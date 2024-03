Costumbres camperas algo desacostumbradas…

Dicen que el campo está perdiendo muchas de sus costumbres, de su riqueza humana, de hombres y oficios, de tradiciones. En una palabra, como decía don Rufino Mario García en su recitado, “ya no da más criollos el tiempo”.

– Eso era de Yamandú Rodriguez, si no me equivoco.

– Es verdad, falta el aire y sobran mosca en este domingo de enero…Yo lo que le quiero decir don Braulio, es que la gurisada ahora anda medio desnorteada, los mocitos ya no saben ni del arado ni la reja, ni tirar un pial, ni sujetarse a un corcovo.

– Ah!, en eso le doy la razón. Los otros días le dije a uno de mis hijos que me carpiera la parte del costado del rancho, porque uno se sienta en el alero y queda feo tomar mate viendo el pastizal.

Le dije vaya al galpón y traiga, la azada, el rastrillo o escardillo, que para mi es lo mismo y empareje un poco el pasto. Yo antes soltaba al consumo para que hiciera ese trabajo, pero al precio que está la carne uno anda a verdurita y el gusto a la susodicha solo la sentimos en las cajitas de calditos.

– Y se prestó para esos menesteres?

– Salga de ahí, me dijo. Pa’, te corto el pasto, si, pero le voy pedir la bordeadora a Don Mauro, porque la azada me saca ampollas…

– De no creer, mi amigo. Bueno yo no puedo salivar pal cielo, porque los mios son iguales. Fijese nomás que el mas grande para arriarme las lecheras, no ensilla caballo, sale en la moto, un barullerio entre los tacuruses y las vacas se agitan como locas, hay que tenerlas una hora en el corral para que se calmen y después ordeñarla. Ha de ser el tambo que ordeña más tarde en el país.

– Y mi otro guri, ese está para la computadora nosotros no tenemos la internet, pero Él se interna lo mismo con el fifi, guifi, orsay o guayfai, como quiera que se llame, porque en eso de hablar raro, mi guri manda a parar de lejos.

Uno lo que conoce es el idioma de acá nomás, no es tan amplio de saberse tuitos los idiomas eso que están en los aparatitos. Me habla de traer un mouse del pueblo, un qué le dije, un ratón, me contestó. Donde se ve que vamos a meter esas porquerías en el rancho, pobre pero honestos, no vamos a darle el queso a esos bichos…

– El del medio mio, sale al campo a caballo, pero, ¿ver a los animales?, ¿ mirar el campo, cómo está la cosa?, en realidad no ve nada, tengo que andar con él, porque el sale con el celular y se pasa meta dedos, el pulgar de la izquierda va y viene. Me dice que contrató para ver el face nosequé y el tuito o el tuiter o el tito, una de esas rarezas que tienen las palabras y que ahora le dicen equis….

Dice que navega y nosotros no tenemos ni río ni arroyo, apenas un tajamar chiquito y un sangrador que da para los vecinos de Campoamor. Yo le digo, pero mijo, usted así, por lo que veo navega en la humedad, porque agua no hay. Y él me responde, no navego en las redes sociales, en las redes, viejo. Yo le miro el aparatito y ahí ni una piola ni nada, no sé en que red puede navegar, si no entra ni una chalana, pero en fin, así están las cosas, y todavía el hombre viejo que fue Presidente se pone a repicar que quiere poblar el campo, poblar se puede, pero, que quieran trabajar, que sepan hacer las cosas que hicimos nosotros toda la vida, difícil que el chancho chifle…

– Es que la modernidad, a veces, se pasa de moderna…

– Se acabó la tradición…..

– Y ni le digo los kilos de yerbas saborizadas que gastan, ni gusto a yerba tiene. Aparte, yo no los entiendo, porque tienen yerba con gusto a naranja, a pomelo, a limón, a durazno, a manzana, pero gusto a yerba muy poco. Eso si, ni pensar que te conviden, Dios no lo permita tampoco, pero, si por un casual, lo hacen, a la tercera ronda dicen que está muy amargo y le ponen azúcar, dónde se vio?.

– Y le digo más, los otros días uno de mis gurises me pidió que le enseñara a prender fuego en el parrillero del patio, que iban a venir unos amigos a comer algo….Me dijo que él iba a preparar la picada, y que iba a enfriar la bebida. Me pidió que le diera una botellas de plástico que no usaba y el tipo me las partió a la mitad, hizo cinco vasos grandes, y usted piensa que iban a tomar vino?, alguna caña?, una grappa?, no se les da por un fernet algo amargo endulzado con bebida cola. Se hacen los mejicano tomando tequila y los rusos vodka, del Sobieski ese de las botellas super largas…

– Los míos hacen lo mismo, yo me asombro igual, y la música que escuchan regguetongo, reguetonga o reguetón algo así, y por ahí, de golpe, le pegan al cuartetazo, que es lindo para bailar, pero ellos están parados con el vaso en la mano conversando, y si invitan algunas chicas, ellas bailan solas….

– Como quien dice, que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de gana….

-Tal cual…

CAMACA