¿Cuál jugador-símbolo de la historia decana?

-El descenso de Salto Uruguay de la «A» a la «B», se transformó en uno de los episodios más removedores de la temporada pasada. Y en el inicio del nuevo año, diálogos que van y vienen. Contrapuntos de opiniones que son puntuales, con las redes sociales ejerciendo a veces su propio ámbito a esos efectos. Por eso, una interrogante golpeó la puerta: ¿cuál es el jugador símbolo de la historia decana?

Rastreando las tomas de posición en esta materia desde EL PUEBLO, no surge un nombre que prevalezca por sobre todo. O que sea visualizado en la cima, como para no admitir la menor discusión. De todas maneras, puede sintetizarse el pensamiento de tantos (no solo de Salto Uruguay), a partir de estos nombres:

1- Julio «Caballito» de los Santos.

2- Silvio Romero.

3- Jorge «Gallego» Galisteo.

4- Pedro «Perucho» González Acuña.

5- Antonio «Chueco» Joffré.

6- Julio «Yuyo» Da Silva.

********

Es posible sumar otros, claro está. Lo de Julio Da Silva, tiene razones estadísticas más allá de las propiedades del «Yuyo»: fue el golero de Salto Uruguay en todas las consagraciones de la década de los 80, donde el dominio decano fue concreto. Ganó seis Campeonatos Salteños. Las tenazas de Julio Da Silva como factor vital. Lo fueron.