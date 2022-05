Cuando el capricho paga caro: en la»B» tan solo la venta de 763 entradas

En la Divisional B del fútbol sateño, un total de 12 clubes, algunos de ellos con pasado revestido de gloria, como en los casos de River Plate, Hindú y Deportivo que supieron ser Campeones Salteños. Otros asimismo con profunda raíz barrial: Progreso, Libertad y Tigre. Implica establecer que el círculo de la «B»es potencial a partir de quienes la componen.

En la primera fecha, tres dobles jornadas. Los dos primeros partidos disputados en el Dickinson, con casi 800 entradas vendidas y mil personas. Las dos restantes dobles jornadas en la tarde del domingo siguiente, por debajo, tanto en asistencia como en taquilla.

En la segunda fecha, todo al domingo. El haber jugado en aquel viernes, fue un batacazo. Pero la sensación es que no se evalúa un impacto a favor, desde el momento que a la fecha siguiente….la variación planteada.

De cara a la tercera fecha, surgía una complicación: la imposibilidad de jugar un domingo, atento a la celebración del Día Mundial de los Trabajadores.

Durante la semana, una mayoría de medios periodísticos recogieron el sentir de los aficionados, respecto a los horarios cuando se juega de noche, aflorando el absurdo que significa el segundo partido finalizando sobre la hora «0».

PERO NO HAY DE VUELTA!

La dirigencia clubista de la «B», pactó doble jornadas el viernes a la noche: a las 20 y 22 horas, para colmo en noche gélida y no más de 10 grados.

El sábado a la noche, desde la Liga Salteña de Fútbol se noticiaba sobre la venta de entradas vendidas y recaudación.

Desde EL PUEBLO, bien que vale la pena transcribirla.

Parque Humberto Forti

240 Entrada

$ 34.950

Parque Carlos Ambrosoni

258 Entradas

$ 35.850

Parque Rufino Araújo.

265 Entradas

$ 38.750

En tres escenarios, la suma total de 763 entradas. Cuando concluyen los segundos partidos, la mayoría del servicio de ómnibus ya no funciona. Por lo tanto, el aficionado «de a pie» tiene bloqueado su derecho-ilusión de acudir a una cancha. No se piensa en él.

Cuando se juega en la noche (que no es mala cosa), ¿no es posible a las 19.30′ y 21.30′?. ¿Puede concebirse el fútbol de medianoche pisando el mes de mayo?

El hecho es que cada club en la tercera fecha, aportó promedialmente LA SUMA DE 63 ENTRADAS.

No es una tragedia, pero es un golpazo sin más trámite.

Parece que en la «B» se crea el afán de perder clientela y dinero. O que no les trasciende determinada franja de aficionados.

Claramente el capricho paga caro.

Sería de inteligencia y sentido común, una mirada hacia adentro. Bien en la entraña. Como para ir reconociendo que existen errores que enseñan y que también existen, los que hunden y se quedan con el último cachetazo de la nueva historia.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-