CTM en el foco de la mira

El tema no es nuevo de tanto en tanto aparece en la opinión publica el cuestionamiento del manejo de los fondos de CTM, de la Comisión Técnica de Salto Grande.

En junio del 2021 el ex presidente del organismo Ing. Gabriel Rodríguez ya realizaba una serie de planteamientos , publicados en aquella ocasión por DIARIO EL PUEBLO.

En dicha nota sostenía Rodríguez que en los últimos años se había logrado reducir un 9 % por ciento la plantilla sin afectar la producción energética.

Ahora -proseguía el ex presidente de CTM- se ha designado nuevamente un 10 % de los obreros y lo que es peor, sin concurso, sin sorteo y sin reparar si se está designando a la persona idónea o no. Según el Ing. Rodríguez el criterio aplicado responde a una politiquería evidente.

Por otra parte en julio del 2022, el Ing Gabriel Rodríguez hace llegar una carta a nuestra redacción, avivando nuevamente el tema del manejo de SALTO GRANDE

A partir de la carta recibida por el Ing, Gabriel Rodríguez y su publicación, titulada: ¿Hasta dónde llegarás, Carlos? Carta abierta a Carlos Albisu,se generó una espacie de Nacional-Peñarol. Algunos que critican duramente el contenido de la misma y otros que apoyan los dichos del Ing, Gabriel Rodríguez pero también revive una vieja cuestión, donde se cuestiona los accesos directos a cargos públicos en dependencias estatales.

Hace un par de días el periodista salteño Eduardo Preve dio a conocer que Carlos Gelpi,funcionario e integrante del Partido Nacional, se ampararía a una pre jubilación en el organismo internacional, hecho único en la historia de Salto Grande, no solo por el monto a recibir sino también por la edad del funcionario.

Esto desató todo tipo de opiniones y una vez mas, muchas en contra y algunas a favor, poniendo nuevamente en el tapete, los gastos en salarios de la CTM y la forma de acceder a los cargos laborales.

Sobre partidas adicionales: “Pasó en el período pasado, pasa en este período y va a seguir pasando, venga quien venga”

Carlos Albisu, Presidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM de Salto Grande

EL PUEBLO consultó a Carlos Albisu, Presidente de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, sobre los sucesos desatados la semana pasada a raíz de un tuit del periodista Eduardo Preve donde informaba del otorgamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de una partida adicional de $ 200 millones para poder terminar el año.

– ¿Por qué se debió solicitar una partida extra para poder cerrar el año?

– Esa partida presupuestal de $ 200 millones como complemento o refuerzo se debe a que Salto Grande tiene un presupuesto en pesos que desde el año 2015 no se ajusta. Entonces, ya desde el año 2016 se ha empezado a pedir estas partidas, 2016, 2017, 2018, 2019, en el año 2020 cuando asume esta nueva Delegación no hubo que pedir porque fue el año de la pandemia, por lo que ese año no hubo inversiones y hubo poco mantenimiento por todo el tema de la separación de las Delegaciones por el cierre de frontera por la cuestión sanitaria. Pero ya en 2021 hubo que pedirlo, y después con el efecto rebote en cuanto a lo que no se hizo durante la pandemia, en 2022 y 2023 hubo que pedir un complemento mayor, pero eso también agravado a lo que es el ajuste que no ocurre después del año 2015.

Entonces, pasó en el período pasado, pasa en este período y va a seguir pasando, venga quien venga en el próximo período porque el presupuesto que maneja Salto Grande no se ajusta como en cambio pasa con el presupuesto de otros organismos. Si uno mira lo que han sido las resoluciones verá la firmas de Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, Danilo Astori como Ministro de Economía por diferentes montos. Hay una partida de 2017 por $ 257 millones.

– ¿No debería cubrirse el presupuesto con lo que factura anualmente la represa?

– Ese es un poco el debate de lo que se está hablando, pero claramente hay un importante desconocimiento de lo que es Salto Grande y su presupuesto. Si uno se tira a dólares, el presupuesto de Salto Grande siempre ha andado en torno de los 30 millones de dólares anuales, una empresa que genera por día un millón de dólares y que, por tanto, en un mes se paga el presupuesto anual. Una empresa que genera una media de 365 millones de dólares al año que ha tenido picos de 927 millones de dólares al año, solo para Uruguay.

Hablamos que es una empresa importante, que las cifras que se manejan y que se mueven han sido así durante toda la historia. Pero además tengo claro que si la partida presupuestaria desde 2016 se ajustara por IPC, no habría necesidad de tales partidas.

