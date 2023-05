Creerse inocente podría ser un grave error

Cuando “alguien” sostiene que la salida debe llegar por el concepto que tiene Nayib (Angel en árabe) Bukele en El Salvador, caemos en la cuenta que tan equivocados estamos. Somos convencidos que este tipo de medidas (cárceles de seguridad, mayores penas, peores condiciones de reclusión y demás) a corto plazo derivarán en un agravamiento de la situación.

Se trata de ponerse de un lado u otro de la vereda. Los que piensan que nosotros, los “buenos”, los “decentes” u honestos, debemos tener en la ley un motivo de protección y es la ley la que debe sancionar con dureza los autores de delitos, están totalmente equivocados.

Es que en muchas ocasiones si revisáramos a fondo nuestra participación en estos temas, notaríamos que no somos neutrales precisamente. Cuando pregonamos el “no te metas”, porque el problema “no es tuyo”; cuando preferimos mirar para otro lado ante los políticos que pregonaron o respaldaron la política del “hacé la tuya”, estamos cobijando precisamente la aparición de este tipo de conductas.

No te metas significa apadrinar y mirar para otro lado ante las injusticias, ante las discriminaciones y otras aberraciones.

Hacé la tuya (a cualquier precio) es una forma de difundir una mensaje de “no importa cómo lo lograste ni a quien tuviste que despojar para llegar a tenerlo). Cuando las autoridades pregonan este tipo de conductas no debieran luego quejarse de quienes optan por el dinero fácil, por las conductas que suponen pasar por encima de la madre si fuera necesario y vaya si hay de estos casos actualmente.

Pero no nos sigamos equivocando. Nadie es inocente en este tema. Cuando dejamos pasar las injusticias. Cuando no nos metemos por temor o por no complicarnos, estamos precisamente aceptando incentivando estas acciones.

Siempre hemos sostenido que quien delinque, quien viola una ley o una norma debe pagar su deuda ante la sociedad pero nunca hemos considerado que la salida a este tipo de problemas debería llegar por acá.

Para que la Justicia sea justa, se necesitan hombres interesados en llegar al fondo de los problemas. Interesados en asumir la responsabilidad de cada uno y sobre todo interesados en velar para que la ley y el orden trate a todos los ciudadanos por igual, les de las mismas oportunidades y los mismos derechos, cosa que en la práctica no siempre sucede.

Esta es la cuestión.

A.R.D.