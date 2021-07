“Creo que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad”

Con Leonardo Lorenzo: actor, periodista, docente y comunicador

Leonardo Lorenzo – periodista, docente y comunicador uruguayo – muy conocido y apreciado en nuestro país y allende fronteras – jamás pensó que un hecho totalmente inesperado, cambiaría radicalmente y para siempre el curso de su vida. Hacia finales de la década del ochenta era un joven estudiante de Ingeniería, y luego de un accidente que lo llevó a estar tres meses hospitalizado, se encontró con un amigo de la niñez que lo llevó a conectarse con el teatro, universo del arte que pasó a ser esencial en su existencia y lo cambió integralmente. Con su diálogo franco, abierto y expresivo, compartió con Al Dorso Las diez últimas de la última sus reflexiones… sostiene que como humanidad estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, con acceso a todo y que debemos agudizar nuestra capacidad de disfrute. ¿Un libro? : “Más vale ser feliz que tener la razón”. Leonardo Lorenzo confiesa que la tevé le regaló una familia artística a la que quiere. Su pasaje por Buen día Uruguay le dejó como dádiva experiencias intransferibles y marcantes. Sin dubitativos sostiene que cuando la pandemia llegue a su fin, debemos esforzarnos por recuperar la seguridad y agradecer por estar vivos”. Leonardo Lorenzo siente que el teatro es el mejor lugar para dejar aflorar las emociones y experimentar una conexión en grado sumo.

¿Cómo empieza su historia con el arte dramático?

“Lo cierto es que no tengo ni parientes actores ni alguien cercano vinculado al espectáculo, tampoco a otro tipo de arte. En ese entonces estaba muy desorientado… estudiaba Ingeniería. Fue cuando tuve un accidente autmovilístico… fui atropellado por un auto y ello me llevó a estar tres meses internado. Por esa razón fui relegando los estudios de Ingeniería. A los pocos meses me encuentro con un amigo de la infancia el cual vivía con una actriz. Me invitó a cenar a su casa… nunca pensé que íbamos a hablar de teatro… pensaba simplemente en el encuentro con mi amigo de la infancia. En esa ocasión me presentó a su pareja y me invitaron a integrarme a un grupo de teatro llamado La Gotera, que funcionaba en el sótano de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La primera vez que fui a ese grupo y bajé las escaleras… a ese sótano sin ninguna ventana, fui otra persona. No me percaté en ese instante, pero con el tiempo supe que mi vida había cambiado”.

¿Cómo fueron sus vivencias en el programa Buen día Uruguay en la tevé? Alguna anécdota para el recuerdo…

Me hubiera gustado estar mucho más preparado… cuando se ingresa al mundo de la televisión y se es actor, tal vez se piensa que podemos hacer ésto o aquello pero no tiene nada que ver.

Considero que se debería enseñar a todas aquellas personas que se paran ante cámaras a comunicarse mucho mejor, pero no hay escuela para ello

Así que me hubiera gustado ir mucho más preparado… no obstante, me encantó.

Guardo muchos recuerdos que me movilizaron… como haberme encontrado con una señora que estaba paseando a su perro en el barrio Pocitos… se me acercó y me dijo: “Discúlpame.., pero te quería decir que mi esposo que falleció hace un mes, durante los últimos meses de vida lo hiciste reír muchísimo con el programa. Te escuchaba y se mataba de risa… te lo quería contar”. Imagínense cuando me dijo todo eso… Resulta impensable lo que se puede sentir. Así que para mí no sólo fue un trabajo sino una formación de una profesión que no tenía, que es la de comunicador. Amigas de toda la vida como son Adriana y Sara… Verónica Peinado, con quién comencé. Así que Buen día Uruguay me dio parte de mi familia artística”.

“HICE EL CAMINO INVERSO… PRIMERO LA ACTUACIÓN, LUEGO LA TEVÉ PARA

TERMINAR EN LA RADIO”

También cuéntenos sobre el emblemático programa radial «Montecarlo a sus órdenes”…

“Comencé al revés… generalmente se empieza la radio después se pasa a la televisión y luego se termina actuando . Fue una experiencia maravillosa de todos modos. Como yo vengo de la televisión puedo decir que allí la comunicación es mucho más completa.

