COVID y trabajo

La llegada del Covid ha sido sin duda el gran cambio en la vida de las personas en todo el mundo desde marzo de 2020.

Ya han pasado casi dos años pero aún nada es seguro y todo cambia momento a momento, protocolos de hisopados, de cuarentenas, de aislamientos.

Por supuesto esta situación afecta en todos los ámbitos en que se desarrollan las personas, ámbito familiar, social, laboral.

¿Cómo impacta el COVID-19 en el mercado laboral?

Por un lado las empresas publicas o privadas, comercios grandes y chicos han visto resentida su plantilla de trabajadores, incluso hay dependencias que han tenido que cerrar sus puertas por un periodo determinado también lo han hecho algunos comercios, teniendo que reducir el horario de trabajo para reacomodarse con el personal no afectado.

Por otro lado el trabajador pierde días de trabajo, las certificaciones demoran, por otro lado , si el trabajador está en goce de su licencia y tiene certificación médica, la primera se suspende, en fin m una serie de dificultades tanto para el trabajador como para las empresas.

Para ahondar en este tema , DIARIO EL PUEBLO consultó al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Directora Departamental de Salud, Dra.Rosa Blanco. Vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Leonardo Boruchovas. Presidente del Plenario Departamental, PIT-CNT ,Salto, Romina

Espinosa. Secretario General Intendencia (interino), Prof. Regino López

La Dra. Rosa Blanco afirma que “no hubo casi sector que no fuera afectado”, aunque entre uno y otros “la repercusión es diferente”, sostiene

Al momento de elaborar el presente informe, EL PUEBLO fue tras la palabra de la Dra. Rosa Blanco, Directora Departamental de Salud, quien se refirió a la situación actual del Covid 19 en Salto y a cómo está repercutiendo en los diferentes ámbitos del quehacer social.

En ese sentido, “no hubo ámbito que no fuera afectado”, sostuvo con mucho énfasis. Reconoce sin embargo que hay actividades más comprometidas que otras, por tratarse de tareas especializadas difíciles de remplazar con otros funcionarios.

De todas maneras, entiende la profesional que “en las primeras etapas todo se veía tremendamente afectado por lo largo de las cuarentenas”; ahora, en cambio, los días de aislamiento son menos, “no es lo mismo faltar a trabajar catorce o quince días que una semana”, comentó.

Aquí los pasajes medulares del diálogo:

-Estamos siendo afectados nuevamente en los diferentes trabajos por muchas personas en reposo, ¿verdad?

Esto empezó a afectar sobre fin de año ya, cuando tuvimos el primer pico después del cambio de variante y el aumento de casos debido a la movilidad de fin de año, las fiestas, el comienzo de las vacaciones… Ya tuvimos varios grupos familiares afectados, y eso afectaba el funcionamiento de empresas familiares, de organismos públicos, de personal esencial como Salud, Bomberos, Policía, y al aumentar más los casos, aumenta más este tipo de ausencias.

-Usted decía en algún momento que ahora el aislamiento dura menos, eso repercute favorablemente en lo laboral…

Sí, fue una de las cosas que motivó el cambio en los estándares de aislamiento, porque es bien distinto que una persona tenga que faltar a trabajar catorce días, a que se baje a siete o a diez días la ausencia laboral.Prácticamente en las primeras etapas el trabajo se veía tremendamente afectado por lo largo de las cuarentenas. Entonces, como había consenso a nivel internacional, incluso países que hace más de un año están manejando estos tiempos de aislamiento, fue que el Ministerio de Salud Pública aprobó rápidamente este tipo de cambio en la cantidad de días de aislamiento para que la gente pudiera volver antes a trabajar.

-¿Se puede decir que hubo algún sector en especial, en lo laboral, más afectado por falta de personal?