Esta bueno agregar que esta Delegación viene trabajando desde que asumió con técnicos del MEF, de Ministerio de Industria, Energía y Minería, de UTE y prontamente de la OPP para buscar una solución definitiva que establezca fórmulas claras para financiar Salto Grande como corresponde y ya no tener que seguir solicitando estos refuerzos, que se viene solicitando al MEF al menos desde 2012, año en el que se envió $ 134 millones.

Pero permítame una última puntualización para que se entienda de lo que se está hablando, y que refiere a la evolución de las partidas asignadas por el Ministerio de Economía de un quinquenio a otro. Por ejemplo, del quinquenio 2006-2010 a 2011-2015, la partida aumentó un 164%. Del quinquenio 2011-2015 a 2016-2019 aumentó un 89 %, y del quinquenio 2016-2019 a 2020-2024, el aumento es de cero por ciento.

– Se habla también de la diferencia de salarios que existen en Salto Grande a diferencia del resto de nuestra sociedad.

– Sobre los salarios de CTM, es importante señalar que la tabla salarial tanto uruguaya como argentina es la que modificó y puso en vigencia el Frente Amplio en el año 2008. Desde ahí en más, como cualquier trabajador tiene el incremento de sueldo que se aprueba anualmente.

– Al tema de los salarios se suma el tema de los retiros anticipados en Salto Grande, en particular de uno de ellos, muy cercano a usted, que se habla que terminará recibiendo casi un millón de dólares como retribución.

– Sobre ese tema, los retiros anticipados son utilizados en Salto Grande desde hace 28 años. Esto implica atender situaciones puntuales de los funcionarios, así como las necesidades del organismo para la reducción de personal. En la actual administración no es algo que sea corriente, ha sido la excepción, se lo explico. Se han realizado desde 1995 a la fecha un total de 257 retiros anticipados, tanto de personal de nacionalidad uruguaya como argentina. Entre 2007 y 2019 las Delegaciones Uruguaya y Argentina, aprobaron 112 retiros en CTM, 74 uruguayos y 38 argentinos.

En el año 2009 se estableció el instructivo de desvinculación laboral, permitiendo retiros anticipados desde los 58 años, esto implicaba poder retirarse con una anticipación de 7 años y con el 75% del sueldo. En algunos casos se permitía analizar desde los 55 años la posible desvinculación. Durante esos años, se aprobaron muchos retiros anticipados a partir de los 58 años, con un 75% del sueldo y en algún caso, hasta más de 7 años. Existieron retiros de 11 y 13 años, de pagos mensuales después de la desvinculación laboral.

Respecto al pago de 10 sueldos al momento del retiro de los funcionarios de la CTM, dicho beneficio fue aprobado en 2014, para todo el personal de CTM, o sea, uruguayos y argentinos.

En los años 2018 y 2019 se aplicaron retiros anticipados decrecientes, comenzaban con un 85% del sueldo. Por ejemplo: 24 meses al 85%, 24 meses al 75 % y 12 meses 70% del sueldo. Fueron 14 personas de nacionalidad uruguaya que recibieron entre 2018 y 2019 el retiro decreciente. De los 74 retiros anticipados uruguayos, casi el doble que los de nacionalidad argentina, en un período de 13 años, estos supusieron un monto aproximado de 14 millones de dólares. El primer retiro solicitado en este periodo fue en el año 2021 por el ex secretario de la Delegación del Uruguay del gobierno anterior, manteniendo la fórmula que se venía aplicando para estas desvinculaciones anticipadas. En el actual período de gobierno son solamente 10 los retiros firmados, de los cuales 8 se han concretado y los otros aun no lo han hecho.

En el año 2014 se aprobó que todos los funcionarios de la CTM recibirán una compensación equivalente a 10 sueldos al cumplirse la causal de retiro por edad (65 años), según lo establecido en el estatuto del personal. Es importante destacar que tanto la posibilidad de recibir 10 sueldos al cumplir la edad límite como la opción de retirarse antes de esta causal, en concordancia con las disposiciones del estatuto, son logros que la central sindical de funcionarios ha obtenido a través de negociaciones históricas llevadas a cabo por el sindicato de trabajadores. En el nuevo estatuto de personal aprobado por esta administración indica que los cargos que sufran este tipo de retiros deben ser eliminados del organigrama por lo que al final se estará generando un ahorro para el organismo.

