«Copiamos ideas creadas para salvar a los equipos «grandes»

Pablo Quiñones desde El Salvador

Los años de PABLO ENRIQUE QUIÑONES en El Salvador.

Allá se fue y allá se quedó.

Aquel Pablo de River Plate en la Liga Salteña, en la selección campeona de Gustavo Ferraz el 25 de marzo de 1995, hasta que llegaría el tiempo de emigrar, con Peñarol de Montevideo y Rampla Juniors en primeras escalas.

La chance de prolongarse en el exterior, acceder a la condición de Director Técnico y este reencuentro a distancia con EL PUEBLO, «después de venirnos bien cerca a la frontera con Guatemala, para jugar un partido de fútbol con la gente de antes. Nos juntamos para divertirnos un poco o para realizar algún partido benéfico. Cuando me llaman, estoy».

Pablo no dejará de valorar a El Salvador, «país chiquito en América Central, pero que tiene lugares espectaculares». El mismo Pablo que no entenderá la realidad por la que pasó «su» River Plate en Salto, disputando una liguilla para ser campeón, porque era la única manera de evitar el descenso. «Siiiiiii….ya se que tienen que ver los promedios. Pero a los promedios como sistema los inventaron en la Argentina para salvar a los equipos «grandes». Copiamos ideas creadas, que poco tienen que ver con lo nuestro. O sea que en el caso de River por culpa de una campaña pasada, descendió ahora. Es todo muy contradictorio. Cuesta admitirlo».

SABER QUE NO HAY OLVIDOS…

El fenómeno de las redes sociales amplifica la información. Llega a los confines del mundo que sean.

Por eso, Pablo Quiñones tiene en claro lo que ocurre por estos lares y los vaivenes emocionales a la cuenta de quienes marcaron un rumbo en el fútbol salteño.

Escuchar a la distancia a Elbio «Cubilla» Hernández en una reciente emisión de Radio Arapey, por ejemplo, «porque a la distancia no deja de ser emocionante. Pero emocionante también para «Cubilla». A veces una entrevista por mínimos minutos que sean, juega a favor de quien habla y cuenta su historia o lo que se siente. Para los jugadores de ese ayer, también es una forma de cargar las pilas. Hace al estímulo personal y saber que no hay olvidos».

EL ESTALLIDO HISTÓRICO

El zapatazo a los 35′ del segundo tiempo frente a Artigas en la noche del último Salto Campeón del Litoral. La obra cumbre de Pablo. Y a despecho de los 26 años que pasaron, la memoria se apega al estallido histórico. Al fin de cuentas, lo fue,

Este mismo Pablo de ahora, en El Salvador, donde el fluir del afecto por aquella tierra no falta. Mientras se vuelve lamento por lo que le pasó a River Plate. Razón de contradicciones.

La idea que algunos concibieron y ejecutaron.

Nosotros aquí, ¿aplicadores de un pésimo invento, capaz de cargarse de injusticia?

El River Plate de Pablo….puede dar fe. Desde la decepción. O desde la bronca.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-