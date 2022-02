«Cuando me llaman no dejo de decir lo que siento, porque a veces la vida también duele»

Desde Saucedo a EL PUEBLO, la voz de John Montero, sin interferencia de tipo alguno. La teconología todo lo puede.



John no es un vecino más a partir de su rol profesional, pero no solo es el Enfermero de profesión, sino el ser humano que va acompasando los sentires colectivos.

Por eso, se recuesta en una expresión que fluye desde el sentimiento, …»cuando me llaman no dejo decir lo que siento, porque a veces la vida también duele. Y duele las limitaciones que tenemos aquí, por ejemplo a nivel de medicamentos. Lo complicado que es todo, porque no siempre el dinero alcanza y a veces algunas ilusiones quedan a mitad de camino.»

¿De qué vive la gente aquí?

…y el propio trabajo de campo, el desarrollo de alguna actividad en tambos que al paso del tiempo ya son menos. También alguna arrocera que trabajando ahí, cubren alguna necesidad que la vida les plantea.

¿Qué es lo que quiere uno?: ayudar a los más necesitados. Que se puede hacer por ellos y en qué momento se puede hacerlo. Como hacer para que tantos de ellos tengan la posibilidad de ir a Salto, de conocer la ciudad. Muchos no la conocen, que no saben como es. Al margen del fútbol y con mis casi 60 años aún jugando, esto debo comentarlo, transmitirlo. Para que se sepa más de ese Interior profundo del que somos parte»

John Montero. El que vive en Saucedo. El que está al frente de la Policlínica de Saucedo y Palomas. Dos de los queridos y legendarios poblados de ese Interior profundo. También nuestro. Pero a veces lejano a la sensibilidad humana. De algunos. O de unos cuantos. Saucedo con 450 habitantes. Palomas y sus 140 habitantes.

Ese otro mapa. Donde también están ellos. Que también, son nuestros….