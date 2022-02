Cuando la vida los trae  y el fútbol los junta

Ayer jueves en la tarde y con los gurises jugando, fue una manera de ir despidiendo a la nueva edición de la Escuelita Comunitaria, impulsada desde Juan Carlos «Cacho» Mendietta. Ya de años a esta parte, la consigna de juntar a los gurises de la zona, sin que previamente tengan que inscribirse, «porque esto es sencillo, vienen y juegan. No hay mejor objetivo que ese»

Unas semanas atrás, en medio de una tarde sofocante, «Cacho» llegó hasta EL PUEBLO,»porque a mi me gusta venir y hablar de lo que siento, mirando a la persona con quien hablo. Yo no digo que esté mal el celular, pero a veces, nada mejor que vernos para saber que pensamos o qué hacemos».No hay dudas que se trata de un líder natural por la causa de los niños que en determinados barrios, no tienen la posibilidad de jugar al fútbol, al amparo de la seguridad que en la Escuelita tienen. «Cacho» Mendietta está convencido que en un mes largo como enero, sin centros educativos al alcance de determinada gurisada, la Escuelita se transforma en contención auténtica. Desde los 3 a los 14 años, se abrió el abanico para quienes se propusieron el disfrute.

ENSAYANDO ESE «HASTA LA VUELTA»

Para el apunte: hubo además quienes se sumaron al equipo de conducción, para que los niños también sean parte de la enseñanza. Mientras lo de ayer, a la manera de despedida.Por eso los familiares directos que no faltaron y el sentido de fraternidad que se pretende.Mientras Juan Carlos Mendietta, le pone acento a «esto de cambiar la Escuelita y que no todos los años funcione en una misma zona. Es una manera de dar más posibilidades de participación a quienes de repente no la tienen»El registro gráfico de EL PUEBLO, lente mediante de Vicente Massarino, para captar a los niños que participaron en la Escuelita Comunitaria 2022, más quienes han sido soportes en materia de organización.La niñez en tiempos de diversión. La pelota y jugar. Y ese «Cacho» de ilusión, tan de siempre. En definitiva, cuando la creación humana, no deja de ser una generosa consecuencia posible…