– Otra de las denuncias que se vienen realizando tiene que ver con prácticas clientelísticas entre personas relacionadas esencialmente con el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Qué puede decir al respecto?

– Que los ingresos directos de confianza existieron en todas las administraciones.

“No tenía conocimiento que el Dr. Albisu tuviera mi número de teléfono…Una lástima”

Senador Sergio Botana: “No podemos tener al pueblo de Salto en una situación como la que está…y por otro lado un clima de aparente fiesta de Navidad con Papá Noel”

Una vez anunciada la aprobación de la famosa partida de 200 millones de pesos como refuerzo presupuestal desde el Ministerio de Economía y Finanzas para Salto Grande, no tardaron demasiado en oírse voces de dirigentes políticos a nivel nacional que criticaron duramente esta medida.

Yamandú Orsi por un lado, por otro los Senadores Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Alejandro Sánchez (Frente Amplio), todos pusieron la mirada sobre el organismo binacional y emitieron sus opiniones. Pero, en esa misma línea, la voz que quizás más sorprendió fue la del Senador Sergio Botana. Sucede que se trata de una importante figura del Partido Nacional, es decir correligionario de Carlos Albisu, pero además, sus críticas tuvieron mucho de pintoresco e irónico: comparó al Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (insistimos, su correligionario) Dr. Carlos Albisu, con Papá Noel. Dicho de otra manera, lo comparó con quien se dedica a hacer regalos.

Así las cosas y sobre todo dada la repercusión que tuvieron en todo el país las expresiones del Senador Botana, EL PUEBLO consideró importante incluir su palabra en este informe. Así transcurría lo medular del diálogo mantenido:

-Le pedimos si nos puede explicar qué fue lo que expresó usted estos días en otros medios, respecto a la situación financiera de Salto Grande y el refuerzo presupuestal recibido ahora…

Que es imprescindible que los administradores públicos mantengan el necesario decoro a la hora de llevar adelante su gestión; que no podemos tener al pueblo de Salto en una situación como la que está, con comercios cerrando, con gente perdiendo su empleo, con dificultades para los peluqueros, para las cocineras, para las costureras… Y por el otro lado un clima de aparente fiesta de Navidad con Papá Noel y todo, con regalitos y una distribución de cargos que uno no comprende…

-Luego de haber dicho eso, ¿se comunicó Albisu con usted?

Me envió un mensaje con unos datos…No he podido abrir el mensaje todavía. Yo no tenía conocimiento de que el doctor Albisu tuviera mi número de teléfono. Una lástima, porque si hubiéramos hablado antes, tal vez le hubiera podido decir mi pensamiento respecto a este modo de gestión y podíamos haber evitado algunos dolores de cabeza.

-Quienes defienden la gestión de Albisu dicen, por ejemplo, que estos gastos siempre existieron…¿Qué piensa?

Pienso que hay que cambiar el estatuto jurídico de Salto Grande. No puede haber en el territorio nacional espacios de jurisdicción propia, con posibilidad de crear sus propios tribunales, etc. Creo que el Derecho Nacional, la Ley del Uruguay debe tener como jurisdicción a todo el territorio nacional. No pueden existir partes del territorio sin que rija la jurisdicción nacional. De verdad que es un tema altamente preocupante. Sí, en el pasado sucedió lo mismo o peor, de hecho la última asistencia de Astori (en ese momento Ministro de Economía) fue de 256 millones de pesos en el año 2017, que es mucho más que la cifra de hoy. Pero lamentablemente los Ministerios de Economía lo único que pueden hacer, con los hechos consumados es, no aprobar rendiciones de cuentas, o lo otro que les queda es mandar la plata…

-Además de Albisu, ¿nadie más se comunicó con usted como para limar esas asperezas antes sus declaraciones? Porque fue un cuestionamiento muy duro, de un blanco a otro balnco…

Yo cuestiono lo que está mal, en ese sentido yo no ando mirando partidos. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal, sea quien sea que lo haga, y peor aún si lo hace un correligionario mío. No me ha llamado nadie en ese sentido, a esta altura de mi vida además, siempre tuve esta forma de actuar pero hoy más que nunca, nadie me va a decir lo que tengo que hacer en este partido y mucho menos cómo debo opinar.

Una novela que lleva como título Hipocresía y Centralismo

Alejandro Secco Presidente Partido Nacional en Salto

La polémica por los recursos extras autorizados para Salto Grande y el ingreso de funcionarios nos llevó a consultar a Alejandro Secco actual Presidente del Partido Nacional y con notoria participación política en el departamento.