Podemos utilizar mucho más los silencios en la televisión que en la radio. Pero cada medio tiene su magia… esa cuestión totalmente virtual qué es la de la radio… puedo escuchar The Beatles o Gardel y me emociono sin nunca haberlos visto. La radio tiene halo de misterio y de magia. A como de lugar, me quedó ni que hablar con el teatro… esa es la experiencia más pura de exposición, vulnerabilidad y de arte que uno pueda lograr. Es ponerle el cuerpo, el tiempo estár en el mismo lugar que tantas personas que creen en lo que uno está haciendo… esa para mí es la experiencia máxima”.

“PARA PODER APRENDER TENEMOS QUE PRIMERAMENTE ENSEÑAR”

¿Cómo es su día a día en la docencia?

-”Docencia, teatro, radio, televisión, publicidad… todo es comunicación… así que simplemente me muevo de un medio al otro y adopté esa característica pues tengo que comunicar una idea, así también se da en la docencia que es un mundo maravilloso pues se está mano a mano con el alumno. No hay escapatoria. Uno aprende mucho más como docente… diría que para aprender algo tenemos que enseñarlo primero… aún cuando sepamos muchísimo. El verdadero aprendizaje está cuando enseñamos…. es un hecho fascinante”

¿Qué lectura hace acerca de la comunicación y el periodismo en nuestro país?

-”Tenemos un buen periodismo… más allá de que todos somos influenciables creo que tenemos un periodismo independiente sin dudas. Y pienso que habla mucho de nosotros. Hay un poco de de todo… cualquiera puede decidir. Existe gente muy informada y quienes dicen cualquier cosa. Esa realidad ésto habla bien como sociedad, pues están todas las voces. Me gustaría que los periodistas pudieran formarse para comunicar… no me refiero al periodismo escrito… estoy hablando de la radio, de la televisión, para investigar, profundizar…. para hacer los contactos. A la hora de comunicar esa información existe un debe”.

¿En qué le ha cambiado la vida la pandemia?

“A todos nos ha afectado… en el ámbito de la docencia se suspenden clases o cursos por cuarentena en el marco de la presencialidad. Pero una de las cosas más positivas que para mí tiene esta situación es haber incorporado la herramienta de hacer clases virtuales. Ello me llevó a conocer otro mundo más limitado, más pobre que la comunicación presencial para llegar a otra persona… a gente de otros departamentos que no pueden venir a la capital para hacer un curso de comunicación de ideas.. a personas que en otras circunstancias no se podría, me parece que es algo que es positivo para todos, dentro de la tragedia que estamos viviendo”.

Experiencias que le hayan generado un antes y un después en su vida….

-”Como anteriormente expresé, antes del accidente que tuve en el 85… qué hizo que dejara mi formación tradicional para volcarme a una carrera a la que nunca había pensado, la de actor”.

¿Cree en el ser humano?

-”No sólo creo en el ser humano, si no que también creo que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. Así que hay que disfrutarlo. Estoy maravillado de la vida que tenemos, del acceso a todo. Me parece genial. Nunca en la vida los seres humanos habían tenido tanto a disposición no solamente lo material, sino también el conocimiento a merced”.

¿Qué otros objetivos le gustaría cumplir?

-”Me gustaría hacer un monólogo teatral. He hecho monólogos de 20 minutos… me complacería hacer algo de más de una hora… es un debe que tengo con el teatro”.

Una reflexión final para compartir con los lectores de EL PUEBLO.

-”Como reflexión final decir que cuando termine esta situación sanitaria en la que estamos inmersos – como dice una antropología de la moda – la gente luego de las catástrofes quiere sólo dos cosas: seguridad y bailar.

Así que luego busquemos la seguridad que perdimos durante este tiempo y bailemos… disfrutemos de estar vivos y de haber sobrevivido a todo lo que nos pasó. Para mí es la clave de la felicidad, que no es para cualquiera… la tenemos que merecer”.

