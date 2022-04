Copamiento en finca de calle Artigas al 1100 entre 18 de julio y 25 de agosto.

A la hora 21 se constató un copamiento en una finca de calle Artigas al 1100 entre 18 de julio y 25 de agosto, al lado de la biblioteca Municipal de Salto, resultando una señora herida.

ExiCopamiento registrado en las instalaciones de DIARIO EL PUEBLO

A la hora 21 se constató un copamiento en una finca de calle Artigas al 1100 entre 18 de Julio y 25 de Agosto, al lado de la Biblioteca Municipal de Salto.

Entre 3 y 5 delincuentes ingresaron a dicha casa por los fondos, tomando de rehén a una mujer, provocándole un golpe en la cabeza, dicha señora fue atendida por la Unidad Cardiorespiratoria Móvil de Salto, no revistiendo gravedad su estado de salud, a pesar de la desagradable situación que debió enfrentar.

A partir de ese momento se montó un gran despliegue policial en la zona, con la presencia de efectivos fuertemente armados, encapuchados, con escudos y linternas en la manzana de calle Artigas, 25 de Agosto, 18 de Julio y Rivera.

Los vecinos se vieron sorprendidos por el despliegue policial y la presencia de los mismos, solicitando entrar a revisar los fondos, coincidiendo las mayorías de los mismos, haber escuchado el ladrido de perros, en una forma no habitual.

Se revisaron la mayoría de las casas, patios y fondos de dicha manzana, incluso algunos profesionales que no residen en la zona, se presentaron para abrir sus estudios para que los mismos pudieran ser revisados.

También la UTU fue inspeccionada, debiendo ubicar a su directora, quien concurrió al lugar y abrió la institución para que pudiera ingresar la policía.

Los fondos de DIARIO EL PUEBLO fueron revisados en dos ocasiones, al igual que otros patios de las inmediaciones.

Más de cincuenta efectivos policiales, diez patrulleros, un dron, apoyados por la Guardia Republicana estuvieron por más de tres horas rodeando la manzana.

Al cierre de esta edición no se puedo encontrara a los delincuentes a pesar que la policía tenía la firme convicción que aún se hallaban en alguna parte de la manzana que forman las calles Artigas, Rivera, 18 de Julio y 25 de Agosto, encontrando forzada una reja de la Biblioteca Municipal, ignorando hasta el momento si entraron y salieron por el mismo lugar.

El procedimiento continúo en distintas partes de la ciudad, en zonas de Parque Solari, Harriague y otros barrios para lograr capturar a los delincuentes que se presumen que quizá no sean lugareños por la manera en que se desarrollaron los hechos, pero sí podrían estar apoyados por delincuentes locales.