Secco define con dureza esta «novela».

Ante toda esta novela que se ha formado, especialmente en Montevideo, respecto a la situación de Salto Grande, a mí se me ha ocurrido ponerle nombre: Hipocresía y centralismo le llamaríamos. También matizado con cierto desconocimiento y desinformación? Aquí vamos, expliquémoslo.

Históricamente Salto Grande fue un proyecto estrictamente de desarrollo local. Nacido desde esta región, desde este lugar para favorecer el desarrollo de las capacidades hídricas del río Uruguay, básicamente de los famosos saltos del Río Uruguay, denominados de Salto Grande precisamente. Que tiene sus orígenes hace muchísimos años, con iniciativas diversas, que cuajaron en definitiva allá por 1946, con un Tratado. Conjunto entre Argentina y Uruguay, para iniciar los estudios que llevaran justamente a estas propuestas de Desarrollo Regional.

Y tan en Desarrollo Regional que el convenio original incluía en sus objetivos, antes que la producción hidroeléctrica, el desarrollo de la navegabilidad, el riego y la interconexión de los países. Y en cuarto lugar, sí, la producción hidroeléctrica. Las situaciones políticas cambiantes de los países llevaron a que muchos momentos se trancara el impulso de la iniciativa, hasta que en 1956 se gestaron importantes movimientos populares tanto en Salto como Concordia que derivaron en la creación de un Comité Popular Pro Represa de Salto Grande. No fue un recorrido fácil, como no son fáciles los procesos en estas regiones del Río de la Plata, cuando se quiere hacer algo enfrentado al centralismo montevideano o bonaerense.

Así que se recuerdan las dificultades para la firma de las cartas reversales -los compromisos entre los países-, hasta que a principios la década del ‘60, hubo una gran movilización, en particular en el Uruguay, de salteños y gente de la región que llevó a que se aprobara en el Parlamento uruguayo el Tratado inicial.

Finalmente en 1975 se inician las obras y sobre finales década del ‘70 van culminando las obras y empiezan a generar energía eléctrica las primeras turbinas, quedando completadas alrededor de 1984 el total de las 14 turbinas que generan casi la mitad de la energía eléctrica -renovable y sustentable ambientalmente- que se consume en el País, e inclusive muchas veces se vende al exterior, básicamente a Argentina.

Acá lo que hay que tener presente es que es un importante recurso económico que ha afectado notoriamente a la región, a Salto, pero a toda la región y es captado por la red eléctrica nacional y distribuido a través de ella a todos los hogares, comercios e industrias de todo el país.

En el vecino país, gracias a su sistema federal, existe un sistema de regalías que es notorio, se ve la influencia de fondos de salto Grande que son volcados a ciudades y zonas vecinas, básicamente en Concordia, pero también en otras localidades de la provincia de Entre Ríos.

Ha costado muchísimo que ocurra lo mismo en nuestro país. Básicamente lo que ha sucedido es que primero la UTE se benefició de esa energía, sustentable y renovable, pero gratis! Posteriormente el Gobierno Central pasó esos ingresos a Rentas Generales y desde ahí se vuelca el presupuesto de funcionamiento del complejo hidroeléctrico. Un presupuesto que abarca naturalmente miles de cargos técnicos de elevadísimo nivel, ingenieros, mecánicos, electricistas, etc. con un complejo que es orgullo de funcionamiento. Y de las tantas cosas que no se saben, se está haciendo un proceso de mantenimiento y recambio de su infraestructura fenomenal, fantástico y que tiene un costo enorme, renovando las turbinas y transformadores en una gestión programada a largo plazo.

Otra cosa que tampoco se sabe mucho o se olvida es que Salto Grande se pagó sin que hubiera que poner dinero extra, se pagó por su propia producción en la mitad del plazo previsto: a la mitad de la década del ‘90 ya estaban saldados los créditos internacionales contraídos para la obra completa.

Hoy todo lo que produce es ganancia neta. ¿Para quién? para el Estado, para el Estado central. Esta es la definición del centralismo que aludía al principio.

Y ahora hay quienes están incómodo porque la región por fin está sintiendo la presencia activa de Salto Grande en el desarrollo económico, social y productivo y esto es así, los que vivimos acá lo conocemos, lo sabemos y lo reclamábamos.

