Cristian Lima con unpìe afuera; señal de desgarro en Masseroni

Tras el domingo libre, ayer lunes para que la selección de la Liga de las Colonias Agrarias retornara a la acción. Enfoque sobre lo sucedido en el juego debut ante Artigas por la serie B del Campeonato Regional Norte-Litoral y la proximidad que supone el juego de mañana ante Bella Unión en el estadio «Walter Martínez Cerrutti». Trabajos regenerativos y acentuación más profunda para quienes no jugaron, tanto desde lo físico como desde lo técnico.

Hoy martes con alguna sesión táctica y sobre todo ya ir calibrando lo relativo a jugadores que son parte de la duda, por lesiones. En el caso de CRISTIAN LIMA, sintetiza la situación más preocupante y la chance es limitada de volver a integrar el equipo titular.

Gustavo «Palermo» Fernández y Alexander Píriz, con dolencias padecidas, pero la confianza en que ambos podrán alistar en el juego de la próxima jornada.



LOS CASOS DE MASSERONI Y DE JUAN ALBERTO IRIARTE

Hoy martes, no será un día más para Sebastián Masseroni, en la medida que será sometido a estudios que podrán determinar si acusa o un desgarro. La señal es en esa dirección. No está en condiciones físicas y por esa razones no fue opción.

En tanto llamó la atención la ausencia en la mayor parte del partido de Juan Alberto Iriarte. La explicación desde el propio Cuerpo Técnico, porque en el partido amistoso ante Litoral de Paysandú, sufrió una lesión de tobillo y desde entonces nunca pudo entrenar en condiciones.

Fue incluído a falta de cuatro minutos, más los adicionales. Es obvio que no pudo gravitar, mientras se abre la chance de ser titular en el segundo partido de la serie.

Se admite que las complicaciones en zona de volantes no faltaron y evitar que se prolonguen insuficiencias. ¿Una o dos variantes en el medio campo? Es cosa posible.