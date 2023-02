Copa Davis: Martín Cuevas ganó en Zimbaue

Por Nicolás Caiazzo

Culminó la primera jornada de los playoffs del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2023 en el Harare Sports Club, en la capital de Zimbabue, rival de Uruguay. La serie se encuentra 1-1 gracias a una victoria de Martín Cuevas y a la caída de Ignacio Carou.

Martín Cuevas se quedó con la victoria.

Martín Cuevas, n° 1 del equipo uruguayo y 464º del ranking ATP, enfrentó a Courtney John Lock, n° 2 de los zimbabuenses y 1218º del ATP. El uruguayo se quedó con el triunfo por 6-3 y 6-2 luego de una hora y 19 minutos, y puso en ventaja a Uruguay.

A segunda hora, Ignacio Carou, raqueta dos de Uruguay, enfrentó al N° 1 de Zimbabue, Benjamin Lock, quien se encuentra en el 387 del ranking ATP. El local se quedó con la victoria por 7-6(5) y 6-4, tras dos horas y 18 minutos, y dejó la serie empatada a uno.

La segunda jornada se abrirá con el punto en la modalidad de parejas y Uruguay saldrá con Martín Cuevas y Ariel Behar, enfrentando a los hermanos Lock. Luego, Cuevas jugará ante Benjamin Lock y Carou frente a Courtney John Lock.

Las 12 naciones ganadoras de estos playoffs se sumarán a las naciones perdedoras de los playoffs del Grupo Mundial I para jugar en las series del Grupo Mundial II de setiembre 2023. Las naciones perdedoras en sus series en tanto competirán en los eventos regionales del Grupo III más tarde en 2023.

SERENA WILLIAMS CONFIRMA QUE NO REGRESARÁ

Serena Williams recordó su último partido antes de retirarse del circuito WTA. La ex tenista estadounidense de 41 años dio detalles de sus sensaciones luego de caer en la tercera ronda del US Open 2022 y dejó claro que no pretende regresar a jugar de forma profesional.

“No estaba feliz tras el partido por el resultado. Quería seguir adelante en el torneo y seguir ganando. Era como ‘no me creo que haya dejado pasar este partido’. Fue un gran momento y un gran recuerdo para mí, y sentí que lo di todo, pero me pregunté: ‘¿qué podía haber hecho mejor ese día?’”, expresó Serena con respecto a la derrota ante Ajla Tomljanovic en diálogo con CBS Mornings.

“Le he dado toda mi vida al tenis y ahora es momento de dedicarme a otra cosa. Ahora mismo para mí ganar es elegir las mejores ofertas para invertir», expresó la ganadora de 23 Grand Slams pese a que nunca anunció su retiro de forma oficial.

«Creo que debería haber más mujeres como yo, que escriban los cheques porque creo que las cosas idénticas se atraen”, agregó Williams, quien tomó un cambio de enfoque luego de haberle dedicado tanto tiempo al deporte.

Ante la consulta de un posible regreso a la competencia profesional, Serena se mantuvo firme con respecto a su decisión hasta el momento. “Es difícil de decir. Yo diría que no. Por el momento no”, afirmó.

Serena dejó la competencia profesional luego de 25 años de carrera como la segunda mujer con más Grand Slams ganados (23), superada unicamente por Margareth Smith Court y la tercera tenista con más semanas en el Nº1 del Ranking (319, solo superada por Steffi Graff con 377 y Martina Navratilova, con 332).