Podremos tener diferencias en cuanto a las formas en cuanto a la estrategia adecuada, claro que sí, ¿porqué no? Pero es notorio que el campo de acción de Salto Grande en últimos años colaborando con el desarrollo, ha sido tremendamente amplio, no solo en los sectores llámese educación, salud, deporte, recreación, sino también desarrollo territorial, porque ha incluido al Departamento de Artigas, al Departamento de Paysandú, y por supuesto nuestro propio Departamento, pero en toda su extensión territorial, la ciudad y los pueblos y parajes más alejados y necesitados.

Es lo que la sociedad salteña esperaba y por la cual lucharon miles de salteños, como decíamos en aquel viejo Comité Pro Represa Hidroeléctrica de Salto Grande.

La hipocresía viene del lado justamente de los que pudiendo haberlo hecho no lo hicieron y fueron cipayos del poder central; de hecho, eran en muchos casos representantes de ese poder central o tienen intereses creados al respecto. No quieren que en la región se maneje una partecita minúscula de los más de 350 millones de dólares anuales que genera Salto Grande.

Este cambio de gestión, de forma de gestionar, más cercana, es cosa que como blanco, nos enorgullece, encarando proyectos locales de contacto con organizaciones e instituciones públicas y privadas locales, tanto productivas como sociales. Para ello ha necesitado, obviamente, reconformar equipos, se necesita otro tipo de funcionarios y sobre todo, gente de confianza. Que no existían cuando no se hacía nada, cuando simplemente miraban cruzar la energía eléctrica por los cables, producida por ese torrente de agua que son los rápidos de Salto Grande y su embalse.

Tenemos observaciones por la forma de comunicar que tiene la empresa, entendemos que es necesario comunicar más y mejor lo que se propone y se ejecuta, pero tenemos bien claro que no existe ningún tipo de duda ni reparo en la gestión en cuanto a integridad y transparencia de los procedimientos.

En conclusión y desde nuestra posición, estamos absolutamente de acuerdo y apoyamos el enfoque con el cual se ha estado gestionando la Delegación Uruguaya de Salto Grande, y si tenemos alguna diferencia en cuanto a qué cosas hacer o como hacerlas, obviamente que las discutiremos con los equipos correspondientes o en la consideración más política.

“Estamos ya en épocas preelectorales de calentamiento de motores y cualquier mínimo desvío que pueda existir sirve para alimentar la polémica”

Eduardo Preve, Periodista

Eduardo Preve, periodista salteño radicado hace años en Montevideo, a través de un tuit informó de la adjudicación de una partida adicional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la CTM de Salto Grande por $ 200 millones que generó una ola negativa en varios sectores políticos, incluso en el mismo gobierno, que derivará en un triple llamado a sala que se concretará en la Cámara de Representantes la semana entrante a los Ministros de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores.

“Ese tuit generó muchas repercusiones –comenzó relatando Preve- quizás por todo lo que se venía hablando de la representación uruguaya en Salto Grande sin plasmarse en información. Quizás sea por eso que se ha generado tanto revuelo y también justo es decirlo, estamos ya en épocas preelectorales de calentamiento de motores y cualquier mínimo desvío que pueda existir sirve para alimentar la polémica”.

– ¿Le tomó por sorpresa esta partida extra presupuestal por $ 200 millones que le asignó el Presidente Lacalle el 17 de agosto a Salto Grande o conoce la existencia de otros aportes dinerarios en años anteriores?

– No es la primera vez, de hecho en el último gobierno del FA también existió una resolución por el cual se reforzó una partida para Salto Grande por $ 256 millones, pero lo que se ha dado en esta administración es que ha sido de forma casi sistemática que todos los años se pida una partida de $ 200 millones extra para poder terminar ejecución presupuestal anual de Salto Grande. Eso en parte porque Salto Grande no está adecuando su presupuesto, se mantiene la cifra de $ 744 millones anuales desde hace ya un buen tiempo, entonces son necesarias partidas presupuestales anualmente para poder reforzar el trabajo en Salto Grande. Pero aquí lo que se ha cuestionado duramente es que en esta administración a diferencia de administraciones anteriores cuando entraban 4 o 5 cargos de confianza política, en esta administración desde 2020 han entrado por lo menos 32 cargos de confianza política con salarios que van desde los 120 a los 400 mil pesos.

Ayer me decía el propio Carlos Albisu que la plantilla hoy está en 253 funcionarios del lado uruguayo, y cuando ellos habían comenzado la gestión estaba en poco más de 210 funcionarios, de los cuales la mayoría de los que han ingresado lo han hecho por confianza política. De hecho, hoy me fijaba en la lista de los que han ingresado y hay por lo menos 8 que son ediles del Partido Nacional, y del total, la mitad son del Partido Nacional y la otra mitad de los que han entrado por cargos de confianza política son del Partido Colorado.

