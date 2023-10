 Cuando Cincuneguidejó de ser el técnico

-Los vaivenes de Gladiador en una temporada, donde no alcanzó resonancia. Es un equipo al que no le ha faltado protagonismo. Normalmente lo tiene. Pero el hecho es que tras el alejamiento de Rony Guzmán Costa, para Gladiador surgió un factor determinante: no ha podido estabilizar la Dirección Técnica.

Por eso, Richard UIsuca y Daniel Moreira se transforman en la tercera opción de mando en este 2023. Despegó el año deportivo con LUIS VARGAS, hasta que este renunció y la Comisión Directiva creyó en Pablo Cincunegui.

Hasta la fecha pasada, el ex DT de Progreso fue el estratega. La derrota ante Ceibal por 3 a 1 en el Dickinson, significó su último partido al frente del plantel.

El lunes, Cincunegui se despidió del plantel. Para el presidente FERNANDO PAIVA, «hay tiempos para las decisiones. Esta fue una. No queremos que Gladiador sea parte de una posición incómoda, pero es la realidad que nos toca y hay que salir. A la decisión la tomamos porque no dejamos de procurar lo mejor para Gladiador. Como dirigentes no nos apartamos de ese fin».