Cristina Palas, docente de Psicología reconocida por su trayectoria

En su paso por radio La Regional, conversó sobre su extensa trayectoria, el pasaje como docente y como coordinadora de la Licenciatura en Psicología en Salto; y el reciente reconocimiento que le realizó la Junta Departamental de Salto.

Cristina Palas es Licenciada en Psicología, egresada en Ginebra, Suiza. Desde hace más de 40 años ejerce la profesión interviniendo sobre dos áreas: el adulto mayor y en el trabajo con niñas y niños.

“El interés por esta profesión radicaba en el interés que me generaba entender cómo el ser humano había logrado adquirir los conocimientos. La parte epistemológica de la formación y adquisición de conocimiento. Por ello me dediqué a investigar la construcción del pensamiento, a conocer la genética del pensamiento. Acercándome a la parte de neuropsicología que vendría a ser mi área de intervención y a la parte de psicopedagogía, que es la parte del aprendizaje. Siempre trabajé en las dos puntas: niños y adulto mayores. En la formación de grado investigué sobre el Alzheimer, en la recuperación de estructuras cognitivas en pacientes que transitaban la enfermedad. Luego, me especialicé en psicopedagogía, trabajando en dificultad de aprendizajes. Y esas son las dos áreas a las cuales me dedico hace más de 40 años” expresó.

En cuanto a la vinculación de su formación con el rol docente en Facultad de Psicología en Salto, la profesional indicó que “… el trabajo con estudiantes, en sus prácticas; radica en ayudar a las personas a construir estructuras cognitivas que les permitan resolver problemáticas nuevas y de eso se trata las intervenciones en Patronato y también en escuelas públicas. Los estudiantes junto a nosotros ayudan a construir herramientas pensantes, a hacer una reestructuración cognitiva que luego repercute positivamente en la persona” agregó.

En cuanto a esa repercusión, la misma radica en la posibilidad de visualizar avances en, por ejemplo, niñas y niños con dificultades en el aprendizaje. “La maestra es la que evalúa y ve las mejoras. Vemos que hay un cambio en la organización cognitiva de la persona, cambia su actitud ante la vida, su manera de desempeñarse, y eso hace que se empodere de otra manera. En los niños eleva la auto exigencia para también la autoestima. Ven logros que son la respuesta ante una demanda y exigencia escolar” indicó Palas.

Dada su extensa trayectoria vinculada a la salud mental participando a lo largo de décadas en diferentes espacios vinculados a la temática; semanas atrás la Junta Departamental le realizó un reconocimiento por su aporte al trabajo en salud mental en nuestro departamento.” El reconocimiento es una alegría, una linda emoción; pero el reconocimiento es diario. De la madre, la maestra que ve los avances en el niño, cuando cambia su carné con un mejor juicio sobre su desempeño. Lo importante es brindar herramientas para que el otro tenga una vida digna, acercar herramientas para mejorar la autonomía; y es muy importante que los estudiantes, los futuros profesionales lo experimenten y vivan en carne propia. El trabajo en las escuelas, en Patronato, las prácticas en sus lugares de origen; lo que logramos cambiar y mejorar, ese es el verdadero logro y reconocimiento”.

“luego de la pandemia, en cuanto a los proceso de aprendizaje, nos las estamos viendo negra”

Durante la pandemia el trabajo no cesó. De una u otra forma, con las y los estudiantes radicados en Salto y en sus ciudades de origen, mediante articulación con Primaria, se lograron mantener las intervenciones y las prácticas junto a las familias de niñas y niños con dificultades de aprendizaje.

“La pandemia nos obligó a acercarnos de otra manera. Fue un cambio drástico, demasiado rápido. Y si bien en el adulto mayor fue grande el impacto, creo que nuestros niños y adolescentes llevaron la peor parte. Y en cuanto a los procesos de aprendizaje ahí la estamos viendo negra. Han habido muchos problemas en el aprender en los primeros tres años de escuela. Hoy lo vemos en las prácticas de estimulación cognitiva, hay niños que no saben escribir, no saben cuál es la correspondencia grafofonémica. Ha quedado grande. A escuela carenciada, a población vulnerable, mayor es la brecha en relación a los niños en mejor condición social, económica y cultural. Nos va a llevar unos años poder recuperar esta brecha que quedó en la formación académica”.

Dada esta realidad, los años de experiencia, y el compromiso con la salud mental; Cristina Palas luego de más de 40 años de ejercicio de la profesión, y hoy en transición de la coordinación de la carrera de Psicología en Salto; expresa su compromiso y profundo interés por seguir aportando y trabajando en la materia. “Seguro continúe dando clases como docente invitada, aunque ya no esté en actividad. Queremos formar un Centro de Evaluación neurocognitiva en el Patronato, aquí en Salto. La idea es que allí funcione un centro de formación para nuestros estudiantes. Y seguramente seguiré vinculada a muchos espacios como lo he hecho siempre, sólo que de forma honoraria” concluyó.