Para que lo tengan claro diría que no hubo casi sector que no fuera afectado. Algunas empresas tuvieron que bajar al mínimo el funcionamiento, en otras se tuvo que redistribuir personal de zonas en que afecta menos el funcionamiento a otras más afectadas, en fin… La redistribución de personal fue necesaria diría que en casi todos los rubros y en casi todas las situaciones.

-Una afectación general…

La afectación es general sí, pero la repercusión es diferente…

-¿Cómo es eso?

Es diferente en un personal esencial, sobre todo personal de la Salud, de Policía, de Bomberos, o militares… o personal que tiene por ejemplo tareas esenciales como en el cementerio, en recolección de residuos, que son servicios que afectan directamente a la población. Entonces en esos casos quizá el número no importa tanto sino la repercusión que tiene. Diferente por ejemplo en una empresa familiar, que en general se arregla porque, supóngase en un comercio, una persona que ya tuvo puede venir a dar una mano porque cualquiera puede hacer la tarea, el tema es cuando esa tarea no la puede hacer cualquiera…

-Por ser especializada…

Exactamente, cuando es algo especializado es distinto, es difícil de sustituir como le decía.

VACUNAS

Por otra parte, insiste la doctora en la importancia de que la población este vacunada. En este sentido, dijo que los números son muy buenos en Salto. “En terceras dosis se está llegando en Salto a las 59.000 dosis, un muy buen número; hay algo más de un 80% de primeras dosis; hay además entre 3.8000 y 4000 niños ya vacunados y 2.5000 agendados para próximo días”, informó.

“Se sabe que estamos al frente de una situación sanitaria complicada, pero comercialmente igual se viene trabajando”

EL PUEBLO dialogó en esta oportunidad con Leo-nardo Boruchovas, vicepresidente del Centro Co-mercial e Industrial de Salto (CCIS) para conocer de cerca la visión empresarial respecto a las fuen-tes laborales de nuestro departamento dentro del marco de una pandemia global de COVID-19 que llegó a Salto y al país el viernes 13 de marzo de 2020. Sobre cómo evolucionó el tema trabajo para Salto en estos casi dos años de pandemia, fue de los temas conversados con Boruchovas.

Desde el Centro Comercial, ¿cómo se analiza la evo-lución de la pandemia con el tema fuentes de trabajo?

El Centro Comercial ha estado muy atento a ese tema y se sigue de cerca. Se ha detectado a mucha gente faltando a su trabajo, pero no ha habido comercios cerrados hasta ahora por este motivo. La ciudad y el departamento siguen funcionando a pesar de la cantidad de contagios, tenemos gran expectativa y estamos atentos para ver qué ocurre con esto. Por ahora, se sabe que estamos al frente de una situación sanitaria complicada, pero comercialmente igual se viene trabajando. De todas maneras, se observan algunos rubros que han resultado más afectados que otros. Por ejemplo, ya se ha visto recientemente el informe sobre la Hotelería que presentó el Centro Comercial, a lo que tenemos sumar el tema de las fiestas, restaurantes, todos rubros que nos muestran que la gente trata de salir menos, aunque el cotidiano se mantiene.

Desde el inicio de la pandemia se adoptó la posibi-lidad de enviar a trabajadores a distintos regímenes de seguro de paro, incluso alguna empresa hotelera debió cerrar definitivamente sus puertas en Termas del Daymán debido a la coyuntura. Con esta aper

tura económica que se ha venido viendo desde el segundo semestre del año pasado, ¿se ha logrado recuperar esas fuentes de trabajo?

Sí, se han recuperado. No tengo el número exacto, pero notoriamente se han recuperado fuentes de tra-bajo, son datos que proporciona el Banco de Previsión Social (BPS) de manera mensual, y ahí se puede apreciar cómo se han recuperado fuentes de trabajo. Salto fue un departamento muy golpeado porque al tener un amplio sector dedica al turismo, que estuvo seis meses sin poder trabajar, después se le puso la limitante de poder trabajar con la mitad del aforo y una serie de requisitos adicionales comprendidos en los protocolos sanitarios aportados por el Ministerio de Salud Pública. De todas maneras, no se han recuperado todos los puestos de trabajo en ese rubro específico, pero se vienen recuperando.