Entonces, ese aumento de la plantilla por fuera de lo que era usual, más un incremento que se dio en toda la masa salarial de Salto Grande que ha aumentado 15% en términos reales, eso fue lo que terminó por encender las alarmas al sistema político aquí en Montevideo y ha tenido cuestionamientos desde el propio Senador del Partido Nacional Sergio Botana, también del principal Senador de Cabildo Abierto Manini Ríos, y por supuesto desde el FA desde diferentes Senadores que han cuestionado y acusado de clientelismo a la representación uruguaya en Salto Grande, que recordemos que está integrada por dos integrantes del Partido Nacional y uno del Partido Colorado, no existe representante de la oposición en Salto Grande como sí había pasado en las últimas administraciones, por ejemplo, Carlos Albisu fue delegado en la época del FA en nombre de la oposición. Esta vez no hay delegado de la oposición que puedan hacer esa especie de contralor para ver si lo que se está gastando en Salto Grande está acorde al presupuesto y de acuerdo a las previsiones.

También se ha criticado duramente a Salto Grande el cambio en el estatuto que propició esta administración y que posibilitó, entre otras cuestiones, prejubilaciones de algunos funcionarios, como es lo que ocurrió con alguien que era jefe de seguridad que fue ascendido, en ese caso con una prejubilación que durante 6 años va a poder cobrar el 85% de su sueldo que era de $ 486 mil, y cuando termine esa etapa de prejubilación va a cobrar otros 10 salarios más de premio. Esto tampoco es novedoso, si es novedoso la cantidad de años y la edad, por lo general a los 56 años no se prejubilaba nadie, sí han existido prejubilaciones en los gobiernos del FA con personas que estaban con 60 o 62 años y se les pagaba durante 3 años para que llegaran a los 65 y se jubilaran. Creo que esta suma de factores ha propiciado esta tormenta.

– ¿Le llamó la atención la fuerte reacción que hubo en el sistema político por su tuit?

– He observado que por primera vez el sistema político pone los ojos sobre el presupuesto de Salto Grande. Es la primera vez que veo tanta atención sobre lo que pueden ser los gastos de Salto Grande, que quizás pueda obedecer por el calentamiento electoral o quizás pueda deberse a esto que llaman despilfarro, o sea, la contratación de personal de forma directa sextuplicando lo que era lo habitual, que pasamos de 5 cargos de confianza política a más de 30, lo admitió el propio Carlos Albisu en una entrevista aquí en radio Sarandí el martes a la mañana, donde decía que todos los cargos de confianza política que habían entrado eran de la coalición. Ahí salió el diputado salteño por Cabildo Abierto a decir que no había nadie de Cabildo Abierto entre los que habían entrado.

Ha llamado poderosamente la atención al sistema político en general, porque incluso he hablado con Senadores del Partido Nacional donde les llamó la atención el cambio del estatuto de funcionarios de Salto Grande que se hizo hace unos meses, donde por ejemplo, se les permite a cualquiera de estos cargos políticos que han entrado, cuando termine irse con 3 años de salario más el vacacional y el aguinaldo. A esto hay que sumar el caso del asesor en seguridad que se prejubiló con 6 años de anticipación y que además va a recibir ese premio que si uno suma todas las cifras estamos hablando de casi 950 mil dólares. Ese fue un encendido de las alarmas.

Orsi: “Este tipo de manejo de los recursos, lastima las instituciones y la democracia”

Mijail Pastorino: “Todo lo que estuvo plateado como desarrollo regional ha fracasado…Ahí hay uso y abuso de las instituciones públicas para beneficio propio”

Enterado de la partida de 200 millones autorizada como refuerzo para Salto Grande, quien se perfila como uno de los candidatos más fuertes a la Presidencia de la República, el frenteamplista Yamandú Orsi, escribió en su cuenta de Twitter: “A esta altura, que se vayan el balde y la cadena no parece tan grave, el problema es que además, si siguen así, se va un montón de gente al pozo. Este tipo de manejo de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y a la democracia”.

