«Cuando jugar es la mejor forma de aprender»

«JUGAR es la gran alegría de la infancia; es durante la actividad lúdica cuando el niño es él mismo. Está demostrado que JUGAR es una manera de desarrollar diferentes aspectos del comportamiento físico, afectivo y mental»

No es poco lo que se ha analizado, verbalizado o escrito sobre aspectos relativos al fútbol y ese plano misterioso de la creatividad. Qué es lo posible y que no. Desde EL PUEBLO, una manera de rescatar conceptos que hacen a la esencia. El fútbol desde abajo y hacia el crecimiento.

«Ocurre que el juego constituye la principal actividad del niño. Jugar representa una necesidad esencial, vital e innata en todos los chicos. Por tanto, el despertar y la iniciación del jugador de fútbol mediante el juego son los principales objetivos del fútbol base. No se deja de lado la idea de competir, pero resulta esencial que el grado de competitividad se adapte a las características del comportamiento del niño. Así pues, la idea consiste en proponer a los niños situaciones básicas sencillas, accesibles para todos y que concuerden con sus motivaciones. El fútbol base debe enfocarse desde la siguiente perspectiva: Es ante todo un JUEGO. Se debe presentar como un JUEGO. Debe estar simplificado para adaptarse a las características del niño. Propone los dos conceptos básicos del fútbol: cooperación y oposición. Es un medio excelente de desarrollo físico, motor, psicomotor, mental y social»