¿Cuáles son las perspectivas que avizora el Centro Comercial para este año que acaba de comenzar?

Nosotros aspiramos a que se sigan concretando proyectos para Salto que creen fuentes de trabajo, que vengan nuevos empresarios, y que los que estén, se profesionalizasen cada vez más. Nosotros desde el Centro PYMES, cuyo uno de los impulsores es justam

ente el Centro Comercial, estamos llevando a que las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía, se capaciten cada vez más y tengan así las mejores herramientas para poder progresar. Creemos que por ese lado es que viene el futuro del departamento.

Estamos convencidos que la capacitación de la gente, el apoyo a las PYMES, sumado a que no progrese demasiado la pandemia, eso va a llevar a que paulatina- mente la ciudad y el departamento vayan mejorando económicamente.

También preocupa mucho el sector turístico

“En algunos sectores los efectos de la pandemia son mucho más notorios… por ejemplo en la Salud”

La actual Presidente del Plenario Departamental del PIT-CNT en Salto, Romina Espinosa, también dio su parecer sobre la situación que atraviesa el ámbito laboral en este momento en que una nueva cepa de Coronavirus viene golpeando duramente con una nueva ola de contagios.

El problema en realidad viene desde el comienzo, entiende Espinosa, por eso reflexiona: “sin dudas que esta pandemia ha golpeado fuertemente a la clase trabajadora; desde el 13 de marzo de 2020 donde no solamente hubo pérdida de fuentes laborales sino también humanas”. Y en cuanto a lo más reciente que ha sucedido, dice que “esta nueva ola que se da actualmente, en las diferentes ramas de actividad se viene dando un número importante de contagios…En algunos sectores los efectos de la pandemia son mucho más notorios”. Entonces explica que allí estrían “por ejemplo en la salud, donde los trabajadores ven muy sobrecargada su tarea”.

Además, Espinosa se detiene un momento en el sector turístico, al que ve con especial preocupación: “es preocupante la cantidad de casos que se vienen dando en las distintas ramas de actividad, por ejemplo en el turismo”, sostiene, y explica que “ese es un sector que fue fuertemente golpeado y que venía recuperándose, y hoy nuevamente se encuentra afectado por esta pandemia. Si bien no se ha paralizado el sector, varios trabajadores se han contagiado con los consecuentes riesgos que ello implica”.

También se refirió a los nuevos protocolos que se están implementando últimamente, los que entiende que no son efectivos: “estos cambios en los protocolos se entiende que no brindan las garantías necesarias para evitar los contagios”, sostuvo enfáticamente. De todas maneras “se reconoce que al menos en esta oportunidad no ha habido tanta cantidad de fallecidos”, aunque “aún así quisiéramos que fueran mucho menos”, concluyó.

SINDICATO POLICIAL: GRANDES DIFICULTADES

A modo de ejemplo, EL PUEBLO quiso conocer la realidad de un ámbito de los considerados esenciales: la Policía.

Para ello surgió el contacto con Alejandra Alves, delegada departamental de SIFPOM (sindicato policial) en Salto. Ante la pregunta puntual de si se había notado un resentimiento claro en la cantidad de funcionarios a causa de contagios de Covid, respondió: “Sí, sin dudas, a nivel departamental y a nivel nacional. Es más, ha llegado a haber hasta un solo policía de turno y tener que pedir apoyo a otras dependencias debido a la escasez de personal por la demanda. Estamos en la línea, me consta que hubo lugares con muy escaso personal, es algo que transcurre rápido y no tiene límites. Nosotros estamos a veces 12 horas de turno, o 24 horas de turno, una semana entera, y el contacto ese hizo que detonaran muchos funcionarios”.

