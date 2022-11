Cortes en carreteras provocan importante alza de precios de los tomates en Brasil

No se recibieron productos el martes pasado

La semana estuvo marcada por manifestaciones en la mayoría de las carreteras del país, acto que se realiza desde el domingo 30 como forma de protesta por los resultados de las elecciones presidenciales. Ante este escenario, el flujo de tomates se vio afectado y muchos camiones que transportaban el producto terminaron parados en las carreteras. El lunes (31/10), agentes consultados informaron que la entrada de frutas fue muy baja, lo que permitió un aumento significativo en las cotizaciones. El martes (1/11), con la intensificación de los bloqueos, no se registró ningún ingreso de tomates y, por lo tanto, la única Central que informó la comercialización en ese día fue la CEAGESP, que informó la venta de una pequeña cantidad de frutos sobrantes del día anterior. La situación recién comenzó a normalizarse a partir del jueves (03), cuando un mayor volumen del producto llegó a los mercados, permitiendo la caída de las cotizaciones. Ante tales factores, la semana terminó con precios al alza en todos los mayoristas: en la CEAGESP (SP), los tomates se vendieron a R$ 78,33 ($u 705), valorización del 36,58% frente a la semana anterior; en Belo Horizonte (MG), los precios fueron de R$ 86,57 ($ 779), un 42,24% superiores; en Rio de Janeiro (RJ), los valores fueron de R$ 82,22 ($u 740), un aumento del 24,37% y, en Campinas (SP), los precios fueron en promedio de R$ 100,00 ($u 900), un 23,28% superiores. Cabe señalar que, ante la dificultad de carga, muchos productores terminaron «reteniendo» los tomates en los campos, lo que podría generar una acumulación de mercancías en los próximos días. Además, los empleados aseguran que aún no es posible cuantificar las pérdidas por retrasos, pero que, a pesar de ser un producto muy perecedero, las temperaturas más suaves registradas a lo largo de esta semana pueden haber ayudado a paliar el problema.

En cebollas casi la misma situación

En Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG), referentes informaron que el paro de parte de las carreteras también afectó el flujo de los últimos cargamentos de cebolla en la región esta semana (31/10 al 04/11), con pedidos del Sur y de Sao Paulo, pero no se reportaron pérdidas. A pesar del retraso en los envíos, no se espera una mayor pérdida económica, debido a los precios favorables durante toda la temporada, lo que permitió una buena capitalización.

En cuanto a la calidad estuvo por debajo de la ideal, debido a las lluvias que afectaron la región y el tiempo de stock en los lotes. Aún así, debido a las pocas opciones nacionales, la demanda se sigue considerando satisfactoria. En cuanto a los precios, la caja «tipo» 3 presentó promedio de R$ 96,00, ($u 864) variación positiva de 13,40% frente al último registro

Jueves 3 de noviembre del 2022: La jornada se presentó con buena agilidad de venta. El inicio de mes y el aumento de la temperatura mejoró el levante de los compradores, al contrario de lo que se venía registrando. Igualmente, la plaza está abastecida y en la mayoría de los rubros se verifican sobrantes al finalizar la venta. Hubo incrementos en los valores de boniato tipo Criollo, papa, zucchini, calabacín, lechuga, apio y rabanito. Se registraron descensos en los precios de referencia de cebollas, tomates, durazno y frutilla. Como novedad se registró el ingreso a la oferta de las primeras partidas de calabacín del litoral Norte, con severos signos de inmadurez.

Semana del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2022

Las frutas de carozo ganan presencia en la oferta mayorista

Se abre el abanico con el ingreso de los primeros pelones y ciruelas que se suman a los duraznos ya instalados

Frutas de hoja caduca: la zafra de frutos de carozo sigue continúa en expansión. Las remisiones de durazno provenientes del litoral Norte disminuyeron y dan lugar al comienzo de la zafra de la zona Sur. La mayoría de las partidas presentes en la oferta corresponde aún a categoría de calidad inferior, con signos de inmadurez. Es de esperar que la oferta se incremente semana a semana a medida que avanza la temporada y con mejoras notorias en su calidad. Se verificaron los primeros ingresos de pelón y ciruela con serios signos de inmadurez y calibre chico. Continúa estable la oferta de manzana y pera de origen nacional y se observaron ingresos provenientes de Europa de la variedad Rocha. Continúa la abundante oferta de arándanos de calidad superior con partidas provenientes de la zona Sur.

Frutos de huerta: continúa la abundante oferta de frutilla y se observa mayor tamaño y mejor sanidad en la fruta proveniente de la zona Sur. Las partidas provenientes del litoral Norte en general prometen menor vida útil y presentan problemas de sobremadurez y pudriciones. Se observa mayor número de partidas de melón que, si bien aún muestran signos de inmadurez, van ganando espacio en la oferta de frutas. En sandía continúa la oferta de Salto de partidas de calibre chico mientras que referentes de Rivera mencionan el retraso en el crecimiento de las frutas debido a la amplitud térmica que se verifica entre la noche y el día, lo que afecta de manera negativa los cultivos.

Legumbres: Las chauchas redondas, tanto Verdes como Amarillas, son más frecuentes en la oferta y sus cotizaciones comienzan a presionar a la baja. Por otro lado, continúa la abundante oferta de chaucha Chata y es posible observar presentaciones en cajón y plancha, así como partidas del litoral norte y de la zona Sur. La zafra de habas continúa en pleno desarrollo, aunque ya es habitual observar tonalidades marrones en las vainas, destacándose aquellas de color verde y forma regular típica. Se incrementan los ingresos de arvejas y sus cotizaciones muestran tendencia bajista. La calidad entre las diferentes partidas es bastante heterogénea, aunque se destacan aquellas con buen llenado de granos y mejor sanidad en las vainas.

