Cuadrangular de 13 años en cancha de Hindú.

Desde el lunes 2 de enero se llevará a cabo un cuadrangular en categoría 13

años en la cancha de Hindú.

Participarán tres equipos de nuestra ciudad: Libertad, Ceibal e Hindù y uno de

Montevideo, el club La Lata.



Los horarios de partidos serán

Primera Fecha – Domingo 2 de enero.

Hora 19

Hindú vs Ceibal

Hora 20 y 30

Libertad vs La Lata

Segunda Fecha – Lunes 3 de enero.

En la segunda fecha se arma luego de tener los resultados del primer partido.

Hora 19

Ganador del primer partido vs perdedor del segundo do partido.

Hora 20 y 30

Ganador del segundo partido vs perdedor del primer partido.

Nota: El sistema de disputa va a ser todos contra todos. Teniendo en cuenta el

calor y que son partidos en días corrido. Se jugarán 2 tiempos de 30 minutos

descanso de 10. Con una pausa en cada tiempo para refrescarse.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450

ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 20 años al mediodía

por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se

ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de

los más chicos en Salto.