En la Intendencia, “la verdad es que estamos afectados por casos en diferentes áreas, pero eso no ha resentido los servicios”

Prof. Regino López, Secretario General (interino)

“Como todos sabemos, la pandemia de una u otra forma siempre ha afectado, desde que comenzó, desde que comenzamos a vivirla y que increíblemente llevamos ya casi dos años, el funcionamiento en la Intendencia ha tenido que tomar diferentes medidas desde el comienzo mismo de la pandemia”, así comenzaba expresándose el Secretario General (interino) de la Intendencia de Salto, Prof. Regino López.

NO SE RESINTIÓ EL SERVICIO

Sin embargo, el jerarca sostiene que pese a estas dificultades, no se han visto resentidos los servicios esenciales de la Intendencia: “Tenemos por ejemplo que en algún momento se dio hasta el cierre de algunas dependencias, ya sea por haber tenido funcionarios afectados, o ya sea por haber tenido funcionarios en cuarentena, por precaución, entonces la verdad es que estamos afectados por casos en diferentes áreas, pero eso no ha resentido los servicios y se ha trabajado siempre en torno a un estricto protocolo y también a una redistribución del funcionariado con el que se cuenta”.

MESES ESPECIALES

“Enero y febrero son meses especiales –continuó expresando-, porque son meses donde también tenemos licencias de los funcionarios y se trabaja en ese sentido con una velocidad menor, por expresarlo de alguna manera. Pero al día de hoy el protocolo de uso de tapaboca, de uso de alcohol en gel, está vigente y estamos trabajando fuertemente con ese protocolo. Los servicios puede ser que en algún lugar uno los encuentre más lentos, pero no se han visto afectados. ¿Por qué? Porque se trabaja con la redistribución del funcionariado, porque se trata de atender todas las situaciones, y se trata también de contemplar esa realidad que estamos teniendo, y que es que los casos de Covid están en un número muy elevado diariamente”.

Por otra parte dijo López que “eso también nos llevó a tomar algunas medidas de trabajo externo, por ejemplo”. Y al solicitársele algún ejemplo en ese sentido, comentó: “la propia organización del Carnaval, a través de reagendar las fechas, reagendar por los cuidados que hay que tener y por la realidad que estamos viviendo”.

CONTROL PERMANENTE

“También hay un monitoreo y un cuidado interno muy fuerte a través del trabajo que realiza el Coordinador General, Dr. Juan Pablo Cesio, que es a quien permanentemente estamos consultando por diferentes situaciones que se nos presentan”, dijo, y agregó que “entonces ahí hay un trabajo de coordinación muy importante y un trabajo de seguimiento continuo que nos permite, cuando vemos que se puede afectar algún servicio, trabajar rápidamente para tomar las medidas que sean necesarias”.

ÓMNIBUS CON “CANTIDAD JUSTA” DE CHOFERES

Si se toma como ejemplo un sector en particular, División Ómnibus, EL PUEBLO también pudo saber a través del Director de movilidad Urbana, Henry Albarenque, que “en las líneas que tenemos en enero y febrero venimos trabajando normal; estamos pasando por esta ola de Covid de la nueva cepa que hace que la división tenga unos 11 choferes cursando la enfermedad algunos y otros a la espera del hisopado. Con esto, más las licencias, estamos trabajando con la cantidad justa de choferes para poder salir con todas las líneas. En estos días ya están volviendo varios choferes y por suerte ya tendríamos otra situación”.

Asimismo dejó claro Albarenque que lo más preocupante de tener que trabajar con el número justo, es que implica que no se logre contar con “choferes extras”, es decir aquellos que cubren funciones en caso de imprevistos o en horarios picos. También aclaró que los contagios no se dieron en el ámbito laboral.

