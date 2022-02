«Cuando en realidad necesitas de la gente»

«Buenas tardes. Hoy (por ayer) a la hora 10 salimos de CTI y nos pasaron a sala. LUEGO DE UN INFARTO SUFRIDO después de una intervenciónla pudimos contar por poco y aclaro lo que me ayudó fue conocer el cuerpo y saber cuando te pasa algo que no es común.



Ese presentimiento de que algo no esta bien, gracias a mi esposa que también se movilizó rápido. A mis hijos que se comportaron como unos fenómenos, a «Nico» tomando la batuta y haciendo lo que hay que hacer. Pero también a las personas que de una o otra manera les han hecho llegar a mi familia o a mis hijos o a mi señora de que estaban a las órdenes para lo que sea. Obviamente que te deja orgulloso que la gente te muestre cuando en REALIDAD LO NECESITAS. Pero hoy que puedo agradecer lo agradezco y lo agradezco. A todos y a cada uno de los amigos del grupo de la generacion 88, a los del grupo de la selección, a los del grupo de Progreso y a todos y cada uno los amigos del fútbol, a los DIRIGENTES de La Liga Salteña. A todos y cada uno del personal de LA SALUD que me atendió tanto en sala como en CTI desde que llegué, a la emergencia del Hospital. Fui atendido como merecía la situación pero nada que decir lo del Sanatorio Uruguay. También el taxi que me llevó rapidito ya que era enfermero y dedujo la prontitud. Estoy seguro que si alguna de estas cosas fallaba solo alguna de ellas, hoy no podía agradecer. Por ello lo agradezco. AGRADEZCO A MI FAMILIA, MIS AMIGOS DE LA FORMA QUE. SEA, CONOCIDOS, vecinos..Maria Jose y sus hijos. HAGO UN PÁRRAFO APARTE PARA LO QUE SIEMPRE DIGO (BALANZA MA NAO CAE) Agradecido al Pae ogun y a todos. SE LES DOBLEGUE X 10 LO QUE ME DESEARON Y SALI.»

**********************(De puño y letra de PEDRO SÁNCHEZ, para valorar a quienes sumaron sus actitudes, para que el infarto pase de a poco, a ser parte del pasado. El éxito de la operación, el imperativo de los cuidados que vendrán, pero sobre todo ahora, la gratitud del responsable del Parque Dickinson a quienes energizaron el camino, desde los cálidos y esenciales deseos humanos)