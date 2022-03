“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”

con Pablo Sánchez

“La sociedad actual no es muy diferente al manicomio de Saramago”

Pablo Sánchez, artista plástico, actor, productor, pensador salteño y figura relevante del Carnaval, compartió un ensayo inspirado en el libro “La Ceguera” de José Saramago… con la intención de hacer un profundo análisis más allá de las miradas del público; busca la apertura para cuestionarnos y cuestionar al otro para encontrar más preguntas y alguna que otra respuesta.

1 – ¿Cómo ir más allá de lo que se ve?

“Hay cosas que se asocian con esta realidad, como mirar a través de una puerta, de una ventana, grieta o hueco… e incluir el cuerpo en ese accionar. El Carnaval me ha permitido indagar placenteramente e ir más allá de lo ilustrativo y artístico”.

2 – ¿En qué consiste el Ensayo de Saramago?

– “El Ensayo de Saramago es un inmenso alegato ético que pretende mostrar lo frágiles que son los derechos humanos más preciados cuando, por efecto de la Ceguera, se pierde la vigilancia mínima de la situación personal: el derecho a la vida, a la dignidad, el respeto, son los grandes ausentes en esa situación de inmenso desequilibrio que constituye la Ceguera; todos quieren legislar sobre los ciegos, reducirlos, aplicarles sus dosis de violencia como si su estado permitiera desatar tendencias inciviles, sin temer por ello represión y aplicación de la justicia” .

3- ¿Cómo se define La Ceguera?

-” La responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron… parar, cerrar los ojos y ver… recuperar la lucidez…

Si la luz se opone a la ceguera se podría afirmar que la expresión ceguera blanca es un oxímoron. Precisamente esta antinomia es la que puede tener un múltiple horizonte de sentido interpretativo en cuanto se puede asociar al conocimiento con la luz que permite ver”.

4 -¿Será posible una ceguera psicosocial por causas del pseudo-conocimiento?

“En tiempo de pandemias, surge una ceguera ética y moral que impide re-conocer la otredad cuya causa es la colonización lograda por las tecno-pseudo-ciencias y las doxo-ideologías-relativistas en los intelectos y afectos de las personas. En definitiva: ¿En el universo Big Data dónde está la información? ¿En la sociedad de la información donde está el conocimiento? ¿En el conocimiento dónde emerge la sabiduría, la lucidez, la sensatez…? La invitación es a pararse frente a la cultura del Rey Ojo, del imperativo ver y de su consecuente superficialidad”.

5- Entonces… ¿A dónde llegamos?

“Llegamos a un caótico submundo, donde surgen los instintos más bajos del ser humano. Ante el miedo generalizado – los de dentro, fruto de la incertidumbre producida por la ceguera y los que permanecen en el mundo exterior por el miedo al contagio – triunfan los personajes más amorales y que se aprovechan de la desesperación y el pánico generalizado”.

6 – ¿Cuál es la esencia del hombre contemporáneo?

– “El hombre contemporáneo se caracteriza por muchos factores, ser innovador, luchador, invencible, persistente, garoso, violento, feliz agresivo. Todos estos factores se ven reflejados gracias a la historia pasada donde el ser humano es enseñado a siempre tener más y destacarse no en lo que sea bueno si no en lo que puede llegar a tener una sostenibilidad. El hombre actual es un hombre que crea y investiga que hace que el mundo progrese y por ende los seres humanos también, aunque tener en cuenta que somos la única especie animal que el planeta puede vivir, queriendo decir que hoy en día nosotros o el humano en sí, está creando y haciendo daños inmensos tales como el calentamiento global que nos están matando por el simple hecho de lo material, cuando no basta sobrevivir con lo que tenemos. El hombre contemporáneo del siglo XXI depende y le da gran importancia a la familia, la economía, la cultura (que se está perdiendo cada vez mas) siendo así muchos de los aspectos de la personalidad del hombre contemporáneo y a todas sus actividades.

LAS ANSIAS DE TENER “MÁS”….

7 – ¿Cómo es el hombre en el siglo XXI?