Luego, Orsi fue contactado por EL PUEBLO para ampliar en estos conceptos, pero prefirió no hacer más declaraciones sobre el tema. Quien sí brindó su opinión fue el dirigente local Mijail Pastorino, Vicepresidente del Frente Amplio en Salto. Dijo Pastorino que coincide con lo expresado por Orsi, pero se explayó en varios comentarios y opiniones más. Lo que sigue son los pasajes medulares de sus palabras:

UTILIZAN EL ORGANISMO PARA POSICIONARSE…

“Salto Grande desde que asumió la coalición, es decir desde que está Albisu al frente, cambió radicalmente la forma de gestionar y hacer política desde Salto Grande. O sea, es notorio que utilizan el organismo para posicionarse como plataforma principalmente de los blancos del Herrerismo, con el Partido Colorado también metido ahí. Eso explica el ingreso, a nuestro juicio abusivo, de treinta y pico de personas, todas dirigentes de primera línea de la coalición, sin concurso y con responsabilidades que no están claras. Cargos inventados y todos con sueldos muy importantes. Esa es la primera señal que nosotros vemos de utilización del organismo para un fin que no es el que el organismo tiene. Y esa es la primera crítica dura y fuerte que nosotros hacemos a la gestión de Salto Grande”.

UN MILLÓN Y MEDIO DE DÓLARES POR AÑO EN SUELDOS

“Es verdad y no hay problema en aclararlo y decirlo en esos términos, que Salto Grande tiene una partida por presupuesto nacional, anual, y que tiene por decreto la posibilidad de pedir refuerzos presupuestales. Eso no es nuevo, se hizo siempre pero nosotros no tenemos problema con ese punto en particular de la solicitud de una partida adicional. El tema acá es que si traducimos a números esa cuestión del uso del dinero, esos ingresos nuevos, que no son funcionariado técnico para el funcionamiento de la represa, significan un millón y medio de dólares anuales, solamente en sueldos. Entonces si llevamos eso por ejemplo a la partida solicitada de 200 millones de pesos, hay 60 millones de esos 200 que se van en esos sueldos. Tampoco se sabe muy bien cómo es el funcionamiento y la distribución interna de gastos de Salto Grande. Yo pregunto: ¿qué porcentaje del rubro cero hoy tiene Salto Grande? Porque a veces nos enfocamos en la Intendencia y está bien tener un control sobre cuánto se gasta en sueldos en la Intendencia, ahora bien, ¿cuánto se gasta en Salto Grande en sueldos? Esa es una pregunta que para mí es importante, porque si no, no estamos analizando la cuestión en todos sus términos”.

TODO LO PLANTEADO COMO DESARROLLO REGIONAL HA FRACASADO

“El argumento que existe de quienes hoy están en Salto Grande, es que el cambio en la política a partir de la asunción de este nuevo gobierno, es hacia una mirada de desarrollo regional, y en realidad no vemos que exista una política clara de desarrollo regional. Si nos ponemos a pensar, todo lo que estuvo plateado como desarrollo regional ha fracasado, porque del hub logístico planteado desde el inicio hoy no tenés nada, el puerto de barcazas está en foja cero, del freeshop nada, el depósito aduanero que iba a quedar pronto en diciembre de 2022 ya va casi un año y no hay ningún depósito aduanero funcionando, del tren nada… Del cáñamo que no tiene nada que ver con el hub logístico pero también tuvo la impronta de Salto Grande y que iba a generar no sé cuántos puestos de trabajo hoy no hay nada… Entonces si hubiera habido avances en esa línea, como trabajo en desarrollo departamental y regional, bueno, sería otro cantar. Pero en realidad la plata que se está poniendo es para cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo, sino en apoyar cosas puntuales, que puede haber mucho dinero detrás de eso, yo desconozco los números, pero es una ambulancia, un equipo de fútbol, una placita, etc., etc., sin una línea definida. Porque la línea definida desde el principio, que era el hub logístico, fracasó. Esa es la visión que tenemos y la crítica dura”.

UNA COMPARACIÓN CON LA UDELAR

“Ese refuerzo presupuestales de 200 millones de pesos, que son algo más de 5 millones de dólares, es por ejemplo lo que se le dio a la Universidad de la República para los próximos dos años de presupuesto en la rendición de cuentas, es el mismo monto. Entonces hay cuestiones que no están siendo analizadas en su debido término, o sea, hay cosas que acá están totalmente direccionadas. Yo creo que existe un componente político con una dirección de no dejar tirado Salto Grande desde el punto de vista económico, para que sobre todo los nuevos ingresos que son cargos estrictamente políticos y que tienen un componente de clientelismo a nuestro juicio muy claro, se sostengan”.

