oriundo de Flores. Del número obtenido a la hora acordada. Sucede que el caso de Bravo, es simplemente de excepción, a partir de los 54 años. Casi media hora de diálogo, con alguien que va dejando una señal. De cómo evitar que la Cédula de Identidad, se convierta en un tormento….

-No a los secretos. ¿Y entonces?«El entrenamiento como cosa fundamental. Después, la alimentación y por último el descanso. Cada una de ellas en su lugar. No saltearse ninguna. Creo que la verdad está ahí».-Pero seguramente hay algo más….»Puede ser, ¿no? Por ejemplo,la cuestión mental. Es uno y la pasión que siento por el ciclismo, pero nunca me propuse un análisis desde lo personal. Simplemente sé lo que tengo que hacer».-¿Que pasa con tu edad?. 54 años. Rutas de América, Vuelta del Uruguay. Venis bien posicionado….«No pienso en mi edad. La edad es para la Cédula de Identidad. Algunos de quienes compiten podrían ser mis nietos. Pero cuando largo, es mi presente y tengo que responder. Desde lo personal y por la familia que también banca. Federico Moreira llegó a lo que llegó, por tener una familia detrás. Si yo no la tuviera, no podría correr con 54 años».-¿Existe una palabra clave, qué sintetice todo?«Ahhhhhh…..creo que sí. Actitud frente al ciclismo. Pero sobre todo, frente a la vida. Saber que el poder está en uno. Desde uno. ¿Se entiende?-Compartiste tiempos con Federico Moreira. ¿Para no olvidar?«Imposible olvidar lo compartido. Yo no le doy bola a situaciones que uno va acumulando. No vivo en función del recuerdo, pero aquello fue de lujo. Federico lo era»-¿Tanto como para no dejar de rescatarlo?«Solo digo una cosa: cuando se retiró Federico, se acabaron los ídolos. Fue el último gran ídolo». -ELEAZAR JOSÉ SILVA-