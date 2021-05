Cuando el fútbol te regala esto….

El caso River. Hasta de valores humanos y afectivos se trata.

El miércoles 19 de mayo, no solo para River Plate de AFA fue un tiempo histórico.

Después de todo, para el fútbol continental también. Esa noche quedará grabada en la memoria de la entidad de Núñez y en especial, del plantel que orienta Marcelo Gallardo.

Jugando ante Independiente Santa Fe de Medellín por Copa Libertadores de América, Gallardo debió jugarse a la heroica y apelar a un volante como Enzo Pérez para custodiar el arco, teniendo en cuenta el efecto que la pandemia produjo en la banda, relegando a todos los arqueros posibles.

Desde la cúpula de Conmebol (siempre expuestos a ultrajar la esencia del fútbol), no consideraron menos que rechazar las gestiones de River Plate.

Frente a un caso excepcional, que se habilitase una inscripción. No fue posible.

Por lo tanto, Marcelo Gallardo debió echar mano a una alternativa impensada. El experimento salió bárbaro, porque RIver ganó 2 a 1 y avanzó a la primera colocación de la llave. Pero además, a Enzo Pérez no le faltó respuesta y River Plate sostuvo la dignidad. Lejos del que se limita. Su verdad táctica en medio de la complejidad.

AHÍ ESTÁN LOS DOS

Es casi obvio que desde siempre, el fútbol de AFA suele ser parte del interés por estos ámbitos del Litoral-Uruguayo. Salto no es la excepción ni mucho menos. Hinchas de River cien por ciento consecuentes. Algunos de toda una vida y no pocos a partir de los años 80, en que el club millonario incorporó a futbolistas orientales, de preciada resonancia, como en los casos de Enzo Francéscoli, Antonioo Alzamendi, Jorge «Polilla» Da Silva o Nelson Daniel Guitiérrez

Es seguro que ese 2 a 1 del miércoles a la noche, también sedujo a los «naranjeros» pro River, los que tendrán que admitir que el fútbol es capaz de regalar imágenes como estas.

Las que comparten Marcelo Gallardo y Enzo Pérez.

Es cierto que el fútbol incluye rudezas, actitudes fieras, innobles o fuera de lugar. Pero también, puede implicar situaciones como estas, donde razones humanas, de temperamento y de querer, suelen asistir.

La foto que reproduce EL PUEBLO, es una síntesis perfecta.

¿Cómo no compartirla, si es un todo? A favor de los generosos cultores que el fútbol tiene.

Frente a escenas como estas, es necesario entender y proclamar que los caudales de la emoción, son capaces de jugar su propio partido. El sentimiento celoso y a resguardo.

Lejos de la pretensión de quienes gozarían con verlo a la intemperie.

Esos quienes por siempre, serán los vacíos de la vida. Y del fútbol también.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«Por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer»

******************

Los técnicos a nivel del Interior, están a la búsqueda de un fin: que los clubes que disponen de planteles de Primera División, incorporen a entrenadores que pasaron por estudios, por ciclos de aprendizaje. Es la razón de la búsqueda que se han impuesto, «porque el beneficio será para los propios futbolistas de esos clubes. Hay que hablar de la calidad en la enseñanza», sostienen.

La Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol, se suma al mismo objetivo y sus directivos no reniegan de esa trascendencia a futuro más o menos inmediato, «aunque no se trata de exigirle a algunos clubes, lo que los clubes no pueden»

Sin embargo, más allá de aspectos tácticos-técnicos, conceptuales, etc, el fútbol no ha dejado de exponer certezas argumentales, a través de conspicuos expositores.

Son los que han hecho alarde en su prédica, de aspectos que se relacionan a LA ACTITUD, cuando la opción de asimilar conocimientos es la que manda. Y hasta el propio amor a la causa que se desvela. Más ese aprendiendo a hacer, que marca y obliga.