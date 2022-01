¿Cuál es el futuro de Gabriel de Souza y Agustín Acevedo?

«Ale» Torrens….y para seguirla.

River Plate se mandó una campaña de excepción. Concluyó quinto en el Campeonato Apertura y en zona de play off, derrotó por dos veces a Universitario, para avanzar a la liguilla y producir la eliminación del bicampeón. En el arranque de la liguilla, el empate ante Ferro Carril con el 2 a 2 final. Lo concreto es que el equipo de Héctor Alejandro Torrens alcanzó a sumar 10 puntos de 12 posibles. La derrota frente a Saladero en la última fecha de la liguilla, implicó a la «B».

Los promedios del año pasado, se convirtieron en polo opositor del refrescante River Plate de Torrens, que en el 2022 tentará la vuelta al círculo máximo.

Es cierto que River sabe de qué se tratan estos vaivenes. No es la primera vez que resigna la categoría.Antes de fin de año, el encuentro no faltó entre el DT y directivos de River Plate, para afinar cuestiones relativas a la continuidad del estratega. Todo el callejón libre para que el ciclo continúe, mientras dos dudas están planteadas desde ya en materia de plantel: qué futuro a la cuenta de GABRIEL DE SOUZA y AGUSTÍN ACEVEDO. En ambos casos se origina una misma situación: son dueños de sus pases. Por lo tanto, podrán optar por quedarse en el club o tentar otro objetivo.En el caso de Agustín Acevedo el 2022 no será un año más, desde el momento que cursará el tercer año en la carrera de Educación Física en Paysandú. A la luz de ello, Torres fue flexible con el jugador en materia de prácticas, con exigencia relativa en la semana.Si Agustín se incorpora a un equipo de la «A», interrogante puntual: que se tenga con él determinada consideración. ¿Se la tiene o no?Lo real es que en estas últimas horas del 2021, no podría asegurarse que tanto uno como otro delantero, sean parte activa del River Plate de la temporada que viene jugando en la «B». La buena nueva es que Gastón Ferreira, también dueño de su pase, permanecerá en el club.