“Al no ser obligatoria la vacunación no puede haber discriminación laboral”

Para Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social

EL PUEBLO consultó telefónicamente para este Informe al Dr. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien describió las distintas etapas que se han vivido en materia de trabajo y desempleo en nuestro país. Puso énfasis en advertir a aquellas empresas que estén pensando imponer como condición obligatoria a sus trabajadores la vacunación, por entender que sería una medida ilegal.

¿Cómo ha evolucionado en el país el tema trabajo en tiempo de pandemia?

Podemos señalar tres etapas. La primera, que es el punto de partida, ya veníamos con una situación de deterioro del empleo que se venía acumulando en los últimos años, desde 2015 o 2016 en adelante al 2019. Si uno mira todos los indica-dores de empleo, hay reducción de puestos de trabajo, aumento del desempleo. O sea que hay un aumento en la cantidad de trabajadores en seguro de paro hasta que llegamos al momento que se desata la pandemia, ahí hay un efecto agudo, que empeoró la situación del empleo pronunciado, obvia-mente que la pandemia impactó sobre el mercado de trabajo. Incluso tuvimos números en el seguro de paro récords históricos en el país, llegamos a tener casi 200 mil trabajadores en seguro de paro en los meses de abril y mayo de 2020. Ahí ya es el segundo momento, el impacto de la pandemia que tuvo un tiempo de inicio y recuperación en la segunda mitad del 2020, pero que luego, con la ola que sufrimos a principios del año pasado, 2021, volvió a frenarse.

Ahora, el tercer momento es el que ocurre a partir de media-dos del año pasado hasta fines de 2021, que es de una recuperación realmente muy fuerte, muy vigorosa. Para decirlo en números, tuvimos 80 mil trabajadores en seguro de paro en mayo de 2021 y cerramos el año en diciembre con 46 mil. O sea, prácticamente el seguro de paro se redujo a la mitad en esos siete meses, de mayo a diciembre. A su vez, la tasa de actividad se recuperó completamente. Hoy tenemos una Población Económicamente Activa similar a la de 2019, y en puestos de trabajo tenemos en noviembre del año pasado 30 mil puestos de trabajo más que los que habían registrados

en promedio en 2019, y la tasa de desempleo se redujo al 7.4, que es un número bastante inferior al promedio de la desocu-pación de 2019.

Es decir que el mercado de trabajo al finalizar el 2021 estaba señalando una recuperación completa con respecto a la prepandemia y en algunos otros indicadores, incluso, mejor que los últimos años previos a la pandemia. O sea, hay una recuperación vigorosa que abarca a todos los sectores de actividad, y que obviamente esperamos poder continuarla en el transcurrir del año 2022.

Justamente Ministro, ¿cuáles son las previsiones para más adelante?

Nuestro gran objetivo es que se siga incrementando la actividad económica. Hay que señalar que esto está en línea con el crecimiento de la economía uruguaya que, en 2021, aunque todavía no tenemos los datos finales, pero todo indica que se va a superar incluso las previsiones del gobierno, que pre-veía un aumento del PBI del 3.5%. Los analistas indican que probablemente se supere y que estemos más cerca del 4%, y esto sorprendió a todos los analistas económicos que a mitad del año pasado hablaban que el crecimiento de la economía no iba a llegar al 3%. Lo mismo con los analistas en tema de empleo, hablaban que esta recuperación de la que recién hablábamos iba a ocurrir recién a mitad de 2022 y se produjo antes de fines de 2021, y yo diría que por encima de lo espera-do. Entonces, lo que esperamos para 2022 es que la economía continué creciendo, y en la medida que eso ocurra, sin duda va a tener un impacto favorable en los niveles de empleo. También hay que decir que estos contagios de esta segunda ola van a tener un impacto bastante más breve porque esto no ha estado acompañado de suspensión de actividades, pero, ha habido empresas que han tenido que discontinuar su actividad por tener muchos trabajadores contagiados. Entonces, puede haber alguna afectación en los meses de enero y quizás febrero, pero son afectaciones muy puntuales y que no revierte la tendencia a una mejora del mercado de trabajo.