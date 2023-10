Copa Uruguay. Se afilan la «U» y Ferro: 50.000 dólares al mejor equipo amateur.

La Copa Uruguay ingresa en su fase tres y un aspecto que no es menor: son CINCO EQUIPOS DEL INTERIOR, los que permanecen. Tres de ellos avanzaron tras los últimos resultados: se trata de Ferro Carril de Salto, Lavalleja de Minas y Barracas de Dolores, mientras que en la secuencia que viene, la hora de acción para Universitario de Salto y Central de San José.

En este último caso se trata de los dos equipos de OFI que resultaron protagonistas de la final en el 2022, concluyendo con la imposición del equipo «maragato», mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Pero el hecho es uno también y se relaciona a lo económico, desde el momento que el equipo amateur mejor ubicado accederá a la suma de 50 mil dólares. Corresponde subrayar que ya permanecen al margen de la disputa, equipos de la Segunda División Amateur (entre ellos Salto Fútbol Club) y de la Divisional D.



RUMBO A LOS OCTAVOS

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar los partidos que vienen, en el turno de los octavos de final.

Ferro Carril de Salto vs Cerro.

Tacuarembó vs Fénix.

Miramar Misiones vs Wanderers.

Albion vs River Plate.

Uruguay Montevideo vs Plaza Colonia.

Cerrito vs Defensor Sporting.

Rampla Juniors vs La Luz.

Lavalleja de Minas vs Danubio.

Sud América vs Peñarol.

Universitario de Salto vs Boston River.

Atenas vs Liverpool.

Potencia vs Nacional.

Progreso vs Montevideo City Torque.

Central de San José vs Deportivo Maldonado.

Barracas de Dolores vs Cerro Largo.

Racing vs Oriental de La Paz.