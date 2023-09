Cristiano, auténtico. «Cambiamos la historia del fútbol»

El delantero de la selección de Portugal y Al-Nassr se refirió a las comparaciones con La Pulga en la previa a las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no cesan. Y menos, el debate sobre quién es el mejor de la historia. Las dos estrellas del fútbol no paran de batir récords y se mantienen vigentes en sus respectivos equipos y selecciones. Ambos dejaron Europa para potenciar ligas que están en desarrollo y siguen marcando la diferencia con su inagotable calidad.

“¿Odio? (Por Messi). No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así.