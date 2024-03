¿Cuál es el análisis que viene?:seguir o no seguir, esa cuestión

-Años atrás, muchos años atrás, se solicitaba el Director Técnico que elevara un informe de lo actuado, tras el final de un campeonato afrontado, más allá del resultado final. Ese informe escrito, solió muchas veces encajonarse y no ver la luz. No fue materia de discusión de la dirigencia de turno. No pareció importar.

De algunos años a esta parte en tanto, el análisis de lo actuado ha sido puntual, más allá del Director Técnico que fuese. Por eso, todo induce a pensar que en los próximos días no faltará el encuentro de los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol con Franco Junior Aliberti.

El análisis de lo producido. Pro y contra.

Lo válido y lo imperfecto. El imperativo de la autocrítica.

Pero también, ¿por qué no?, si la continuidad del DT es posible o el ciclo se trunca y se pretende de futuro otra opción. Seguir o no seguir en el caso de Aliberti. Esa es la cuestión. Más allá del no pasaje a semifinales, determinados números amparan la validez del trayecto que nació un 20 de enero. Pero además en el caso del DT, ¿ambición de permanecer o no?

Ello también tocará la puerta como factor. Y no es un factor menor.