“En el siglo XXI el hombre es un ser que es ambicioso, los seres humanos lo han sido toda la vida pero más que todo en el siglo XXI encontramos las ansias de tener más, el siglo XXI es conocido por el siglo de el avance de la digitalización a nivel mundial. Este progreso ya se había iniciado a partir de la década de 1970 con la tercera revolución industrial, lo que viene a decirnos que cada vez tenemos avances grandes, en este siglo podemos ver toda la política la más corrupta o la más admirada, el siglo XXI se ve reflejado por los años de historia hoy en día todo se forma y pasa gracias a un pasado. Existen varios problemas que este siglo está causando, se advierten avances en, tecnología, ciencia, medicina y otros, pero también existe la problemática social que es la violencia, los crímenes, conflicto armando, etc. Hoy, vivimos en un mundo donde el humano quiere tener más y el pensamiento más ocurrente es lograrlo pasando cualquier barrera, esto como todo tiene un límite y la gran mayoría lo sobre pasa”. 8 – ¿Qué le sucede al arte? -”El arte es afectado, ya no podemos ver nuevas técnicas de arte no existen conceptos innovadores, el arte contemporáneo es el arte actual, una arte en el cual no se aplica al Arte de la Edad Moderna (siglos XV al XVIII), sino a nuestro arte contemporáneo, porque se aplica no con un criterio cronológico, sino estético, definido por la manera innovadora y diferente que se ve hoy en día, el arte contemporáneo del siglo XXI aplicados a cada una de las bellas artes especialmente de las artes visuales: arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, pintura moderna y pintura contemporánea, escultura moderna o escultura contemporánea o con el menos usado concepto de arte postmoderno, es aquí donde juega un papel muy importante lo que ha pasado en el siglo XXI afectando y haciendo que el arte cambie de una manera radical porque el ser humano, el hombre, busca cosas diferentes que crear en este siglo, el romanticismo o el cubismo ya no está en tu etapa de furor por ejemplo, el arte pop cada día está dejando su popularidad y vivimos en una sociedad en la cual lo importante es lo material en donde lo que mucho importa es el dinero o simplemente como dañamos nuestro propio hábitat construyendo en zonas fértiles, tirando desechos en zonas verdes , no apreciando el arte juvenil porque simplemente no se ve un prospecto, el hombre contemporáneo se deja absorber por el caos que se vive en el siglo XXI”.

9- ¿Cómo es el comportamiento de la sociedad actual?

– “Lo que sucede en la sociedad actual, no es muy diferente al manicomio de Saramago, tenemos por ejemplo en un extremo, a aquellos que utilizan o se valen del poder para someter a los demás: poder político, económico, social, cultural, religioso, es el grupo de las «celebridades» que como señala Bauman (2006) son quienes gracias a los medios de comunicación han aglomerado fama, y se han convertido en modelo a seguir por muchos de sus fans.

Otro sector que, para sentirse acogido, consume todo lo que los primeros promocionan, o ha sido cosificado, forma de comportamiento, de alimentación, de vestir, de pensar, todo lo que las celebridades generan es devorado por sus fans, con el objetivo, al igual que en el manicomio de conseguir migajas de aceptación social para poder sobrevivir. No importa la deshumanización personal o social. Otro síntoma que es preocupante es que la tecnología ha crecido enormemente, los avances y cambios obnubilan nuestro nivel de respuesta; estamos encandilados (ceguera blanca) con el fenómeno tecnológico al que catalogamos de progreso y colocamos en la vanguardia de ese «progreso» la idea de bienestar, sin detenernos a pensar que es bienestar, y al no tener respuestas válidas lo colocamos como sinónimo de una buena vida, a la que por vacía de todo la llenamos, con drogas, alcohol sexo desenfrenado, y nos prostituimos de todas las maneras posibles.

Cuando nos dejamos llevar por la corriente, del consumismo, de la no alteridad, de la cosificación, o cuando no hacemos nada por mejorar; empezamos a deshumanizarnos y a deshumanizar a los demás”.

10 – ¿Qué podemos encontrar en la novela?

En la novela se encuentran algunos ejemplos de una vida cómoda desde los ambientes socio económicos, el médico de prestigio con una casa y esposa, la chica de las gafas con dinero y placer, pero todo momentáneo, o la esposa fiel que acompaña a su esposo y cuando éste le es infiel ella comprende, o viejo de la venda en el ojo tan extraño al mundo que le rodea y apático a todo, cómodo en su forma de vida sin complicarse la existencia con la cercanía de otros seres, o el niño siempre bajo el cobijo de su madre, o la comodidad de las inseguridades del primer ciego y las justificaciones repetidas sobre su condición, y el deseo de no involucrarse.

Cada ser humano analizado vive su crisis, sus duelos, sus inseguridades y se han acostumbrado a ellas que está cómodos, muy cómodos para querer salir de ellas, asumir los contextos morales y ser obedientes a ello como lo expresa Ética para náufragos antes que incomodarse, con la búsqueda de evidencias más consolidadas, y de aceptar la monotonía animal antes que vivir la inteligencia humana trasfiguradas por la libertad.

Y es que la comodidad o también llamada ley del menor esfuerzo es lo que marca la diferencia en estas épocas, en que por la adopción de modelos nos quedamos sólo en aspectos formales, sin ahondar en el esfuerzo o en lo mejor que ellos proponen, nos convertimos en soñadores y en nada nos esforzamos para logras y alcanzar la metas. Pero si nos quedamos en soñar sólo nos queda dormir y morir, como bien lo expresa el cantautor Piero”.

Por:

María Fernanda Ferreira Irrazábal