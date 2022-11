Coordinadora de Descentralización de OPP, María de Lima: “lo que dice Valeria Ripoll de que hay alcaldes que no hacen nada, demuestra un gran desconocimiento”

La dirigente de ADEOM Valeria Ripoll afirmó en el marco del debate del programa Esta Boca es Mía: “los alcaldes son una figura innecesaria en nuestro país, me parece que tenemos demasiados alcaldes y en algunos casos no hacen nada, y no porque no pueden sino porque no quieren, a los alcaldes no los vota nadie”.

En respuesta a estas declaraciones de la dirigente sindical, la actual Coordinadora de Descentralización de OPP, María de Lima, quien fuera dos veces alcaldesa y primera presidenta de los alcaldes del Uruguay, respondió: “todas las opiniones son respetables, pero algunas están más alejadas de la realidad que otras.

Lo afirmado en el programa del día de hoy de Esta Boca es Mía por parte de Valeria Ripoll, demuestra un gran desconocimiento.

Los 125 alcaldes del país son personas comprometidas con sus localidades y todos realizan obras y proyectos que generan mejoras en sus comunidades.

Anualmente ejecutan más de 1500 millones de pesos, y el pasado año llegaron a un 99% de ejecución de sus recursos.

Otro error es considerar que la población del municipio influye en que el alcalde sea bueno o malo.

Ejemplo de esto son las obras de urbanización en diferentes barrios realizadas por los municipios de Las Piedras y el Municipio F, dos de los municipios con más recursos del país.

Pero también es ejemplo de la importancia de la descentralización los trabajos que vienen realizando los municipios pequeños de Cerro Largo, llevando agua potable junto a OSE a familias que durante años lo soñaron y hoy gracias a los recursos de sus municipios es una realidad.

Los Municipios llegaron para quedarse, se trata de que los problemas sean resueltos por quienes verdaderamente lo conocen, los que están cerca, y no desde la centralidad montevideana.

Más descentralización es más equidad, es más desarrollo y más oportunidades para todos”.