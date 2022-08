Fin de semana para el inicio de los Torneos del Interior de Selecciones, a nivel de la Sub 14 y Sub 15. Hoy sábado jugando en el Parque Dickinson desde la hora 15 en Sub 14, con Salto y Paysandú. Desde las 17.15, los mismos combinados en Sub 15. Mientras en el Campeonato del Interior Femenino en octavos de finales, Ceibal será visitante ante Lito de Minas, a la hora 15 con el arbitraje de Jessica Blanché.