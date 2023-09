Corrupción, pandemia en Salto?, nace Adelante, y Malaquina II

Daños colaterales para Delgado

De un día para otro, los salteños nos despertamos, recibiendo noticias, sobre actos de corrupción, o cosas parecidas, dentro de los límites departamentales, y el asombro nos aturdió.

Cuando queremos reaccionar, llega una andanada desde el sur, con parloteos de todos los colores que apuntan a Salto y a los salteños, que son parte del gobierno nacional, departamental, o integran instituciones binacionales, y corruptos es lo menos que nos dicen.

Parece ser que ya no nos destacan por Suarez y Cavani, por las termas y las mandarinas, por la horticultura y los arándanos, por el cordero y el tannat, ahora hablar de Salto es hablar de corrupción.

De pronto hablan que un diputado pierde un juicio por tener un empleado trabajando en negro, que otro, al parecer, no se sabe, pero igual va a la bolsa, habría hecho arreglar una ambulancia, sin pagar el arreglo.

Que jerarcas del gobierno departamental son investigados en caso de libretas de conducir truchas, que un edil pide a la Comuna información sobre designaciones directas, ingresos de monotributistas y cooperativas de trabajadores.

Que en la CARU cuentaN con designaciones directas de salteños o de personas que han vivido o viven en Salto, que ingresaron por pertenecer a la coalición de gobierno. Todo ello después de desatarse la tormenta en Salto Grande, por el ingreso de militantes de la lista 404 del Partido Nacional y de Vamos Salto, que terminó con la renuncia del Presidente de la Delegación Uruguaya ante CTM, Carlos Albisu, líder de Aire Fresco en Salto.

En este ruidoso momento de denuncias cruzadas, acusaciones, declaraciones de inocencia, sospechas, nadie espera a que se aclaren las cosas, todos hacen leñas del árbol caído, y el temor mayor del ciudadano común es el de doblar una esquina, llegar a un comercio, salir de la ciudad, y que alguien le grite “corrupto”, con el agravante que nadie se va a preocupar por saber si es cierto o no, si es verdad lo que se dice, o se aprovecha la noche en la que todos los gatos son pardos.

CORRUPCIÓN DIVINO INDECORO, PARECE UNA PANDEMIA

Alguien dijo que, “los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto”. Esperemos los salteños no llegar a tanto. Pero que estamos expuestos, estamos.

La corrupción es un delito sin fronteras, por eso estamos más expuestos a sobornos y prácticas fraudulentas, a la vuelta de cualquier esquina, que antes, y en los últimos días han venido saliendo a luz cosas que tienen viso de corrupción, pero, habrá que esperar que se aclaren todas las cosas que se dicen, si hay o no culpables, si son o no prácticas corruptas y si estamos en una ciénaga con mas delincuentes que personas de bien.

La corrupción se puede definir como todo abuso del poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos o comerciales.

La Biblia dice que: La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema, se convierte en costumbre mental, una manera de vivir. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir.

Hoy la corrupción, cierta o no, pone a Salto en la mira de todo el país, y no será sencillo liberarnos de los dedos acusadores, ni de esta cruz que las acciones de algunos o las acusaciones apresuradas de otros, nos obligan a llevar, esperemos que no sea por mucho tiempo, y que se haga la luz en todos los casos. Hoy por hoy padecemos una pandemia y es recomendable cuidarnos, vacunarnos, porque ninguno está libre.

CABILDO ABIERTO: “ADELANTE” SALE AL RUEDO

Cabildo Abierto ha decidido ser protagonista del tiempo político que estamos viviendo. Ha sido quien más agitados las aguas en el Parlamento en este año, que ha buscado afirmar su perfil político y es el partido que más ha sido cuestionado por sus posiciones antes diferentes temas. Es gobierno y oposición a la vez, eso incomoda al espectro político. Pero más allá de esas cuestiones confirma lo que viene diciendo su líder, Manini Ríos que CA crece en todo el país donde ha venido sumando agrupaciones, y acaba de lanzar una línea política nacional, con diputados de varios departamento que lo que hace es consolidar un pensamiento en común y una cooperativa electoral que apunta a mantener y a acrecentar el número de diputados tanto en el interior como en la capital.

LA DEUDA JUSTA

El Plebiscito sobre Deuda Justa que propone Cabildo Abierto viene viento en popa. En pocas semanas se han reunido, mas de 35 mil firmas y tan entusiasmados están que afirman que llegarán a las 300 mil en diciembre, celebrando con sidras y pan dulces. Informan que no solo están firmando personas de todos los partidos sino que algunas, de distintas colectividades se han ofrecido para recoger firmas.

EL FRENTE AMPLIO SACUDE LA MELENA EN SALTO

El FA hizo un desembarco el pasado sábado en Ceibal y Salto Nuevo, vino el pre candidato Yamandú Orsi que se paseó junto al otro pre candidato, Andrés Lima. Estuvo el ex candidato a presidente, Daniel Martínez, hoy muy afín a Yamandú Orsi. Fue un agite motivante y una demostración de fuerza que convida al desafío a las otras colectividades.

También el Presidente del FA, Fernando Pereira anduvo por Salto, fue parte de un acto y de reuniones y desplegó en todos lados su optimismo de volver a ser gobierno en el 2024.

DAÑOS COLATERALES PARA CANDIDATURA DE DELGADO

Con todo el tema de CTM y de la renuncia de Carlos Albisu quien sufre daños colaterales es la candidatura de Álvaro Delgado. Apenas amainó la tormenta y al comenzar analizar la situación, la gente que impulsa la candidatura del Secretario de Presidencia, comenzaron a evaluar la enorme pérdida que apareja, la renuncia de Carlos Albisu, su futura candidatura que queda en suspenso, pero sobre todo el impulso que daba en Salto para que Álvaro Delgado fuera el candidato a la Presidencia.

Por más que las tres líneas de Aire Fresco en Salto sean fuertes, y uno de ellos (Marziotte, Constela o Silva) tengan chances muy claras de llegar al Parlamento, sin Albisu como candidato, el Partido Nacional, se aleja mucho de pelear por la Intendencia.

Un viejo nacionalista local nos decía muy gráficamente, que para suplantar a la figura de Albisu se precisa hoy, al mejor Luis Leglise de los años 90 con la lista 71, al mejor Goñi de la primera década de este siglo con la Lista 92 y a la mejor votación alcanzada por Lucia Minutti. En el horizonte del Partido Nacional, en Salto, no hay, en estos momentos una figura como Albisu, “imagínate lo que perdimos”, nos dijo.

MARCELO MALAQUINA, CUANDO SEGUNDAS PARTES SON BUENAS

Una figura que se ha venido posesionando en el horizonte político salteño sin dudas es Marcelo Malaquina. El hijo del tres veces intendente, Eduardo Malaquina, viene creciendo día a día. Con un lenguaje claro, sencillo, analítico, con humildad y buena llegada viene dando forma a una figura política que no nos caben dudas será muy importante en el ciclo electoral que se avecina.

Ha logrado en poco tiempo poner en marcha a la legendaria Lista 1, ha hecho despertar a la vieja estructura y ha incorporado a mucha juventud. En los últimos tiempos ha mantenido conversaciones con muchos dirigentes colorados y de otros partidos, y agrupaciones que estaban a la deriva o con ganas de conformar una gran corriente para ser alternativa a Vamos Salto y ser pilar en una futura coalición. El tiempo dirá de sus avances, pero que su figura viene creciendo, viene creciendo.

CAMACA