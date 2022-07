Cristian Pos, Coordinador Académico de la UTEC

UTEC presenta nueva propuesta académica: Diploma en Herramientas Digitales para el Turismo

Cristian Pos, Coordinador Académico del Diploma en Herramientas Digitales para el Turismo de la UTEC. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Magíster especializado en Gestión del Turismo, con quien dialogó EL PUEBLO para así poder conocer un poco más de esta nueva propuesta académica que presenta la UTEC para todo el país y el mundo, y que hay plazo para poder inscribirse hasta el 12 de agosto.

¿Cuáles son los desafíos que se deben enfrentar en este mundo digital en materia de turismo?

Ya a nivel turístico, antes de la pandemia, venía dándose un proceso a nivel de los turistas de la misma forma que a nivel productivo, de cómo vender, producir y administrar mejor las empresas donde intervenía los temas de digitalización. En ese sentido, y pandemia de por medio, la Organización Mundial de Turismo realizó un estudio sobre cuál iba a ser el perfil del trabajo en turismo de acá en adelante, qué era lo que buscaban las empresas y todos los temas que iban a tener que ver con la transformación digital, fueron los que aparecieron en los primeros lugares, obviamente.



Entonces, los desafíos a atender en el corto plazo, parte de lo que es la actividad turística desde antes de la pandemia y que ahora se profundizan estos temas, que van desde cuestiones muy sencillas que uno puede ver como la paulatina pérdida del cargo de recepcionista en la hotelería, por ejemplo, hasta la inteligencia artificial en la gastronomía, todos los temas de marketing digital, cómo las empresas y agencias de viajes utilizan distintos sistemas globales de distribución. En fin, hay una serie de impactos en todos los subsectores de la actividad turística que van a requerir manejar habilidades de transformación digital, que se suma a los otros conocimientos que ya se imparten.

¿Quiénes pueden participar de esta nueva propuesta académica?

Lo que se busca con esto es que toda aquella persona que egresa del Diploma pueda identificar problemáticas y soluciones con la transformación digital, que posea conocimiento y habilidades para entender el uso de las tecnologías, la toma de decisiones estratégicas, de planificación y gestión. Por eso, el perfil de ingreso es para personas que estén vinculadas al sector turístico, ya sean trabajadores del sector privado, empresarios, trabajadores y tomadores de decisiones del sector público, y estudiantes. Entonces, los requisitos son tener Educación Media Superior completa o contar con tres años o más de experiencia en el sector turístico o estar finalizando una carrera de grado vinculada al sector turístico o disciplinas que estén relacionadas. Se trata de formar a la gente que está en el sector turístico con estas herramientas de transformación digital.

¿Se trata de un curso virtual o presencial?

Es un Diplomado que está dentro de lo que es la formación continua de UTEC, tiene 200 horas de clases sincrónicas, 100% virtual, la carga horaria semanal es baja, son 6 horas por semana, como mucho podrán ser 7, dependerá de la unidad curricular de que se trate, y se distribuye lunes, martes y miércoles de 19 a 21 horas, o en algún caso puede ser de 8 a 10, cuando los docentes son de algún país que tiene un uso horario distinto al nuestro, como por ejemplo, un docente español y otro de Inglaterra.

La virtualidad le permite justamente estar conectado al mundo, esta carrera,

¿es solo para uruguayos o está abierta a la participación de otros países?

De hecho, ya tenemos inscriptos de España, Venezuela, Perú y de México. Hay 50 cupos de becas totales, que es el primer cupo a llenar. Entonces, dentro de esas 50 becas totales hay un cupo para extranjeros, y un cupo mayor para estudiantes nacionales, obviamente, eso es posible porque este diploma está financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional), lo que nos permite hacer este Diploma de forma que haya 50 cupos sin costo alguno.

Hay distintos cupos de distintas franjas dentro de las cuales hay para estudiantes extranjeros también.

¿Qué costo tiene?

Por ahora el costo no está establecido por UTEC, estamos trabajando para que se postulen a las 50 becas, cuando haya un costo se va a comunicar.

Quien participe, ¿es condición que maneja conocimientos informáticos mínimos?

No necesariamente porque en realidad, acá se trata de un abordaje. La transformación digital en general lo que requiere es un cambio cultural, social, adquirir habilidades blandas que tengan que ver con el cambio, primero, de uno mismo, y después de las instituciones donde trabaja, para eso hay metodologías, modelos, formas de transcurrir esa transformación. De lo que se trata es de comprender eso, de tratar de transmitir herramientas para esa transformación, y además comprender las tecnologías.

