Cuando la historia cuenta

Fluminense y Boca Juniors ya se enfrentaron seis veces en la historia de la CONMEBOL Libertadores, con dos victorias para cada lado y dos empates. Los equipos se cruzaron en dos fases eliminatorias del torneo: Semifinales de 2008 (Flu se clasificó) y Cuartos de Final de 2012 (Boca se clasificó). En cada ocasión, el equipo que avanzó al torneo terminó como subcampeón de la edición.



Boca Juniors puede ganar la CONMEBOL Libertadores por séptima vez, igualando a Independiente como el equipo con más títulos en la historia del torneo. Esa es la 12ª Final del Xeneize, récord entre todos los equipos.



Fluminense puede ganar el título de CONMEBOL Libertadores por primera vez, siendo el 11º equipo brasileño diferente en conquistarlo. Flu ya disputó una final del torneo en 2008, perdiendo el título contra LDU.



En las últimas cuatro Finales de CONMEBOL Libertadores donde se enfrentaron un equipo que ya tenía títulos del torneo y uno que no tenía, los excampeones ganaron todas: River Plate vs Tigres en 2014, Atlético Nacional vs Independiente Del Valle en 2016, Grêmio vs Lanús en 2017 y Flamengo vs Athletico Paranaense en 2022.



Fluminense no perdió ninguno de sus últimos siete partidos en la CONMEBOL Libertadores 2023 (4V 3E). Es su máxima racha invicta en una misma edición del torneo.

Boca Juniors no perdió en sus últimos ocho partidos en la CONMEBOL Libertadores (2V 6E), empatando los seis disputados en la fase final. El Xeneize es el primer equipo en llegar a una final sin ganar un encuentro desde octavos.



Fábio jugará su 100º partido en CONMEBOL Libertadores en la final ante Boca Juniors. El arquero de Fluminense será el tercer jugador en alcanzar la marca centenaria, después de Ever Hugo Almeida (113) y Sergio Aquino (107). Fábio ya es dueño del récord de más victorias en la historia del torneo (56).



Sergio Romero tiene un porcentaje de atajadas de 87% en la CONMEBOL Libertadores 2023 (34 atajadas en 39 remates al arco recibidos). Es el mejor porcentaje entre los arqueros con más de seis partidos en las últimas 10 temporadas del torneo.



Germán Cano anotó 12 goles en la CONMEBOL Libertadores 2023. Apenas cuatro jugadores lograron superar la marca del delantero argentino de Fluminense en una edición del torneo: Palhinha en 1976 (13), Norberto Santiago Raffo en 1967 (14), Luizão en 2000 (15) y Daniel Onega en 1966 (17).



Boca Juniors recibió cinco goles en la CONMEBOL Libertadores 2023. Apenas un equipo fue campeón del torneo con el formato que incluye los Octavos de Final habiendo recibido menos goles que el Xeneize en la temporada actual: Corinthians en 2012 (4).