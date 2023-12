Copa América. Ellos, los rivales

El sorteo de la Copa América 2024 realizado este jueves en Miami, Estados Unidos, decretó que la selección uruguaya enfrente por el grupo C a los locales, Panamá y Bolivia. Una vez conocidos los rivales, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya comenzó a planificar la logística de la delegación.El debut de la Celeste será el 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Panamá a las 22:00 horas. Una vez comenzado el torneo, la Celeste tendrá pocos traslados. Debutará en Miami y cuatro días después jugará ante Bolivia en el Metlife Stadium de New Jersey (22:00), a poco más de 2.000 kilómetros. Cerrará el grupo jugando contra Estados Unidos en el Geha Arrowhead Stadium de Kansas City (22:00), a unos 1.175 km de New Jersey. No habrá un campamento base como tal, sino que a medida que se jueguen los partidos, irán cambiando.