Es decir, se puede empezar a comprender las tecnologías desde ahora, obviamente que si uno sabe algo es mucho mejor, pero si no, no será una barrera. Al contrario, lo que queremos es empezar a aportar a que se achiquen las brechas de talento en el sector turístico uruguayo para que tampoco éste quede rezagado en relación a la región y a lo internacional.

Uruguay tiene muchas ventajas en lo digital, ha integrado el Grupo de los D9, de los gobiernos más digitalizados del mundo. La instalación también de empresas que trabajan los temas de la tecnología, hay muchos profesionales que están haciendo cosas muy buenas desde Uruguay, y eso tenemos que tratar de volcarlo al sector turístico para que todos puedan tomar las herramientas que entiendan pertinentes de acuerdo a la estrategia que se estén planteando. O sea, acá no estamos hablando que la tecnología es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, pero esa herramienta también a veces impacta en los modelos mentales y de negocios que tenemos, o de gestión de los destinos turísticos. Entonces, comprenderlo para que a partir de ciertos objetivos que tengamos y ciertas estrategias, utilizarlas para cumplir con esos fines.

En relación al desarrollo turístico que tiene Salto, entendemos que este Diploma puede interesarle mucho tanto a empresarios, trabajadores como a estudiantes que puedan empezar a aplicar esto en los organismos donde trabajen, en sus empresas, en sus trabajos independientes. Es una muy buena oportunidad porque como decía, hay docentes nacionales, internacionales de muy buen nivel que están trabajando estos temas. Para nosotros es una puerta de entrada, un piloto que esperemos que luego se mantenga en el tiempo porque va a ser muy necesario que lo vayamos incorporando, o por lo menos que sepamos que esto existe.

Este Diplomado, ¿le permite vender mejor su destino o se trata de formar una mejor comunicación entre empresario y cliente?

En relación al destino turístico, habrá un componente que será el destino turístico inteligente, modelo que ha establecido SEGITTUR de España que la ha tomado la Organización Mundial de Turismo que se ha trasladado también a América Latina donde hay varios destinos que la están aplicando, en Uruguay es Montevideo que ha empezado a dar pasos en ese sentido desde el año 2018, y que tiene que ver no solo con tecnología sino con gobernanza, accesibilidad, innovación, inteligencia turística.

Pero después, el Diploma tiene componentes que tienen que ver, primero, con comprender cuál es la realidad y el contexto actual del turismo en Uruguay y en el mundo. Después, sería como hacer una vigilancia de esas tendencias. Luego, temas de innovación, concepto y metodologías para introducir la innovación dentro de los lugares donde trabajamos o desde donde creamos. Más adelante, comprender cuáles son las tecnologías que hacen a la transformación digital, es decir, inteligencia de datos, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, ciberseguridad. Es decir, una serie de herramientas que nos permita tener claro de lo que estamos hablando.

Luego todo eso lo vamos a analizar desde la oferta turística y de la demanda. Es decir, ir desarrollando un poco más las aplicaciones en cada una de estas dimensiones del turismo y ahí ingresa todo lo que es el marketing digital, las distintas herramientas que hay, el e-commerce, distintos sistemas de distribución, la digitalización de todo el proceso de viaje, eso hasta todas las tecnologías de las que hoy se habla. En algunas ya hay desarrollo muy importante, en otras se habla más de lo que se puede estar haciendo en relación al turismo, pero es importante también tenerlo. Finalizando el Diploma con ciertas competencias que tienen que ver con la adaptación, con el cambio, con el liderazgo, con la comunicación, con el análisis, con modelos para poder generar esa transformación.

Estos son un poco los componentes estructurantes de este Diploma que trata de abordar en 200 horas un mundo que es mucho más vasto, pero que intentamos dejar en todos aquellos estudiantes que hagan el Diploma las herramientas básicas para pararse frente a esta transformación digital que está ocurriendo.

PERFIL DE CRISTIAN POS

En unión libre, tiene dos hijos.

De chiquito quería ser arqueólogo.

Es del signo de Géminis.

Es hincha de Plaza Colonia.

¿Una asignatura pendiente? Ser dibujante de comic.

¿Una comida? Tallarines con tuco.

¿Un libro? “El árbol que arde” de Omar Moreira y “Detectives salvajes” de Roberto

Bolaños.

¿Una película? La vida es bella.

¿Un hobby? Tocar el tambor, candombe.

¿Qué música escucha? Candombe, murga, rock nacional, en general latinoamericano, y

luego lo clásico, Los Beatles, Bach.

¿Qué le gusta de la gente? Lo que expresa a través del arte.

¿Qué no le gusta de la gente? el odio.

LEONARDO SILVA