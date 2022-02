«Correremos como venga la mano; al cerro hay que subirlo»

«Todas las condiciones se dieron ahora y vamos a ir. Cuando transcurren los días previos, todo se acelera. Las sensaciones en sí, pero también la emoción del reencuentro porque en este competir en una maratón, también ha sido y es parte de lo de uno».

La Corrida de San Fernando no pudo ser para el Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL. La primera quincena de enero no solo fue amenaza de incremento en los casos de Covid, sino que la propia estadística dejó en claro que la pandemia vino para quedarse. Por lo menos por ahora. El «Pato» apeló al sentido común: evitó riesgos. Y se quedó aquí.

«Pero ahora se modificó la situación y este sábado 12 de febrero participamos de la corrida San Antonio, la más antigua a nivel país, siendo esta la edición número 77, con largada a la hora 21 en la Rambla de los Argentinos y calle Celedonio Rojas. Se estima que es 3.500 el número de participantes».

Cierto es que no será el único salteño, desde el momento que también se sumará el Esc. EDUARDO AVELLANAL. «De tal palo, tal astilla», al «Iaio» no le han faltado competencias en maratón. Por lo tanto, también para él, es una forma de reintegrarse a la bien entendida pasión.

AQUEL CERRO PARA

ESCALAR

«La preparación ha sido sostenida», al decir del Esc. Luis Avellanal, «porque la exigencia no faltará. Hay que tener en cuenta que si bien son 8 kilómetros, es uno en plano, para luego trepar tres kilómetros en el Cerro San Antonio, luego el descenso de esos 3 kilómetros, con mucha fuerza en las rodillas al ir descendiendo y de vuelta ese kilómetro final hasta la llegada». Puesta a punto para los dos atletas y una anécdota en el camino, que bien vale la pena rescatar. «Es un tramo difícil y entonces buscamos en nuestro medio, una situación similar donde la exigencia se plantee. El sábado por ejemplo, subimos el repecho inicial de la Avenida Barbieri en 25 oportunidades. Es cierto que el cansancio no faltó, pero la respuesta alcanzada también hace al estímulo. En la categoría que voy a participar, confianza no me falta: ser parte del lote principal. Entreverarse y buscar la oportunidad. Para el sábado en el Este, el pronóstico es de lluvia, pero correremos como venga la mano; al cerro hay que subirlo. Estaremos viajando el viernes (hoy) a Montevideo y nos arrimamos a Piriápolis, el sábado a media tarde para entrar en clima, masajes y calentamiento previo». Del «Pato» al «Iaio». La Corrida de San Antonio en el horizonte inmediato. Es el momento de volver. Y de querer la respuesta más digna, como siempre. Al fin de cuentas, la misión que es parte de la vocación: ¡la maratón! En el llano o escalando un cerro. Que venga lo que venga. Con la entrega que no se

limita.

¡Se ensanchará nomás, desde esa humana y deportiva generosidad por dos