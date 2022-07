Cuando se protege lo que no debe protegerse

La DINARA (Recursos Acuáticos) ha sostenido con toda impunidad que no tiene recursos humanos suficientes como para cumplir con su función de controlar e inspeccionar periódica y sorpresivamente las tareas que tiene que ver con su cometido y que llevan a la práctica empresas privadas.

Viene al caso por la aparición de varias decenas de pingüinos muertos, enredados en las redes flotantes, cuyo uso está prohibido, pero se siguen usando debido a que no hay controles. La explicación dada por la DINARA sostiene que no ha habido denuncia alguna y por lo tanto no actúa “de oficio”.

Sabido es que en nuestro país, muchas veces se opta por denunciar un delito o un hecho, debido a que esto significa, perder tiempo, marearse en la burocracia existente y en definitiva resultado cero.

“Es como si el sistema estuviera armado para proteger al que delinque y no para respaldar a las víctimas”, se nos ha dicho.

Las autoridades han insinuado su molestia porque el hecho fue dado a conocer en los medios de comunicación y no se hizo la denuncia correspondiente ante la DINARA.

Es lo inadmisible. Debemos tener en cuenta que es precisamente la función esencial del periodismo la de informar, de dar a conocer lo que otros no quieren que trascienda y esto nos rechina.

Tenemos entendido que la DINARA tiene la función de policía acuática, vale decir que no debe esperar la denuncia, sino que debiera inspeccionar y fiscalizar las acciones que se llevan a cabo en su área. Si no cuenta con los recursos humanos suficientes para cumplir con su cometido debe hacerlo saber permanentemente y es lo que no vemos.

No entendemos porqué ni cómo se puede “justificar” un hecho culpando a quien lo da a conocer, juzgando como equivocada esta acción. Preferimos que sigan trascendiendo estos hechos, sea en el medio que sea, pero que se conozcan siempre y cuando sean reales y verdaderos.

El periodismo no necesita “recetas”, ni consejos para cumplir su tarea. Quienes siguen sosteniendo que siempre se debe recurrir a la “verdad oficial” para saber que es lo que está pasando o ha pasado, están equivocados.

Lo que debe prevalecer -a nuestro criterio- es la búsqueda de la verdad y si un hecho es cierto, no interesa cuando, ni porque, ni en qué medio se lo ha dado a conocer.

A.R.D.