NADIE RESPALDÓ A ALBISU

“Con este episodio al Dr. Albisu no lo salió a respaldar nadie, ni un ministro, ni Álvaro Delgado, ni un Senador… Todo lo contrario. La propia coalición se desmarcó, con dos o tres salidas de gente de primera línea de la coalición, que con buen criterio salieron a decir lo que pensaban y vieron que esto era un disparate. Y no solamente por la partida de 200 millones sino también porque deben tener otra información que obviamente no es pública pero la manejan internamente en la coalición. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahí hay algo que venimos criticando hace mucho, que es el uso y abuso de las instituciones públicas para beneficio propio, o de un grupo de amigos o militantes”.



EL PUEBLO salió a la calle y los salteños opinaron

También para este informe, como en tantos otros, EL PUEBLO salió a la calle a hablar con los salteños. “¿Conoce los gastos en Salto Grande?”, “¿Cree que es algo nuevo o se daba en gobiernos anteriores también?”; a estas dos preguntas respondió la gente:

-Elba, 55 años:

“Sé que es mucha plata, por lo que dicen, pero no sé, no sé decir de cuánto estamos hablando…Y pienso que habrá sido siempre así. Que yo recuerdo, siempre se escuchó por ejemplo que la gente que trabaja en Salto Grande gana muy bien, de toda la vida, no de ahora”.

-José Enrique, 61 años:

“Varios millones por mes, ¿no? Tengo entendido que es mucho. La verdad que no sé cómo era en otras épocas”.

-Luis María, 58 años:

“Estoy bastante informado sí, es un presupuesto grandísimo, varios millones de dólares, algo que a uno como persona común y corriente le cuesta entender, habiendo tantas necesidades que para mí son cosas más urgentes, pero bueno ellos sabrán (risas), para mí siempre fue así, habría que revisar los números de otros años…”.

-María Irene, 47 años:

“Es todo política, gastos en Salto Grande, en la Intendencia, cada político gasta lo que tiene que gastar…A ver si me entiende, el que está en un cargo de esos, gasta mucha plata, plata que es del pueblo. Después, los que están con él van a decir que estuvo bien y los que están en contra van a decir que estuvo mal porque tiró plata…Así fue siempre y va a seguir siendo me parece”.

-Alejandro, 23 años:

“Si no escuché mal ahora vienen 200 millones más, así que se maneja mucho dinero, no sé decir cuánto, pero es mucho, no tenga dudas. No sé cómo sería antes, la verdad ni idea”.

-Nelson, 64 años:

“Mire…Por año tengo entendido que Salto Grande recibe tanta cantidad de recursos, de plata, y después otras cantidades como complemento digamos, como esto que salió ahora de los 200 millones. Yo no sé cómo era antes, lo que me gustaría saber es cómo funciona del otro lado, en la Argentina, eso sí quisiera saber, porque ellos sí que están mal y yo no sé si se gastará tanto en la represa”.

-Celeste, 72 años:

“Se gasta mucha plata sí, pero no solo en Salto Grande, vamos a decir la verdad, en todo se gasta mucha plata, menos en aumentar las jubilaciones para nosotros (risas)…Y hay que reírse, ¿qué se va a hacer?…Sí, claro que siempre fue igual, no es nuevo eso, pero como te decía, en todo, no solo en Salto Grande. Lo que pasa que la política es así”.

-Ruben Ariel, 45 años:

“Y…es muchísima plata, ¿no? Pero en mi opinión en vez de hablar, y criticar y criticar, hay que poner un freno y decir: ¿qué se está haciendo mal? Para mí es fácil, lo que se está haciendo mal es que entra mucha gente a trabajar que no se necesita. Habría que decir: si se precisa un funcionario para tal cosa, bueno, recién ahí se hace un llamado, ojo, se hace un llamado, o sea, para un concurso, nada de entrar a dedo. Porque ese es el tema principal, que se presta para acomodos políticos, y no de ahora, ya que me preguntaba eso, no, no es de ahora, eso pasó siempre. Cada político que vaya ahí va a hacer lo mismo si nadie pone un freno”.

-Karina, 38 años:

“No estoy al tanto, no, para nada; lo que escucho es que se quejan porque se gasta mucho, pero nada más”.

-Fabricio, 27 años:

“Sí, un disparate, por lo que he escuchado es un disparate el gasto que tienen ahí y la mayoría en sueldos. Pero creo que fue siempre así, no es cosa nueva de este gobierno, esas cosas pasaron siempre, no tendría que ser así pero es”.