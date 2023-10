Cuando Salto fue independiente un mes y cinco días

El pasado sábado, hacíamos referencia al libro “Salto, un trocito de historia”, de cuya

publicación se están cumpliendo 30 años. Hemos seleccionado hoy algunas líneas de las

páginas que hablan de un hecho (o serie de hechos) que resultan particularmente interesante:

UN MES Y CINCO DÍAS SALTO FUE INDEPENDIENTE

“…La pequeña anécdota, que casi no ha sido recogida por los historiadores pues careció de

relevancia y no gravitó en la secuela de los acontecimientos políticos de la época, es la que

nos proponemos exhumar en esta nota (…).

Durante la presidencia de Juan Francisco Giró, que fuera electo por la Asamblea General el

1º de marzo de 1852, se vivió una etapa muy convulsionada en la escena política en razón de

los enfrentamientos entre blancos y colorados, a lo que se sumaba la injerencia de la

diplomacia del Imperio del Brasil, interviniendo alternativamente en favor de uno u otro

bando.

Vinculado con Salto cabría recordar que en el gobierno de Giró sólo hubo una elección de

legisladores para una vacante en la Cámara de Diputados. El candidato blanco era Francisco

Lecocq y el colorado Juan Carlos Gómez.

A pesar de que el jefe político del Departamento (Bernardino Alcain) era blanco, los

comicios fueron correctos y muy reñidos, venciendo Gómez por 274 votos contra 269 de

Lecocq. Comentando esa elección escribía «El Comercio del Plata: «Merece notarse, en vista

de lo publicado, que cuando una autoridad local tan influyente como lo es en los

departamentos un jefe político, no ha sido bastante a arredrar al pueblo a expresarse

libremente, podemos decir que la conciencia de los ciudadanos va fortificándose respecto de

sus derechos y que el poder empieza a verse reducido al círculo de acción puramente

administrativo que la ley le señala en los departamentos como en la Capital».

Eduardo Acevedo comenta que “terminada la lucha, fue el Dr. Gómez al Salto para agradecer

el honor que se le había dispensado, y allí coronó la campaña con una hermosa nota de

concordia cívica”..

Pero esa elección de diputado en Salto, tan encomiada. por su correcto desarrollo, sería en

todo caso, un modesto remanso en el agitado clima político del país..

Luego de sucesivas crisis ministeriales en 1853 se produjo el motín del 18 de julio de ese año

que puso en riesgo la estabilidad del presidente Giró en su cargo. Hubo en la calle Sarandí,

frente a la Plaza Constitución, un enfrenta- miento entre la Guardia Nacional y el 2° Batallón

de línea cuyos soldados negros, al mando del Coronel León de Palleja, atacaron a los

integrantes de la Guardia Nacional.

Giró quiso renunciar pero desistió ante el apoyo que le ofreció Melchor Pacheco y Obes junto

a prominentes hombres del Partido Colorado que temían, ante el posible alejamiento del

presidente, que los blancos llamaran al General Manuel Oribe como árbitro de los

acontecimientos. Los hechos se precipitaron cuando Giró se sintió impotente para restablecer

el orden y terminó asilándose en la legación de Francia en setiembre.

El Gral. Flores asume la dirección de los sucesos. Se disuelven las Cámaras y se instala el

triunvirato que integran Lavalleja, Rivera y Flores. El 22 de octubre muere Lavalleja y el 13

de enero del año siguiente Rivera, quedando solo Flores que, delegando funciones en el

General César Díaz, sale a la campaña para consolidar su posición. El 5 de febrero de 1854 se

realizan elecciones para una nueva Asamblea General que, instalada el 12 de marzo, es

presidida por Luis Lamas.



Flores Presidente

La Asamblea debió optar entre la tesis de Mateo Magariños Cervantes, que sostenía que ante

la renuncia de Giró correspondía aplicar el artículo 77 de la Constitución, designando un

sustituto para que completase el período de su mandato; y la tesis de José María Muñoz,

quien decía que el cargo debía ser desempeñado por el resto del período, por el presidente del

Senado que lo era Luis Lamas. En definitiva Flores fue nominado como presidente hasta

completar el período de Giró que vencía en marzo de 1856. La oposición de los

conservadores al gobierno de Flores se intensifica y el gobernante dicta un decreto restrictivo

de la libertad de imprenta que origina gran agitación.

El 28 de agosto de 1855 José María Muñoz y Lorenzo Batlle toman el Fuerte y Flores sale a

la campaña, desig- nando los revolucionarios a Luis Lamas como gobernante provisorio. Al

no contar Flores con apoyo para restablecer su autoridad presentó renuncia a su cargo. Debía

sustituir- le entonces el presidente del Senado, Manuel Basilio Bustamante.



Salto “Sublevado”

“…el panorama político del país era el que venimos de reseñar. Y en ese encuadre de la

situación conflictiva, a veces confusa, teñida por la influencia diplomática de Brasil; para

agregar un elemento más al difícil momento, ha de recordarse el revulsivo que en el medio

significaba la llegada del famoso manifiesto de Andrés Lamas, enviado desde Brasil (…) En

su manifiesto, decía lo que muchas veces se repitió ulteriormente en el país aunque las urnas

hayan demostrado tozudamente, otras tantas veces, que los par- tidos tradicionales reflejan la

abrumadora mayoría de la opinión nacional: «Rompo pública y solemnemente esta divisa

colorada, que hace muchos años no es la mía, que no volverá a ser mía jamás; no tomo, no, la

divisa blanca, que no fue la mía, que no será la mía jamás>>. Pues bien; entre tanto, el

gobierno de Salto, al estilo de aquellos arrestos de las comunas medievales españolas, se

había sublevado proclamando la intangibilidad de sus fueros. No reconocía al gobierno de

Bustamante.

Dos historiadores salteños, los doctores José M Fernán dez Saldaña y Cesar Miranda, en su

Historia General de la ciudad y departamento de Salto-, nos narran aquel singular

pronunciamiento de la República de Salto-, de efímera duración. Sigamos el relato que hacen

los citados historiadores: -Las agitaciones políticas que los diversos bandos reabrían en

Montevideo, caldeando el ambiente, no habían repercutido ní afectado todavía de un modo

apreciable al gran Departamento del extremo litoral- Reseñan seguidamente los

acontecimientos y sus repercusiones en Salto: la sustitución del jefe político Sr. Alcain por

Tomás Gomensoro, el levantamiento en armas del capitán Amarilla, de origen indio, que

habiendo luchado en la Guerra Grande con los colorados, se ponía ahora del lado de los

partidarios de Giró e intentaba atacar la villa de Salto con una fuerza irregular de indios y

mestizos. La aventura tuvo trágico fin porque Amarilla fue fusilado por el comandante

Ambrosio Sandes.

A su vez Gomensoro fue sustituido por el coronel Juan P. Goyeneche como jefe político.

Culmina la relación de los hechos que hacen los historiadores salteños así: -La revolución que

el partido conservador (agrupación política nueva surgida a la vida política) inició contra el

presidente general Flores el 28 de agosto de 1855, en Montevideo, despertó en nuestra vida

entusiasmos y energías desconocidos. El pueblo-cosa sin precedentes-organizó sus nuevas

autoridades con absoluta prescindencia de la Capital. La Junta Económico-Administrativa,en

efecto, reunióse en sesión plena el día 7 de setiembre y, bajo la presidencia del presbítero

Manuel María Errausquin, declaró reasumir la representación de la soberanía nacional, en la

parte que le tocaba, y apoyar al gobierno provisorio constituido en la Capital por don Luis

Lamas.

Resolvió asimismo: llamar a su seno al jefe político coronel Miguel Nieto y al teniente

coronel Eugenio Abella, para que integraran la corporación municipal; levantar tropas y

exigir al receptor de Aduana los fondos necesarios para equiparlas y mantenerlas.

Reuniéronse las milicias y guardias nacionales y departamentales con tal diligencia y ánimo

que, cuando el coronel Sandes que obedecía al presidente Flores, apareció primero en el

Daymán y luego frente al pueblo con 700 soldados, el Salto estaba en condiciones de

defender cumplidamente la causa de los conservadores (11 de setiembre de 1855). La Junta

que continuaba mandando como organismo netamente popular, dispuso negociar una

inteligencia con Sandes, antes de que corriera sangre.

El 13 Sandes reconocía nuestra autoridad y al teniente coronel Eugenio Abella, jefe de las

fuerzas salteñas, como comandante militar del Departamento y se retiraba a Paysandú.

Seguidamente la Junta declaró que et coronel Nieto cesaba en la Jefatura Política y confiaba

el cargo al honesto y conceptuado vecino don Pedro Real, hasta que otra cosa se resolviera

desde Montevideo. Pero el partido conserva- dor no consiguió victoria duradera: vino un

arreglo con los floristas y el interinato constitucional de Manuel B. Bustamante, presidente

del Senado. Nada dispuso el nuevo magistrado respecto del Salto y los hechos consumados

fueron norma hasta el 16 de octubre en que designó jefe político al coronel Diego Lamas. El

Salto “se había gobernado a sí mismo un mes y cinco días”. De estos singulares sucesos de la

fugaz independencia de Salto, sólo se ocuparon Fernández Saldaña y Miranda en las páginas

del libro que extractamos. El presbítero Rafael Firpo en su -Historia del Salto Oriental (1912)

no hace alusión al episodio que hemos comentado.

Tenemos los salteños en nuestro haber aquel suceso de arrebato independentista, sepultado en

el devenir de 131 años, olvidado por su intrascendencia, pero que quizás sea el trasfondo

inconsciente de esporádicas actitudes de rebeldía que nos han ganado la fama de que

hablamos al comienzo de esta evocación».